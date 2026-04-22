 Tramp Pakistanın xahişi ilə İranla atəşkəsi uzatdı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Tramp Pakistanın xahişi ilə İranla atəşkəsi uzatdı

First News Media00:40 - Bu gün
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran hökuməti daxilində "ciddi parçalanmalar"a istinad edərək və Pakistan rəhbərliyinin xahişi ilə İranla atəşkəs rejiminin uzadıldığını elan edib.

Bununla belə, onun sözlərinə görə, İran limanlarının Amerika hərbi-dəniz blokadası davam etdiriləcək.

Tramp bu barədə öz sosial şəbəkəsi olan Truth Social-da bəyanat dərc edib. Bu paylaşım, 8 aprel tarixində qüvvəyə minmiş mövcud atəşkəsin çərşənbə günü başa çatmalı olduğu bir vaxtda ortaya çıxıb.

"İran hökumətinin ciddi şəkildə parçalandığını nəzərə alaraq, Pakistanın feldmarşalı Asim Munir və baş naziri Şehbaz Şərif tərəfindən bizdən İran ölkəsinə hücumumuzu dayandırmaq xahiş olunub, onların liderləri və nümayəndələri vahid təklif hazırlaya bilsinlər", - deyə Amerika prezidenti bildirib.

"Buna görə də mən silahlı qüvvələrimizə blokadanı davam etdirməyi və digər bütün məsələlərdə hazır və hərəkətə keçməyə qadir olmağı əmr etdim. Müvafiq olaraq, mən atəşkəs rejimini onların təklifi təqdim olunana və danışıqlar bir şəkildə başa çatana qədər uzadıram", - deyə o əlavə edib.

Pakistanın rolu

İslamabad son həftələrdə Vaşinqton və Tehran arasında əsas vasitəçi rolunu oynayır. Beynəlxalq agentliklərin məlumatlarına görə, Pakistan rəsmiləri ABŞ və İran arasında ikinci raund danışıqlarının öz paytaxtlarında keçirilməsini təmin etmək üçün "intensiv vasitəçilik səyləri" göstərirlər. Prosesdə baş nazir Şehbaz Şərif, quru qoşunlarının qərargah rəisi feldmarşal Asim Munir, baş nazirin müavini və xarici işlər naziri İshaq Dar, həmçinin baş nazirin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri iştirak edir.

Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, feldmarşal Munir Tehran'a İran rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün göndərilmişdir.

Blokada davam edir

Atəşkəsin uzadılmasına baxmayaraq, İrana iqtisadi təzyiq azalmır. Keçən həftə ABŞ İran limanlarına tam hərbi-dəniz blokadası tətbiq etmiş, bazar günü isə Amerika qüvvələri Ərəb dənizində İranın "Touska" ticarət gəmisini ələ keçirmişdir - bu, blokadanın başlanmasından bəri ilk belə insident olmuşdur. İranın BMT-dəki missiyası bu ələ keçirməni "beynəlxalq hüququn kobud pozuntusu və piratlıq əlamətləri olan təcavüz aktı" adlandırıb.

Həmin gün İranın yarı-rəsmi agentliyi olan və SEPAH ilə əlaqəli Tasnim agentliyi, Hormuz boğazının "növbəti xəbərdarlığa qədər yenidən bağlandığını" bildirmişdir.

Danışıqlar sual altında

Bir sıra Amerika KİV-lərinin məlumatına görə, ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vensın İslamabada ikinci raund danışıqlar üçün səfəri İran tərəfinin Amerika şərtlərini qəbul etməkdən imtina etməsindən sonra təxirə salınıb. İran dövlət televiziyası da "İrandan heç bir nümayəndə heyətinin İslamabada getmədiyini" bəyan etmişdir.

CNBC-yə verdiyi müsahibədə Tramp diplomatiyanın uğuruna inamını ifadə edərək, İranın "başqa seçimi olmadığını" və danışıqçılar göndərməyə məcbur olacağını qeyd etmişdir. Eyni zamanda, jurnalistlərlə söhbətində Amerika prezidenti zərbələrin bərpasını da istisna etməyib: "Mən bombalamağı gözləyirəm, çünki belə bir əhval-ruhiyyə ilə getmək daha yaxşıdır".

Truth Social, CBS News, Fox News, PBS News materialları əsasında.

Paylaş:
96

Aktual

Rəsmi

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Dünya

Tramp Pakistanın xahişi ilə İranla atəşkəsi uzatdı

Cəmiyyət

Bir evin iki nəfərə satılması: Bunun qarşısı necə alına bilər? - ŞƏRH

Cəmiyyət

Metrodakı hadisə zamanı iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 9 nəfərə yerində yardım edilib

Dünya

Tramp Pakistanın xahişi ilə İranla atəşkəsi uzatdı

İranda qalan təyyarə 53 gündən sonra Türkiyəyə qayıdır

Qəzza zolağında ölənlərin sayı 72 min 560-a çatdı

Yaponiyada hərbi təlim zamanı partlayış: 3 əsgər həlak olub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Son xəbərlər

Tramp Pakistanın xahişi ilə İranla atəşkəsi uzatdı

Bu gün, 00:40

Ədliyyə orqanlarında çalışmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan olunub

21 / 04 / 2026, 17:47

Bir evin iki nəfərə satılması: Bunun qarşısı necə alına bilər? - ŞƏRH

21 / 04 / 2026, 17:38

Metrodakı hadisə zamanı iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 9 nəfərə yerində yardım edilib

21 / 04 / 2026, 17:23

Çağrı Mərkəzi olmayan qurumların çağrı xidmətləri “108” Çağrı Mərkəzi ilə göstəriləcək

21 / 04 / 2026, 17:16

Bakıda kirayə mənzil fonduna daha 237 mənzil əlavə olunub

21 / 04 / 2026, 17:09

Aprel üzrə pensiya ödənişləri yekunlaşıb

21 / 04 / 2026, 17:02

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

21 / 04 / 2026, 17:00

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

21 / 04 / 2026, 16:47

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

21 / 04 / 2026, 16:45

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

21 / 04 / 2026, 16:44

İranda qalan təyyarə 53 gündən sonra Türkiyəyə qayıdır

21 / 04 / 2026, 16:43

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan “Gənc arıçı” layihəsi Yevlaxda keçiriləcək

21 / 04 / 2026, 16:34

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

21 / 04 / 2026, 16:26

Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik gətirən şəxs tutulub- VİDEO

21 / 04 / 2026, 16:10

Nazir: Ölkədə kriminogen durum nəzarətdə saxlanılıb

21 / 04 / 2026, 15:59

Azərbaycanda yol-nəqliyyat hadisələrində ölən və xəsarət alanların sayıda azalma müşahidə olunub

21 / 04 / 2026, 15:58

İlin ilk 3 ayında cinayətlərin sayı azalıb

21 / 04 / 2026, 15:50

Vilayət Eyvazov onlayn formatda Kollegiya iclası keçirdi, tapşırıqlar verdi

21 / 04 / 2026, 15:46

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

21 / 04 / 2026, 15:45
Bütün xəbərlər