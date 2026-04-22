Tramp Pakistanın xahişi ilə İranla atəşkəsi uzatdı
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran hökuməti daxilində "ciddi parçalanmalar"a istinad edərək və Pakistan rəhbərliyinin xahişi ilə İranla atəşkəs rejiminin uzadıldığını elan edib.
Bununla belə, onun sözlərinə görə, İran limanlarının Amerika hərbi-dəniz blokadası davam etdiriləcək.
Tramp bu barədə öz sosial şəbəkəsi olan Truth Social-da bəyanat dərc edib. Bu paylaşım, 8 aprel tarixində qüvvəyə minmiş mövcud atəşkəsin çərşənbə günü başa çatmalı olduğu bir vaxtda ortaya çıxıb.
"İran hökumətinin ciddi şəkildə parçalandığını nəzərə alaraq, Pakistanın feldmarşalı Asim Munir və baş naziri Şehbaz Şərif tərəfindən bizdən İran ölkəsinə hücumumuzu dayandırmaq xahiş olunub, onların liderləri və nümayəndələri vahid təklif hazırlaya bilsinlər", - deyə Amerika prezidenti bildirib.
"Buna görə də mən silahlı qüvvələrimizə blokadanı davam etdirməyi və digər bütün məsələlərdə hazır və hərəkətə keçməyə qadir olmağı əmr etdim. Müvafiq olaraq, mən atəşkəs rejimini onların təklifi təqdim olunana və danışıqlar bir şəkildə başa çatana qədər uzadıram", - deyə o əlavə edib.
Pakistanın rolu
İslamabad son həftələrdə Vaşinqton və Tehran arasında əsas vasitəçi rolunu oynayır. Beynəlxalq agentliklərin məlumatlarına görə, Pakistan rəsmiləri ABŞ və İran arasında ikinci raund danışıqlarının öz paytaxtlarında keçirilməsini təmin etmək üçün "intensiv vasitəçilik səyləri" göstərirlər. Prosesdə baş nazir Şehbaz Şərif, quru qoşunlarının qərargah rəisi feldmarşal Asim Munir, baş nazirin müavini və xarici işlər naziri İshaq Dar, həmçinin baş nazirin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri iştirak edir.
Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, feldmarşal Munir Tehran'a İran rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün göndərilmişdir.
Blokada davam edir
Atəşkəsin uzadılmasına baxmayaraq, İrana iqtisadi təzyiq azalmır. Keçən həftə ABŞ İran limanlarına tam hərbi-dəniz blokadası tətbiq etmiş, bazar günü isə Amerika qüvvələri Ərəb dənizində İranın "Touska" ticarət gəmisini ələ keçirmişdir - bu, blokadanın başlanmasından bəri ilk belə insident olmuşdur. İranın BMT-dəki missiyası bu ələ keçirməni "beynəlxalq hüququn kobud pozuntusu və piratlıq əlamətləri olan təcavüz aktı" adlandırıb.
Həmin gün İranın yarı-rəsmi agentliyi olan və SEPAH ilə əlaqəli Tasnim agentliyi, Hormuz boğazının "növbəti xəbərdarlığa qədər yenidən bağlandığını" bildirmişdir.
Danışıqlar sual altında
Bir sıra Amerika KİV-lərinin məlumatına görə, ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vensın İslamabada ikinci raund danışıqlar üçün səfəri İran tərəfinin Amerika şərtlərini qəbul etməkdən imtina etməsindən sonra təxirə salınıb. İran dövlət televiziyası da "İrandan heç bir nümayəndə heyətinin İslamabada getmədiyini" bəyan etmişdir.
CNBC-yə verdiyi müsahibədə Tramp diplomatiyanın uğuruna inamını ifadə edərək, İranın "başqa seçimi olmadığını" və danışıqçılar göndərməyə məcbur olacağını qeyd etmişdir. Eyni zamanda, jurnalistlərlə söhbətində Amerika prezidenti zərbələrin bərpasını da istisna etməyib: "Mən bombalamağı gözləyirəm, çünki belə bir əhval-ruhiyyə ilə getmək daha yaxşıdır".
Truth Social, CBS News, Fox News, PBS News materialları əsasında.