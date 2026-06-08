 Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

First News Media17:18 - Bu gün
Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış və yanğın nəticəsində altı nəfər həlak olub.

1news.az "Report"a istinaən xəbər verir ki, bu barədə "REN TV" telekanalı Özbəkistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

Müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almış beş nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Özbəkistan mediasının məlumatına görə, Prezident Şavkat Mirziyoyevin tapşırığı ilə hökumət komissiyası yaradılıb. Baş nazirin müavini Açilbay Ramatovun başçılıq etdiyi komissiya zərərçəkənlərə yardımın göstərilməsi, nəticələrin aradan qaldırılması və partlayışın səbəblərinin müəyyən edilməsi ilə məşğul olacaq.

Hadisə Özbəkistanın cənubunda Karşi rayonunda baş verib. Dörd avtomobil və iki yeraltı rezervuar zədələnib.

Nəticələrin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir.

Paylaş:
108

Aktual

Siyasət

Azərbaycanda 16–18 yaşlılar üçün sosial şəbəkələrdə yeni QAYDALAR

Siyasət

Ceyhun Bayramov İstanbulda Hakan Fidanla görüşüb

Siyasət

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Mövqe

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Dünya

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

İran İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırıb

İsrail İranın bir neçə bölgəsinə hava zərbələri endirib

Ermənistanda parlament seçkilərinin qalibi bəlli olub

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Ermənistanda seçkilərdə iştirak 48,92 faizə çatıb

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Donetskdə sərnişin avtobusu PUA hücumuna məruz qalıb: ölən və yaralananlar var

DİN: Ermənistanda seçkilər pozuntular və təzyiq iddiaları fonunda keçir

Son xəbərlər

Qızıl kreditini bu banka gətirənlərə endirim var

Bu gün, 19:35

Kristian Tein işi Fransa hüquq sistemini sınağa çəkir: 576 günlük istintaq, yoxsa siyasi təzyiq? - TƏHLİL

Bu gün, 19:32

Ceyhun Bayramov İstanbulda Hakan Fidanla görüşüb

Bu gün, 17:50

Ramiz Fətəliyev Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib

Bu gün, 17:32

Xaricdə təhsil üzrə sənəd qəbulu başa çatıb, müsahibəyə start verilib

Bu gün, 17:28

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

Bu gün, 17:18

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Bu gün, 17:06

Əli Əsədov Vyetnamın Baş prokuroru ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Bu gün, 16:41

Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:40

Sabunçuda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:32

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:17

Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib

Bu gün, 16:01

İran İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırıb

Bu gün, 15:54

Expressbank Mingəçevirdə təmizlik aksiyası keçirib - FOTO

Bu gün, 15:38

Çayların mühafizə zolaqlarına müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirilib

Bu gün, 15:29

Cəlilabadda şadlıq sarayında saxta alkoqollu içkilərin istehlaka təqdim edilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:16

Sabahdan lisey və gimnaziyalara qəbul başlayır

Bu gün, 14:59

Azərbaycanda Aşuranın vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:38

Goranboyda avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 14:36
Bütün xəbərlər