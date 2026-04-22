Edqars Rinkeviçs: Latviya ilə Azərbaycan strateji tərəfdaş ölkələrdir
Bizim çox səmərəli, nəticəyönümlü və gələcəkyönümlü müzakirələrimiz oldu.
1news.az xəbər verir ki, bunu aprelin 22-də ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçs Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.
Ölkəsinin Azərbaycanla strateji tərəfdaş olduğunu qeyd edən Latviya Prezidenti bildirib ki, bu gün Bakıda keçiriləcək biznes forum Latviya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığa təkan verəcək.
