На русском
Cəmiyyət

FHN gözlənilən küləkli və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

10:45 - Bu gün
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bəzi ərazilərdə gözlənilən küləkli və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib.

Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlər ərzində bir sıra ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır.

Belə ki, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur.

Bundan əlavə, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Həmçinin, kiçikhəcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.

Eləcə də intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur.

Eyni zamanda, ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla (sabit şəbəkə, mobil, taksofon və s.) danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Cəmiyyət

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Cəmiyyət

Paytaxt məktəbində şok iddia: V sinif şagirdi sinif yoldaşlarını ölümlə hədələyib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Bakıda təmir ciddi tıxaca səbəb olub

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

Şəmkirdə məktəbdə yanğın olub, şagirdlər təxliyə edilib - YENİLƏNİB 1

Son xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:06

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 13:00

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

Bu gün, 12:54

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 12:43

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Bu gün, 12:39

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayı keçirilir

Bu gün, 12:38

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakıda əsas yollarından birində sıxlıq aradan qaldırılıb - VİDEO

Bu gün, 12:26

Türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar

Bu gün, 12:22

Şəkidə məhkum ölüb

Bu gün, 12:14

Mikayıl Cabbarov millini təbrik etdi: “Avropanın ən güclüsüyük”

Bu gün, 12:09

ADSEA Kür çayının daşması ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib

Bu gün, 12:07

Bakıda insident: polisə müqavimət göstərənlər saxlanıldı, silahdan istifadə edildi - VİDEO

Bu gün, 12:02

Danimarkada iki qatar toqquşdu - çox sayda yaralı var

Bu gün, 11:55

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Bu gün, 11:51

Latviya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:48

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 18 tüfəng aşkarlanıb

Bu gün, 11:42

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Bu gün, 11:21

Paytaxt məktəbində şok iddia: V sinif şagirdi sinif yoldaşlarını ölümlə hədələyib

Bu gün, 11:13

Laçın kanat yolunun inşası 2026-cı ilin sonunadək tamamlanacaq - VİDEO

Bu gün, 11:10

Hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində duman müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:02
Bütün xəbərlər