Hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində duman müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, müşahidə olunan duman sinoptik şəraitlə əlaqədar olaraq gözlənilən atmosfer hadisəsidir.
Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, Quba, Qusar, Şabran və Saatlıda görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək məhdudlaşır.
Dumanlı hava şəraitinin aprelin 23-24-də fasilələrlə davam edəcəyi gözlənilir.
99