Tramp: “İrana qarşı nüvə silahı istifadə etməyəcəyəm”

Oksana Orucova17:30 - Bu gün
Tramp: “İrana qarşı nüvə silahı istifadə etməyəcəyəm”

ABŞ Prezidenti Donald Trump İranla bağlı açıqlamasında bu ölkəyə qarşı nüvə silahından istifadəni zəruri hesab etmədiyini bildirib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı deyib.

O, “Onları ənənəvi üsullarla tam məhv etmişkən niyə nüvə silahından istifadə edim ki? Heç kimə nüvə silahlarından istifadə etməyə icazə verilməməlidir” deyə qeyd edib.

Tramp İranla bağlı fikirlərini bölüşərək ölkədə faktiki olaraq rejim dəyişikliyi baş verdiyini iddia edib. Onun sözlərinə görə, “İranda liderin kim olduğu bəlli deyil. Rejim dəyişib. Liderləri öldü, sonra ikinci qrup gəldi, onlar da getdi və indi üçüncü qrup var. Onlar da eyni aqibətdən narahatdırlar”.

“İrana qarşı nüvə silahı istifadə edərdinizmi?” sualına isə Tramp sərt reaksiya verərək bunu “axmaq sual” adlandırıb. O, İranla bağlı belə bir addımın gündəmdə olmadığını vurğulayıb və nüvə silahlarının ümumiyyətlə istifadə edilməsinin yolverilməz olduğunu bildirib.

Aktual

Cəmiyyət

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Cəmiyyət

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

İqtisadiyyat

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Cəmiyyət

Füzuli şəhərində bərpa işləri ilə bağlı təqdimatda milyarder Vahid Ələkbərov da iştirak edib - FOTO

Dünya

Tramp: "İrana qarşı nüvə silahı istifadə etməyəcəyəm"

“Formula 1” həyəcanı Türkiyədə 6 ildən sonra yenidən yaşanacaq - Ərdoğan açıqladı

Türkiyədə sosial mediada yaş məhdudiyyəti necə tətbiq olunacaq?

Dünyanın ən yüksək zirvəsinə gedən yolda gözlənilməz maneə - FOTO

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Qəzzada can itkisi artır: ölənlərin sayı 72 min 568-ə çatdı

Kahramanmaraşda məktəb hücumu: 2 ayrı psixoloq xəbərdarlıq etmişdi

ABŞ-dən yeni əməliyyat: İran nefti daşıyan tanker saxlanıldı

Tanınmış aktyor və həyat yoldaşı bir-birini öldürdü

Son xəbərlər

Yelo Bank Aİ sanksiyaları ilə bağlı danışdı

Bu gün, 18:30

Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərdə səviyyə azalması ilə bağlı birgə fəaliyyətləri genişləndirir

Bu gün, 17:54

Şagird yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılır

Bu gün, 17:39

Tramp: “İrana qarşı nüvə silahı istifadə etməyəcəyəm”

Bu gün, 17:30

“Gənclik” metrosunun qarşısındakı meydan rahat şəhər mühitinə çevriləcək - FOTO

Bu gün, 17:08

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Bu gün, 17:02

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Bu gün, 17:01

Binədə mənzillərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:54

“Formula 1” həyəcanı Türkiyədə 6 ildən sonra yenidən yaşanacaq - Ərdoğan açıqladı

Bu gün, 16:52

Türkiyədə sosial mediada yaş məhdudiyyəti necə tətbiq olunacaq?

Bu gün, 16:50

Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:42

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

Bu gün, 16:34

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Bu gün, 16:29

İran XİN başçısı Ərakçi danışıqlar üçün Pakistana gedir

Bu gün, 16:19

Müdafiə Nazirliyi ilə Hərbi Prokurorluq arasında Memorandum imzalanıb

Bu gün, 16:10

Fantaziyanın sərhədi yoxdur: Cəmil Hüseynovun “Fantazm” sərgisi Bakıda - FOTO

Bu gün, 16:08

MİQ-də iştirak üçün ödənişin məbləği təsdiqləndi

Bu gün, 16:00

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Bu gün, 16:00

Nazirlər Kabineti vahid indekslərin siyahısında dəyişiklik edib

Bu gün, 15:52

Kamran Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirini qəbul edib

Bu gün, 15:31
Bütün xəbərlər