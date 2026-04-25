WUF13 ərəfəsində Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində silsilə tədbirlər təşkil olunacaq

Qafar Ağayev17:06 - Bu gün
Bakıda mayın 17–22-də keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyası (WUF13) ilə əlaqədar Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində WUF13 Festivalı keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, tədbirlərin keçirilməsində məqsəd ölkə ictimaiyyətini bu mühüm tədbir barədə məlumatlandırmaqdır.

Festivalın açılışı aprelin 28-də paytaxtda baş tutacaq. Ardınca tədbirlər aprelin 29-da Sumqayıtda, aprelin 30-da Qubada, mayın 2-də Lənkəranda, mayın 4-də Qəbələdə, mayın 5-də Şəkidə, mayın 6-sı Mingəçevirdə, mayın 8-də Gəncədə keçiriləcək və mayın 10-da Xankəndidə yekunlaşacaq.

Festival proqramı iki hissədən ibarət olacaq. Günün birinci yarısında tədbirin keçirildiyi şəhərlərdə fəaliyyət göstərən universitetlərdə WUF13 ilə bağlı məlumatlandırma sessiyaları təşkil ediləcək. Günün ikinci hissəsində isə açıq havada ictimai proqramlar keçiriləcək.

Axşam proqramı çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılacaq. Eyni zamanda, WUF13-ün əsas mövzusu və ideyaları barədə ətraflı məlumat təqdim olunacaq.

Tədbirlərdə iştirak sərbəstdir.

Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Siyasət

Azərbaycan XİN rəsmisindən Nyu-York merinin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatına REAKSİYA

Siyasət

Volodimir Zelenski ölkəsinə yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Cəmiyyət

Güclü külək toy çadırını uçurub

WUF13 ərəfəsində Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində silsilə tədbirlər təşkil olunacaq

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun xatirəsi anılıb

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Uşaqlar üçün sosial şəbəkə məhdudiyyəti: “Valideyn nəzarəti və maarifləndirmə olmalıdır” - ŞƏRH

Metroda qatarların hərəkəti tam bərpa olundu

Metrodakı hadisə zamanı iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 9 nəfərə yerində yardım edilib

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Güclü külək toy çadırını uçurub

Bu gün, 18:07

5 Azərbaycan sərbəst güləşçisi Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

Bu gün, 17:46

İran–ABŞ gərginliyi: Hörmüzdən keçən gəmilərin sayı 5-ə düşdü

Bu gün, 17:27

WUF13 ərəfəsində Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində silsilə tədbirlər təşkil olunacaq

Bu gün, 17:06

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun xatirəsi anılıb

Bu gün, 16:41

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Bu gün, 16:16

“Neftçi” və “Qarabağ”dan azarkeşlərinə müraciət

Bu gün, 16:11

Azərbaycanla Ukrayna arasında 6 sənəd imzalanıb

Bu gün, 15:56

Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:51

“Neftçi” - “Qarabağ” matçına 6000 ədəd bilet satılıb

Bu gün, 15:41

Türkiyədə məktəblərdə yeni mərhələ: riskli təhsil ocaqlarına polis əməkdaşları cəlb olunacaq

Bu gün, 15:37

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun doğum günüdür

Bu gün, 15:27

Gələn həftənin ilk iki günü intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:17

Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

Bu gün, 15:03

Azərbaycan XİN rəsmisindən Nyu-York merinin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatına REAKSİYA

Bu gün, 14:44

Ukrayna Prezidenti: Təhlükəsizlik sahəsində çox dərin əməkdaşlıq qura bilərik

Bu gün, 14:25

Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər

Bu gün, 14:20

Volodimir Zelenski ölkəsinə yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 14:06

Prezident: SOCAR Ukraynada uzun illərdir ki, uğurla fəaliyyət göstərir

Bu gün, 13:52

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində yeni tamaşanın premyerası olub

Bu gün, 13:47
Bütün xəbərlər