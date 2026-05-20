 Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Faiqə Məmmədova11:17 - Bu gün
Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

“Biz əminik ki, təbiətyönümlü həllərin sistemli şəkildə tətbiqinin ilk addımı məlumatlara və sübut bazasına əsaslanan yanaşmadır”.

1news.az-ın müxbiri xəbər verir ki, bunu C40 Cities təşkilatının regionlar və şəhər merləri ilə əlaqələr üzrə idarəedici direktoru Şruti Narayan Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) dördüncü günü çərçivəsində təşkil olunan “Mənzil iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin ön xətti kimi” adlı panel sessiyada çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, hər bir şəhərin spesifik xüsusiyyətlərini anlamaq son dərəcə vacibdir: hansı təbiətyönümlü həllərə ehtiyac olduğu, onların harada və nə üçün tətbiq edilməsinin zəruriliyi dəqiq müəyyənləşdirilməlidir.

“Bizim fikrimizcə, bu yanaşma həm iqlim dəyişikliklərinin təsirlərinin azaldılması, həm də onlara davamlılığın artırılması tədbirlərini özündə birləşdirən iqlim fəaliyyətlərinin planlaşdırılmasından irəli gəlməlidir”, — deyə o bildirib.

Ş.Narayan əlavə edib ki, bundan çıxış edərək diqqət təbiətyönümlü həllərin şəhərsalma proseslərinə sistemli inteqrasiyasına və onların praktiki tətbiqinə yönəlir. Onun fikrincə, bu, iqlimə davamlı şəhərlərin formalaşdırılmasının ən vacib komponentlərindən biridir və eyni zamanda mənzil sektoru üçün dayanıqlı sosial infrastruktur yaradır.

“Son bir neçə gündə aparılan müzakirələr də göstərdi ki, bu məsələlərə bir-birindən ayrı yanaşmaq mümkün deyil. İqlimə davamlılıq və mənzil təminatı sıx qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilməlidir”, - deyə C40 Cities nümayəndəsi vurğulayıb.

O qeyd edib ki, artıq bu yanaşmanı seçən bir çox şəhərin nümunələri mövcuddur. Belə ki, bəzi şəhərlər təbiətyönümlü həllərin daha effektiv tətbiqi üçün tikinti sahələrinin və şəhər dizaynının necə planlaşdırılmalı olduğunu təhlil ediblər.

“Biz həmçinin Medellin kimi şəhərlərin təcrübəsini görürük. Sonradan həmin şəhərlər etiraf etdilər ki, onların şəhər mühiti kifayət qədər yaşıl infrastruktur elementlərini, binaların vertikal yaşıllaşdırılmasını və şəhər mühitinin regenerasiyası tədbirlərini əhatə etmirdi. Medellinin ‘yaşıl dəhlizlər’ təşəbbüsü bu baxımdan parlaq nümunəyə çevrildi - bu gün dünyanın bir çox şəhərləri həmin layihəni örnək götürür və öz şəraitinə uyğunlaşdırır”, - deyə Şruti Narayan yekunlaşdırıb.

Paylaş:
60

Aktual

Siyasət

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Siyasət

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Mavriki Prezidenti İçərişəhərlə tanış olub

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Son xəbərlər

Qəbələdə fəaliyyət göstərən maye qazdoldurma məntəqəsi bağlanıb - VİDEO

Bu gün, 11:56

“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu

Bu gün, 11:53

Filippində hərbi təlim təyyarəsi qəzaya uğradı

Bu gün, 11:38

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Bu gün, 11:31

Mavriki Prezidenti İçərişəhərlə tanış olub

Bu gün, 11:28

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Bu gün, 11:27

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 11:17

Vüqar Bayramov Avropa Liqasında Azərbaycan yığmasının kapitanı olacaq

Bu gün, 11:11

AZPROMO rəhbəri ağıllı şəhərsalma idarəçiliyinin əsas tələblərini açıqlayıb

Bu gün, 11:07

Anaklaudiya Rossbax şəhər transformasiyasının üç əsas sütununu açıqlayıb: tanınma, inteqrasiya və maliyyə

Bu gün, 10:59

Yeniyetmə qız 16-cı mərtəbədən yıxılıb öldü

Bu gün, 10:50

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:42

Mikayıl Cabbarov: “Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı böyük şəhərlərdə mənzil sektoruna təzyiqi azaldır”

Bu gün, 10:41

Anaklaudiya Rossbax: “Dünyada təxminən bir milyard insan qeyri-formal yaşayış məntəqələrində yaşayır”

Bu gün, 10:27

Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Kamerunu təbrik edib

Bu gün, 10:17

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:15

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Bu gün, 10:06

Azərbaycanla Keniya arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 09:47

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:30

AYNA: WUF13 çərçivəsində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər