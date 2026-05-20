 Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Faiqə Məmmədova11:27 - Bu gün
Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

“Bu gün şəhərlər iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin ön cəbhəsində yer alır”.

1news.az-ın müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin birinci müavini Ağakərim Səmədzadə Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) dördüncü günü çərçivəsində təşkil olunan “Mənzil iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin ön xətti kimi” adlı panel sessiyada çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda dünya əhalisinin təxminən 58 faizi şəhər ərazilərində yaşayır və bu ərazilər getdikcə daha çox istilik dalğaları, daşqınlar, su çatışmazlığı və iqlimlə bağlı digər risklərin təsirinə məruz qalır.

“Eyni zamanda, təbiətin özü də artan təzyiqlə üzləşir. Məhz buna görə də təbiətyönümlü həllər mənzil siyasətinin və şəhərsalma layihələrinin ayrılmaz hissəsinə çevrilməlidir. Biz şəhərlərin böyüməsi ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlamalıyıq”, - deyə A.Səmədzadə bildirib.

Onun fikrincə, təbiətyönümlü həllər şəhərsalmanın bütün mərhələlərində - baş planların hazırlanmasından və zonalaşdırmadan tutmuş tikinti və uzunmüddətli istismar prosesinədək tətbiq edilməlidir.

“Azərbaycan artıq bu yanaşmanı mənzil siyasəti və şəhərsalma strategiyalarında tətbiq edir. 2022–2026-cı illəri əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası, eləcə də onun 2030-cu ilədək genişləndirilmiş hədəfləri təmiz enerji və yaşıl inkişafı milli prioritetlər kimi müəyyənləşdirir”, - deyə nazir müavini əlavə edib.

Paylaş:
71

Aktual

Siyasət

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Siyasət

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Mavriki Prezidenti İçərişəhərlə tanış olub

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyə Prezidenti: İnkişaf edən Türk dünyası məqsədimizdir

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

Fərid Əhmədov pakistanlı həmkarı ilə hüquqi əməkdaşlığı müzakirə edib

BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu təmin olunmalıdır - Hikmət Hacıyev

Son xəbərlər

Qəbələdə fəaliyyət göstərən maye qazdoldurma məntəqəsi bağlanıb - VİDEO

Bu gün, 11:56

“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu

Bu gün, 11:53

Filippində hərbi təlim təyyarəsi qəzaya uğradı

Bu gün, 11:38

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Bu gün, 11:31

Mavriki Prezidenti İçərişəhərlə tanış olub

Bu gün, 11:28

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Bu gün, 11:27

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 11:17

Vüqar Bayramov Avropa Liqasında Azərbaycan yığmasının kapitanı olacaq

Bu gün, 11:11

AZPROMO rəhbəri ağıllı şəhərsalma idarəçiliyinin əsas tələblərini açıqlayıb

Bu gün, 11:07

Anaklaudiya Rossbax şəhər transformasiyasının üç əsas sütununu açıqlayıb: tanınma, inteqrasiya və maliyyə

Bu gün, 10:59

Yeniyetmə qız 16-cı mərtəbədən yıxılıb öldü

Bu gün, 10:50

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:42

Mikayıl Cabbarov: “Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı böyük şəhərlərdə mənzil sektoruna təzyiqi azaldır”

Bu gün, 10:41

Anaklaudiya Rossbax: “Dünyada təxminən bir milyard insan qeyri-formal yaşayış məntəqələrində yaşayır”

Bu gün, 10:27

Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Kamerunu təbrik edib

Bu gün, 10:17

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:15

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Bu gün, 10:06

Azərbaycanla Keniya arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 09:47

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:30

AYNA: WUF13 çərçivəsində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər