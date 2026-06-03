Dələduzluğa görə axtarışda olan daha 17 nəfər tutulub
Polis əməkdaşlarının iyunun 2-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 17 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bundan başqa, iyunun 2-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 4 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
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