 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:26 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,1 % azalaraq 1,9737 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,3076 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9737

100 Rusiya rublu

2,3076

1 Avstraliya dolları

1,2121

1 Belarus rublu

0,6223

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1111

1 Çexiya kronu

0,0815

1 Çin yuanı

0,2509

1 Danimarka kronu

0,2641

1 Gürcü larisi

0,6389

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2834

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1810

1 İsveçrə frankı

2,1501

1 İsrail şekeli

0,5913

1 Kanada dolları

1,2227

1 Küveyt dinarı

5,4997

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3486

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5545

1 Moldova leyi

0,0986

1 Norveç kronu

0,1824

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6088

1 Polşa zlotası

0,4651

1 Rumıniya leyi

0,3755

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3248

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3249

Türk lirəsi

0,0370

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0383

Yapon yeni

1,0633

Yeni Zelandiya dolları

0,9985

Qızıl

7617,9890

Gümüş

125,2935

Platin

3210,5180

Palladium

2240,3365

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