Tarixdə bu gün – 4 iyun nə günüdür?
Tarixdə hər bir gün müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.
1news.az 4 iyunda baş vermis hadisələri təqdim edir:
1783-cü il 4 iyun – Montqolfye qardaşları ilk ictimai isti hava şarı uçuşunu həyata keçirdilər. Bu hadisə aviasiya tarixinin başlanğıcı hesab olunur.
1896-cı il 4 iyun – Henry Ford özünün hazırladığı ilk avtomobil – Quadricycle ilə sınaq yürüşü etdi.
1919-cu il 4 iyun – ABŞ Konqresi qadınlara səsvermə hüququ verən 19-cu düzəlişi qəbul etdi.
1940-cı il 4 iyun – Winston Churchill məşhur "We shall fight on the beaches" çıxışını etdi.
1942-ci il 4 iyun – Miduey döyüşü başladı və Sakit okean cəbhəsində dönüş nöqtələrindən biri oldu.
1944-cü il 4iyun – Müttəfiq qüvvələr Rome şəhərini nasist işğalından azad etdilər.
1989-cu il 4 iyun – Tyananmen Meydanı hadisələri zamanı Çin ordusu etirazçıları zorla dağıtdı. Həmin gün həm də Ali Xamenei İranın ali rəhbəri seçildi.
1993-cü il Gəncə hadisələri (4 İyun hadisələri) – Gəncə hadisələri zamanı Surət Hüseynovun rəhbərlik etdiyi hərbi qüvvələrlə hökumət qüvvələri arasında silahlı qarşıdurma baş verdi. Hadisələr ölkədə ciddi siyasi böhrana səbəb oldu və sonradan hakimiyyət dəyişikliyinə gedən prosesləri sürətləndirdi.
Qeyd edək ki, 4 iyun Beynəlxalq Təcavüz Qurbanı Uşaqlar Günü qeyd olunur