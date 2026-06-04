Cəlilabadda toy məclisinə gedən sərnişinlərin olduğu avtomobil qəzaya uğrayıb - FOTO
Cəlilabadda yol qəzası baş verib.
1news.az APA-ya istinadən, hadisə köhnə Ələt-Astara magistralında, Cəlilabad rayonunun Alar kəndinin girəcəyində qeydə alınıb.
Biləsuvar rayonu istiqamətində hərəkətdə olan "Kia" markalı minik avtomobili qarşıdan gedən "Zil" markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Qəza nəticəsində "Zil" yol kənarına aşıb.
İlkin məlumata görə, bir neçə nəfər xəsarət alaraq rayon xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.
"Kia"da olanların toya getdikləri bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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