 Bu gün I sinif üzrə prioritet məktəblərdə boş qalan yerlərə qəbul başlayır | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Bu gün I sinif üzrə prioritet məktəblərdə boş qalan yerlərə qəbul başlayır

First News Media09:56 - Bu gün
Bu gün I sinif üzrə prioritet məktəblərdə boş qalan yerlərə qəbul başlayır

Bu gün I sinif üzrə prioritet məktəblərdə boş qalan yerlərə qəbul başlayır.

1news.az Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, 5 iyun 2026-cı il saat 11:00-dan uşaqların I sinfə elektron qəbulu prosesində Abşeron, Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində yerləşən üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə sərbəst (prioritetsiz) qəbul aparılacaq.

Artıq Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq.

Qeyd edək ki, üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı mektebeqebul.edu.az saytında təqdim olunub.

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