Ruslan Eyyubov həbsdən azad edilib.
Ötən ilin ən böyük əməliyyatlarından biri olan 5 milyonluq siqaret qaçaqmalçılığı ilə bağlı saxlanılan Ruslan Eyyubov həbsdən azad edilib.
1news.az xəbər verir ki, “Qafqazinfo”nun əldə etdiyi özəl məlumata görə, o, ev dustaqlığına buraxılıb. Məhkəmə R.Eyyubovun səhhətini nəzərə alaraq, onun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəzlənməsinə qərar verib.
Qeyd edək ki, onun barəsində ibtidai istintaq başa çatıb, yekun ittiham elan edilib.
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