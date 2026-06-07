 Tanınmış musiqiçinin azyaşlı oğlu faciəvi şəkildə həlak oldu - fotolar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Tanınmış musiqiçinin azyaşlı oğlu faciəvi şəkildə həlak oldu - fotolar

10:35 - Bu gün
Tanınmış musiqiçinin azyaşlı oğlu faciəvi şəkildə həlak oldu - fotolar

Naxçıvanda 7 yaşlı uşaq kanalda bataraq həyatını itirib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 2019-cu il təvəllüdlü Qurbanov Elmir Cahangir oğlu kənd ərazisində velosiped sürərkən ehtiyatsızlıqdan su kanalına düşüb.

Aparılan axtarış tədbirləri zamanı sudan çıxarılan uşaq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

ANZ.az-ın məlumatına görə, Elmir Qurbanov tanınmış musiqiçi, Prezident mükafatçısı, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru Cahangir Qurbanovun oğludur.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin I sinif şagirdi olan Elmir ötən gün itkin düşmüşdü.

Paylaş:
104

Aktual

Cəmiyyət

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Dünya

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Cəmiyyət

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Cəmiyyət

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Tanınmış musiqiçinin azyaşlı oğlu faciəvi şəkildə həlak oldu - fotolar

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Şəhid media nümayəndələri Sirac Abışov və Məhərrəm İbrahimovun anım günüdür

“McDonald's Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları ilə birlikdə Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününü qeyd edib - FOTO

Sürücülər üçün 20 bal limitinə yenidən baxıla bilər - VİDEO

“Yaxın gələcəkdə Türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyi yaradılacaq”

Son xəbərlər

Simonyan: Seçkilər azad və ədalətli olarsa, gərginlik olmayacaq

Bu gün, 13:51

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Bu gün, 13:44

Karapetyan səs verib

Bu gün, 12:39

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Bu gün, 12:28

Ermənistanda seçki məntəqələrinin rəhbər heyətindən saxlanılanlar var

Bu gün, 11:51

Paşinyan: Regionun dinc gələcəyinə inanıram. Azərbaycanla sülh əldə olunub

Bu gün, 11:45

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Bu gün, 11:12

Nikol Paşinyan səs verib

Bu gün, 10:39

Tanınmış musiqiçinin azyaşlı oğlu faciəvi şəkildə həlak oldu - fotolar

Bu gün, 10:35

Azərbaycan gimnastları Dünya kubokunda finalda - FOTO

Bu gün, 09:52

Ermənistanda parlament seçkiləri başlayıb

Bu gün, 08:52

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

06 / 06 / 2026, 18:05

Kəlbəcərdə həyatını itirən hərbçinin FOTOSU

06 / 06 / 2026, 17:39

İntensiv yağış, dolu müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

06 / 06 / 2026, 17:12

XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların Azərbaycana qayıdışı üçün tədbirlər görülür

06 / 06 / 2026, 17:07

Gədəbəyə dolu düşüb

06 / 06 / 2026, 16:24

Kürdəmirdə açıq ərazidə yanğın başlayıb

06 / 06 / 2026, 15:51

“Yaxın gələcəkdə Türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyi yaradılacaq”

06 / 06 / 2026, 15:37

Ömər aşırımında iki hərbçi dərəyə yıxılıb, biri vəfat edib

06 / 06 / 2026, 15:20

Azərbaycan və İspaniya arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

06 / 06 / 2026, 15:04
Bütün xəbərlər