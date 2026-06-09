 Sabah Goranboy və Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah Goranboy və Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq

17:44 - 09 / 06 / 2026
Sabah Goranboy və Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq

Sabah Goranboy və Masallı rayonlarının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq.

Bu barədə 1news.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar iyunun 10-da saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Goranboy rayonunun Hazırəhmədli, Bəşirli, Göynüyən və Qarasuçu kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

​Bundan başqa, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Masallı rayonunun Bambaşı kəndinin bir hissəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

Paylaş:
129

Aktual

Siyasət

Azərbaycanda 16–18 yaşlılar üçün sosial şəbəkələrdə yeni QAYDALAR

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Minalar insan həyatı almaqda davam edir

Cəmiyyət

Sabah ölkə ərazisində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyasət

Zakir Nuriyev: Azərbaycanda dollarlaşma səviyyəsində azalma müşahidə olunur 

Cəmiyyət

Sabah Goranboy və Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq

Şagirdlər üçün rəqəmsal tədris köməkçisi istifadəyə verilib

Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var - FOTO

Dəmiryol nəqliyyatının infrastrukturunun saxlanması və ondan istifadə qaydaları təsdiq edilib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Ömər aşırımında iki hərbçi dərəyə yıxılıb, biri vəfat edib

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Gədəbəyə dolu düşüb

Ət bazarında qiymət sabitliyi üçün hansı addım atılacaq? – AÇIQLAMA

Son xəbərlər

Seyid Əli Xameneinin dəfn mərasiminin tarixi açıqlandı

09 / 06 / 2026, 17:55

Sabah Goranboy və Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq

09 / 06 / 2026, 17:44

Avtomobildə 72 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

09 / 06 / 2026, 17:28

Şagirdlər üçün rəqəmsal tədris köməkçisi istifadəyə verilib

09 / 06 / 2026, 17:15

Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var - FOTO

09 / 06 / 2026, 17:13

Dəmiryol nəqliyyatının infrastrukturunun saxlanması və ondan istifadə qaydaları təsdiq edilib

09 / 06 / 2026, 16:54

“BakıKart”ın qiyməti 11 ildə ilk dəfə artırılır

09 / 06 / 2026, 16:51

İcbari tibbi sığorta çərçivəsində sümük iliyinin transplantasiyasının limiti artırılıb

09 / 06 / 2026, 16:31

Sloveniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib

09 / 06 / 2026, 16:25

Hyatt Regency Baku-da Azərbaycan Mətbəxinə İnnovativ Baxış - FOTO

09 / 06 / 2026, 16:07

LEXUS RZ – Elektrikli Lüksün Yeni Erası - FOTO - VİDEO

09 / 06 / 2026, 16:01

Azərbaycanda dövlət əmlakını özəl əmlakla dəyişdirmək mümkün ola bilər

09 / 06 / 2026, 16:00

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının iclasının tarixi və gündəliyi məlum olub

09 / 06 / 2026, 15:48

Hindistanda qadın fil hücumu nəticəsində öldü

09 / 06 / 2026, 15:39

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı məhkəmənin vaxtı məlum olub

09 / 06 / 2026, 15:25

Milli Məclisdə kənd təsərrüfatı ilə bağlı dinləmə keçiriləcək

09 / 06 / 2026, 15:13

Hikmət Hacıyev: Minalar insan həyatı almaqda davam edir

09 / 06 / 2026, 15:08

İmişlidə çayda batdığı ehtimal olunan yeniyetmənin axtarışları davam edir - VİDEO

09 / 06 / 2026, 14:46

DÇ-2026-nın açılış oyununu o idarə edəcək

09 / 06 / 2026, 14:25

Bakıda 78 nəfər XII sinfi bitirir

09 / 06 / 2026, 14:01
Bütün xəbərlər