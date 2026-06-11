 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:30 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,02 % artaraq 1,9632 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,44 % azalaraq 2,3552 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9632

100 Rusiya rublu

2,3552

1 Avstraliya dolları

1,1914

1 Belarus rublu

0,6223

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1114

1 Çexiya kronu

0,0812

1 Çin yuanı

0,2509

1 Danimarka kronu

0,2627

1 Gürcü larisi

0,6403

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2752

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1790

1 İsveçrə frankı

2,1293

1 İsrail şekeli

0,5718

1 Kanada dolları

1,2196

1 Küveyt dinarı

5,4967

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3485

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5506

1 Moldova leyi

0,0977

1 Norveç kronu

0,1798

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6101

1 Polşa zlotası

0,4619

1 Rumıniya leyi

0,3750

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3209

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3192

Türk lirəsi

0,0368

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0377

Yapon yeni

1,0592

Yeni Zelandiya dolları

0,9857

Qızıl

6937,9635

Gümüş

108,7572

Platin

2842,2470

Palladium

2122,5605
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