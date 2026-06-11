AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,02 % artaraq 1,9632 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,44 % azalaraq 2,3552 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9632
|
100 Rusiya rublu
|
2,3552
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1914
|
1 Belarus rublu
|
0,6223
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1114
|
1 Çexiya kronu
|
0,0812
|
1 Çin yuanı
|
0,2509
|
1 Danimarka kronu
|
0,2627
|
1 Gürcü larisi
|
0,6403
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2752
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1790
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1293
|
1 İsrail şekeli
|
0,5718
|
1 Kanada dolları
|
1,2196
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4967
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3485
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5506
|
1 Moldova leyi
|
0,0977
|
1 Norveç kronu
|
0,1798
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6101
|
1 Polşa zlotası
|
0,4619
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3750
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3209
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3192
|
Türk lirəsi
|
0,0368
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0377
|
Yapon yeni
|
1,0592
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9857
|
Qızıl
|6937,9635
|
Gümüş
|108,7572
|
Platin
|2842,2470
|
Palladium
|2122,5605