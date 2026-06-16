 Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir

Qafar Ağayev15:23 - Bu gün
Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir

“Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı və logistika layihələri investisiya cəlbediciliyini artırır”.

1news.az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Ülvi Mansurov Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantısı çərçivəsində keçirilən “Azərbaycan investisiya perspektivləri forumu 2026” tədbirində deyib.

O bildirib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı uzun illər neft-qaz sektoru ilə sıx bağlı olsa da, son onillikdə qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Onun sözlərinə görə, bu dövrdə dövlət tərəfindən infrastrukturun genişləndirilməsi, sənaye parklarının yaradılması, eləcə də azad iqtisadi zonaların – o cümlədən Ələt Azad İqtisadi Zonası kimi layihələrin həyata keçirilməsi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə xidmət edib.

Ü.Mansurov qeyd edib ki, həyata keçirilən islahatlar və investisiya layihələri Azərbaycanı bilik və xidmətlər iqtisadiyyatına doğru istiqamətləndirir.

O əlavə edib ki, ölkədə logistika şəbəkələrinin, xüsusilə Şimal dəhlizi və Orta Dəhliz kimi beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının inkişafı Azərbaycanın investisiya cəlbediciliyini daha da artırır.

Fond sədri vurğulayıb ki, son illərdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə bir sıra tənzimləyici dəyişikliklər həyata keçirilib, həm yerli, həm də xarici investorların fəaliyyətini stimullaşdıran mexanizmlər tətbiq olunub.

“Dövlət tərəfindən subsidiyalar, güzəştli kreditlər və müxtəlif maliyyə dəstək alətləri vasitəsilə sahibkarlığın inkişafı təşviq edilir. Əsas məqsəd təkcə maliyyə dəstəyi deyil, həm də dayanıqlı infrastrukturun və əlverişli normativ-hüquqi mühitin formalaşdırılmasıdır”, – deyə o əlavə edib.

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə telefon danışığı aparıb

İqtisadiyyat

Bakıda İİB Qrupunun İllik Toplantıları çərçivəsində İnvestisiya Perspektivləri Forumu keçirilir 

İqtisadiyyat

Nazir: Azərbaycanda halal aqrar sektorun inkişafı üzrə bir neçə istiqamət müəyyənləşdirilib

Siyasət

Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir

Siyasət

Əli Əsədov Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb - FOTO

Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir

Nazir: Zəngəzur dəhlizi layihəsi ölkənin regional logistika mərkəzi kimi rolunu daha da gücləndirəcək 

Mikayıl Cabbarov: Son illərdə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində investisiya mühiti yaxşılaşdırılıb

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev: 4000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı hələ də itkin kimi qeydiyyatdadır

Ceyhun Bayramov ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının baş icraçı direktoru ilə görüşüb

Kamal Cəfərov: Sosial şəbəkələrdə məzmun yaratma qaydaları sərtləşdirilməlidir

Azərbaycan Portuqaliyada səfirlik açacaq

Son xəbərlər

Bakıda İİB Qrupunun İllik Toplantıları çərçivəsində İnvestisiya Perspektivləri Forumu keçirilir 

Bu gün, 16:51

Əli Əsədov Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 16:39

Fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:38

Nazir: Azərbaycanda halal aqrar sektorun inkişafı üzrə bir neçə istiqamət müəyyənləşdirilib

Bu gün, 16:21

Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 16:07

Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq iqtisadi əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 16:01

Rayonlar üzrə pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlanıb

Bu gün, 15:54

Tovuz sakini çayda batıb

Bu gün, 15:39

Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir

Bu gün, 15:23

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 15:06

Nazir: Zəngəzur dəhlizi layihəsi ölkənin regional logistika mərkəzi kimi rolunu daha da gücləndirəcək 

Bu gün, 14:50

Şəmkirdə 1 yaşlı körpə qızdırmadan ölüb

Bu gün, 14:46

Mikayıl Cabbarov: Son illərdə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində investisiya mühiti yaxşılaşdırılıb

Bu gün, 14:37

Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Bonnda Xəzərin səviyyəsinin azalmasının ekoloji təsirləri müzakirə olunub

Bu gün, 14:35

Nazir: Azərbaycanın iqtisadi uğurlarının əsasında inkişafı prioritetə çevirən strateji baxış dayanır

Bu gün, 14:34

Prezident qeyri-neft-qaz mallarının ixracının dəstəklənməsi haqqında Fərman imzalayıb

Bu gün, 14:21

Qəbələdə yanğın olub, xəsarət alan var

Bu gün, 14:15

Əli Əsədov Özbəkistanda işgüzar səfərdədir - FOTO

Bu gün, 14:11

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:07

Hüseyn Hüseynov: Qlobal dayanıqlı inkişaf hədəflərinin hazırda yalnız təxminən 17 faizi plan üzrə düzgün istiqamətdə irəliləyir

Bu gün, 12:58
Bütün xəbərlər