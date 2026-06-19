 Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO

First News Media15:36 - Bu gün
Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO

İyunun 19-da doğma yurduna yola salınan köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Xankəndi şəhərinə köçürülən 68 nəfərdən ibarət 18 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib.

1news.az xəbər verir ki, mərasimdə Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər.

 

 

 

09:45

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, Xankəndi şəhərinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Bu mərhələdə Xankəndi şəhərinə 18 ailə - 68 nəfər köçürülüb.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Paylaş:
371

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanın Portuqaliyada Səfirliyi təsis edilib

Cəmiyyət

Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident “Diplomatik xidmət haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Cəmiyyət

TuranBank Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD) ilə 15 milyon ABŞ dolları həcmində niyyət bəyannaməsi imzalayıb - FOTO

TuranBank-ın İH Sədri İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantılarında spiker qismində çıxış edib - FOTO

Temperatur 7 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycanda iyun ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün Azərbaycanda 57 şəhid övladı on birinci sinifdən məzun olub

Vilyam Hacıyevin oğluna hədiyyə etdiyi “Range Rover” satıldı

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Şəmkirdə 1 yaşlı körpə qızdırmadan ölüb

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov Ralf Horlemannı qəbul edib - FOTO

Bu gün, 17:50

"Reuters": İsrail və "Hizbullah" atəşkəslə bağlı razılığa gəlib

Bu gün, 17:39

Tural Əsgərov: "Elvin Cəfərquliyevlə maraqlanan klubların sayı çoxdur"

Bu gün, 17:21

TuranBank Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD) ilə 15 milyon ABŞ dolları həcmində niyyət bəyannaməsi imzalayıb - FOTO

Bu gün, 17:15

Tramp: Müharibə İranı zəiflədib, heç nələri yoxdur

Bu gün, 17:00

TuranBank-ın İH Sədri İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantılarında spiker qismində çıxış edib - FOTO

Bu gün, 16:38

Temperatur 7 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:33

Prezidentdən məktəbəqədər təhsillə bağlı FƏRMAN

Bu gün, 16:23

Azərbaycanda iyun ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb

Bu gün, 16:21

Bu gecə Bakının iki rayonunda işıq olmayacaq

Bu gün, 16:07

Nigerdə aeroporta edilən silahlı hücum nəticəsində 35 nəfər ölüb

Bu gün, 15:37

Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO

Bu gün, 15:36

Növbəti 3 gündə Azərbaycanda güclü külək əsəcək

Bu gün, 15:17

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Bu gün, 15:06

Norveç Qrenlandiyada baş konsulluq açacaq

Bu gün, 14:59

İlham Əliyev məktəbəqədər təhsillə bağlı Fərman imzalayıb

Bu gün, 14:48

Lissabonda səfirliyimiz təsis ediləcək - Sərəncam

Bu gün, 14:37

Qurbanov Yankoviçlə bağlı qərarını verdi

Bu gün, 14:23

Botanica Residence-in rəsmi təqdimatı baş tutdu: Təbiət və şəhər həyatının harmoniyası

Bu gün, 14:12

Prezident “Diplomatik xidmət haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Bu gün, 13:56
Bütün xəbərlər