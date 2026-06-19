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Norveç Qrenlandiyada baş konsulluq açacaq

First News Media14:59 - Bu gün
Norveç Qrenlandiyada baş konsulluq açacaq

Norveçin Baş naziri Yonas Qar Störe ölkəsinin Qrenlandiyanın paytaxtı Nuukda baş konsulluğunun açılacağını elan edib.

1news.az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, mətbuat konfransında bildirib.

"Uzaq Şimal Norveç üçün ən mühüm strateji prioritet olaraq qalır, Arktika isə beynəlxalq siyasət və təhlükəsizlik üçün getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir", - Störe qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, Nuukda baş konsulluğun açılması siyasi əlaqələrin möhkəmlənməsinə və regionda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək.

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