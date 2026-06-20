DİM: Ötən il 58 saxta diplom aşkarlanıb
Dövlət İmtahan Mərkəzinin "Abituriyent" jurnalının 12-ci sayına əsasən, ötən il ümumilikdə 156 nəfərə məxsus diplomların həqiqiliyi yoxlanılıb.
1news.az xəbər verir ki, Elm və Təhsil Nazirliyinə göndərilən sorğular nəticəsində 58 nəfərə aid sənədlərdə uyğunsuzluq müəyyən edilib.
Onlardan 22 bakalavr və 36 orta ixtisas diplomunun dövlət nümunəli olmadığı və ya hüquqi əsasının olmadığı bildirilib.
Məlumata görə, həmin faktlarla bağlı materiallar araşdırma və hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyəti qurumlara göndərilib.
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