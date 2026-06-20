Azərbaycanda 5 ayda hər vətəndaş 629 manatlıq ödənişli xidmətdən istifadə edib
Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 6 milyard 459,2 milyon manat olub.
Bu barədə 1news.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,6 % çoxdur.
Məlumata görə, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 4 milyard 921,2 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 76,2 %-ini təşkil edib.
Yanvar-may aylarında hər bir ölkə sakini orta hesabla 629,1 manatlıq və ya 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 74 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
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