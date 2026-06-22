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Dünya çempionatı-2026 matçı Belçika və İran arasında heç-heçə başa çatdı

First News Media01:10 - Bu gün
Dünya çempionatı-2026 matçı Belçika və İran arasında heç-heçə başa çatdı

Belçika və İran milliləri dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunun görüşündə heç-heçə oynadılar.

Görüş Los-Anceles stadionunda keçirilib və 0:0 hesabı ilə başa çatıb. Belçika komandası meydanda dominantlıq edib, topa 70% sahib olub və rəqib qapısına 7 zərbə endirib, lakin İran qapıçısı Alireza Beyranvand 7 mühüm qurtarış edərək qapısını toxunulmaz saxlayıb.

Avropalıların vəziyyəti matçın 66-cı dəqiqəsində müdafiəçi Natan Ngoy birbaşa qırmızı vərəqə alaraq Belçikanı on nəfərlə qoyanda mürəkkəbləşib. Bundan əlavə, İran millisi turnirin tarixinə düşüb: məşqçi heyəti bu oyuna dünya çempionatları tarixində ən yaşlı başlanğıc heyəti ilə çıxıb, orta yaş 32 il 181 gün təşkil edib. Hər iki komandanın aktivində iki turdan sonra 2 xal var, çünki birinci matçda Belçika Misirlə heç-heçə oynayıb (1:1), İran isə Yeni Zelandiya ilə xalları bölüşüb (2:2). Beləliklə, G qrupunda intriqa son tura qədər qalır.

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