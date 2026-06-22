 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb - FOTO

First News Media08:35 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb - FOTO

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
102

Aktual

Rəsmi

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Siyasət

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycana səfərə gəlib

Cəmiyyət

Pirəkəşkül poliqonunda döyüş sursatları məhv ediləcək

Cəmiyyət

FHN vətəndaşlara müraciət etdi: Küləkli havada dənizə girməyin

Cəmiyyət

Polis özü və başqaları üçün təhlükə yaradan piyadanı saxlayıb - VİDEO

AZAL donanmasına dördüncü müasir “Airbus A320neo” əlavə olunub - FOTO

Pirəkəşkül poliqonunda döyüş sursatları məhv ediləcək

Universitetin III kurs tələbəsi vəfat etdi

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Paytaxtda tıxacları azaldacaq yeni yol çəkilir

Füzulidə 15 yaşlı yeniyetmə su kanalında boğuldu

Milli Etalon Vaxtı, ölçmə, kalibrlənmə - Metrologiya İnstitutunun laboratoriyalarından REPORTAJ 

Köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Bu gün, 11:00

Polis özü və başqaları üçün təhlükə yaradan piyadanı saxlayıb - VİDEO

Bu gün, 10:39

Qaradağda tarixi karvansaraya qanunsuz müdaxilənin qarşısı alınıb, araşdırma aparılır - FOTO

Bu gün, 10:29

AZAL donanmasına dördüncü müasir “Airbus A320neo” əlavə olunub - FOTO

Bu gün, 10:09

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 09:50

İtaliyada həddindən artıq istilərə görə 8 şəhərdə həyəcan siqnalı verildi

Bu gün, 09:26

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti aşağı enib

Bu gün, 09:18

Pirəkəşkül poliqonunda döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 09:17

Avro bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Bu gün, 09:14

Universitetin III kurs tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 09:09

FHN vətəndaşlara müraciət etdi: Küləkli havada dənizə girməyin

Bu gün, 09:02

Bakının bu ərazilərində işıq olmayacaq

Bu gün, 08:53

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 08:35

Dünya çempionatı-2026 matçı Belçika və İran arasında heç-heçə başa çatdı

Bu gün, 01:10

DÇ-26: Niderland İsveçə qarşı

20 / 06 / 2026, 17:54

Tramp Meloni ilə münasibətləri bərpa etmək niyyətində olmadığını açıqlayıb

20 / 06 / 2026, 17:40

Urmiya gölündə suyun həcmi 18 dəfə artıb

20 / 06 / 2026, 16:57

Azərbaycanda 5 ayda hər vətəndaş 629 manatlıq ödənişli xidmətdən istifadə edib

20 / 06 / 2026, 16:25

Yevlax sakini Yuxarı Qarabağ su kanalında batıb

20 / 06 / 2026, 16:00

Ceyhun Bayramovla Bəxtiyor Səidov Bakı və Daşkəndin strateji tərəfdaşlığını müzakirə ediblər

20 / 06 / 2026, 15:36
Bütün xəbərlər