 İlham Əliyev: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri möhkəm təməl üzərində qurulub | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

İlham Əliyev: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri möhkəm təməl üzərində qurulub

16:52 - Bu gün
İlham Əliyev: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri möhkəm təməl üzərində qurulub

Münasibətlərimiz möhkəm təməl - tarixi bağlar, mədəni əlaqələr və mənəvi əlaqələr üzərində qurulub.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Türkmənistan Prezident Sərdar Berdiməhəmmədovla mətbuata bəyanatında bildirib.

“Biz müntəzəm olaraq yaradıcı kollektivlərin çıxışlarını təşkil edirik. Elə bu yaxınlarda, bu ayın əvvəlində həm Aşqabadda, həm də Arkadağda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirildi. Keçən il isə Türkmənistanın mədəniyyət xadimləri həm Bakıda, həm də Gəncədə keçirilən Mədəniyyət Günlərində bizi ziyarət etdilər.

Onu da qeyd etməliyəm ki, Bakı və Aşqabad Arkadağ və Füzuli kimi, qardaş şəhərlərdir. Bütün bunlar bizim birliyimizin nümayişidir. Əməkdaşlığımızı konkret məzmunla zənginləşdirməyə və qarşılıqlı fəaliyyətimizi dərinləşdirməyə çalışırıq”, - dövlət başçısı qeyd edib.

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