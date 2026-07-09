 Azərbaycan və Gürcüstan mədəniyyət sahəsində bir sıra istiqamətdə əməkdaşlıq edəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstan mədəniyyət sahəsində bir sıra istiqamətdə əməkdaşlıq edəcək

First News Media17:23 - Bu gün
Azərbaycan və Gürcüstan mədəniyyət sahəsində bir sıra istiqamətdə əməkdaşlıq edəcək

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstanın Mədəniyyət nazirlikləri arasında Birgə İşçi Qrupunun 3-cü iclası keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, iclasda Gürcüstanın mədəniyyət nazirinin birinci müavini Giorgi Mirtsxulavanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov rəhbərlik edib.

Tədbirdə Azərbaycan və Gürcüstan arasında mədəni-humanitar əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri geniş müzakirə olunub. Bildirilib ki, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın ardıcıl genişlənməsi üçün etibarlı zəmin yaradır.

Fərid Cəfərov çıxışında qeyd edib ki, Azərbaycan və Gürcüstanı ortaq tarix, zəngin mədəni irs və mehriban qonşuluq ənənələri birləşdirir. O vurğulayıb ki, son illərdə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq yeni məzmun qazanaraq kitabxana işi, muzey fəaliyyəti, teatr, mədəni irsin qorunması, təsviri incəsənət, yaradıcı sənayelər, kino və rəqəmsal transformasiya kimi istiqamətləri də əhatə edən sistemli tərəfdaşlığa çevrilib.

Gürcüstanın mədəniyyət nazirinin birinci müavini Giorgi Mirtsxulava səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirib, Azərbaycanla mədəni-humanitar əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində maraqlı olduqlarını qeyd edib.

İclas çərçivəsində teatrlar arasında qastrol və birgə səhnə layihələri, muzeylər və kitabxanalar arasında əməkdaşlıq, mədəni irsin qorunması, sərgilərin təşkili, yaradıcı sənayelər, kino sahəsində birgə təşəbbüslər, həmçinin mütəxəssislərin qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

Görüşün yekununda tərəflər Birgə İşçi Qrupunun fəaliyyətinin iki ölkə arasında mədəni əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi baxımından mühüm platforma olduğunu vurğulayaraq, qarşılıqlı maraq doğuran layihələrin həyata keçirilməsi və əlaqələrin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi barədə razılıqlarını ifadə ediblər.

İclasın sonunda Azərbaycan Respublikası və Gürcüstanın Mədəniyyət nazirlikləri arasında Birgə İşçi Qrupunun 3-cü iclasının Protokolu imzalanıb. Protokolda mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dair razılaşdırılmış istiqamətlər öz əksini tapıb.

Paylaş:
110

Aktual

Cəmiyyət

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Cəmiyyət

Sabah temperatur 37 dərəcəyədək yüksələcək

Cəmiyyət

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

Rəsmi

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstan mədəniyyət sahəsində bir sıra istiqamətdə əməkdaşlıq edəcək

Cəsarət Hüseynzadədən TƏKLİF: Uşaqların telefon istifadəsinə nəzarət üçün dövlət platforması yaradılsın

Hər 10 uşaqdan biri valideyni ilə yanaşı, süni intellektlə də məsləhətləşir

"MyGov"da yeni era: Süni intellekt artıq vətəndaşların xidmətindədir

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

İordaniyanın xarici işlər naziri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə dəstəyini ifadə edib

Ceyhun Bayramov: İordaniya ilə ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində işlər görüləcək

Hikmət Hacıyev dünya şöhrətli iqtisadçı ilə müzakirələr aparıb

Kamaləddin Qafarov: “Ölkəmiz Avropanın  etibarlı tərəfdaşına çevrilir”

Son xəbərlər

Bu ilin beş ayında Azərbaycanda qızılca və suçiçəyinə yoluxmada artım müşahidə olunub

Bu gün, 17:39

Azərbaycan və Gürcüstan mədəniyyət sahəsində bir sıra istiqamətdə əməkdaşlıq edəcək

Bu gün, 17:23

Cəsarət Hüseynzadədən TƏKLİF: Uşaqların telefon istifadəsinə nəzarət üçün dövlət platforması yaradılsın

Bu gün, 17:10

Fransada kəskin İSTİLƏR: 72 vilayət üzrə narıncı xəbərdarlıq elan edildi

Bu gün, 16:54

Hər 10 uşaqdan biri valideyni ilə yanaşı, süni intellektlə də məsləhətləşir

Bu gün, 16:42

Prezident Gürcüstanla bağlı bu sazişi təsdiqlədi

Bu gün, 16:30

"MyGov"da yeni era: Süni intellekt artıq vətəndaşların xidmətindədir

Bu gün, 16:24

Gələn həftə Vaqif Poeziya Günləri keçiriləcək

Bu gün, 16:11

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bu gün, 15:57

Hicran Hüseynova: Hər altı uşaqdan biri kiberzorakılığın qurbanına çevrilir

Bu gün, 15:42

Gələcəyimiz olan uşaqları rəqəmsal təhlükələrdən qorumalıyıq - DEPUTAT

Bu gün, 15:33

Azərbaycan dilində keyfiyyətli süni intellekt xidmətləri məhduddur - Ramid Namazov

Bu gün, 15:27

Qurban Qurbanov onları iştirak ərizəsinə salmadı

Bu gün, 15:23

Daşkənddə “Türk dünyasında mənəvi dirçəliş və informasiya təhlükəsizliyi” forumu keçirildi — FOTOLAR

Bu gün, 15:05

Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib

Bu gün, 15:02

Azərbaycan Hava Yolları 2026-cı ilin ilk yarısını müsbət nəticələrlə başa vurub

Bu gün, 14:57

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:49

Bu ilin ilk 6 ayında bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:40

Nigeriyada güclü fırtına 7 nəfərin ölümünə səbəb olub

Bu gün, 14:26

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 14:19
Bütün xəbərlər