CENTCOM İrana zərbələrin bərpa olunduğunu bəyan edib
ABŞ Tehranın hərbi imkanlarını zəiflətmək məqsədilə İrana zərbələri bərpa edib.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.
"Bu gün Şərq vaxtı ilə səhər saat 6-da (Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da) ABŞ Mərkəzi Komandanlığının qüvvələri İrana kütləvi zərbələr endirməyə başlayıb. Zərbələr İran qüvvələrinin Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə hücum etmək üçün istifadə etdiyi hərbi imkanların daha da zəiflədilməsinə yönəlib", - məlumatda qeyd olunub.
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