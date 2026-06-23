 Ötən gün 57 cinayətin açılması təmin olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ötən gün 57 cinayətin açılması təmin olunub

First News Media11:48 - Bu gün
Ötən gün 57 cinayətin açılması təmin olunub

İyunun 22-də ölkə ərazisində qeydə alınan 50, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 7 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Həmçinin bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 149, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 111, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 və dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Eləcə də narkotiklərlə əlaqəli 16 fakt müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ümumi çəkisi 34,9 kiloqrama yaxın narkotik vasitə və 200 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik metadon həbi, o cümlədən kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 140 ədəd çətənə kolu aşkar edilərək götürülüb, yabanı halda bitmiş 13,4 ton çəkidə 47 min 152 ədəd çətənə kolu isə aşkarlanaraq məhv edilib.

Eyni zamanda, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən olunub. Paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 4 tüfəng, 3 patron darağı və 177 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkarlanaraq götürülüb.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər də saxlanılıb.

Paylaş:
125

Aktual

Siyasət

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri başa çatıb - FOTO

Rəsmi

Türkmənistan Prezidentinə Qarabağ atı hədiyyə edilib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev-muzeyində olublar - FOTO

Rəsmi

Prezidentlər Şuşada işğal dövründə güllələnmiş büstlərə baxıblar - FOTO

Cəmiyyət

Arabir yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Abşeronda mağazalardan oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 10 vaqon buğda göndərilir

AzMİU beynəlxalq elm mərkəzinə çevrilir: 20-dən çox ölkənin nüfuzlu riyaziyyatçıları Bakıda bir araya gəldi - FOTO

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Vilyam Hacıyevin oğluna hədiyyə etdiyi “Range Rover” satıldı

2026-cı ilin əvvəlindən rəsmiləşdirilən nəqliyyat vasitələrinin sayı açıqlandı: ən çox hansı mühərrikli avtomobillər olub? 

Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO

Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Arabir yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:44

Tramp: İran nüvə obyektlərinə uzunmüddətli yoxlamalara razılaşıb

Bu gün, 16:19

Abşeronda mağazalardan oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 16:17

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 10 vaqon buğda göndərilir

Bu gün, 15:57

AzMİU beynəlxalq elm mərkəzinə çevrilir: 20-dən çox ölkənin nüfuzlu riyaziyyatçıları Bakıda bir araya gəldi - FOTO

Bu gün, 15:40

Sabah bütün sosial yardımlar ödəniləcək

Bu gün, 15:38

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 15:27

Fransada rekord istilər: 1947-ci ildən bəri ən isti gecə qeydə alındı

Bu gün, 15:26

Türkmənistan Prezidentinə Qarabağ atı hədiyyə edilib - FOTO

Bu gün, 15:24

Qəbələdə 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 15:12

İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev-muzeyində olublar - FOTO

Bu gün, 14:45

Bakıda motosiklet və mopedlərin iştirakı ilə baş verən qəzalarda 5 nəfər ölüb - Statistika

Bu gün, 14:40

İmişlidə ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:21

Prezidentlər Şuşada işğal dövründə güllələnmiş büstlərə baxıblar - FOTO

Bu gün, 14:15

İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədov “Heydər Əliyev və Qarabağ” sərgisi ilə tanış olublar

Bu gün, 14:13

Cəzaçəkmə yerlərindən azad edilmiş daha 444 şəxs işlə təmin olunub

Bu gün, 14:03

Prezidentlər Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 13:40

Qubada 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 13:29

Vaşinqtonda Ermənistanın azərbaycanlıları etnik təmizləməyə məruz qoyması ilə bağlı konfrans keçiriləcək

Bu gün, 13:16

Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri Şuşada inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər