 Ozon çatdırılma haqqını ləğv etdi və vitrini Azərbaycan dilinə tərcümə etdi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Ozon çatdırılma haqqını ləğv etdi və vitrini Azərbaycan dilinə tərcümə etdi - FOTO

First News Media12:11 - Bu gün
Ozon çatdırılma haqqını ləğv etdi və vitrini Azərbaycan dilinə tərcümə etdi - FOTO

Ozon Azərbaycan alıcıları üçün  şərtlərin yaxşılaşdırıldığını elan edir: marketpleys çatdırılmanı pulsuz edib, vitrini tam olaraq dövlət dilinə tərcümə edib və geri qaytarma prosesini sadələşdirib - indi müştərilər məhsullarını tərəfdaşların mal təhvili məntəqələrinə qaytara bilərlər.

Bu dəyişikliklər platformada həyata keçirilən alış-verişi Azərbaycan istifadəçiləri üçün maksimal dərəcədə əlçatan və şəffaf edir.

Ozon Azərbaycanın müştəriləri üçün əsas yeniliklərdən biri pulsuz çatdırılmadır. Markietpleys, əvvəllər sifariş rəsmiləşdirilərkən tutulan 1.99 AZN məbləğində sabit ödənişi ləğv etdi. İndi Azərbaycandan olan müştərilər əlavə çatdırılma xərcləri çəkmədən alış-veriş edə bilərlər.

Pulsuz çatdırılma ilə yanaşı, platforma marketpleysin vitrinini lokallaşdıraraq Azərbaycan dilində təqdim edib. Artıq istifadəçilər malları həm veb saytda, həm də tətbiqdə  axtara və sifarişlərini ana dillərində rəsmiləşdirə bilərlər.

Bundan əlavə, Ozon geri qaytarılma imkanlarını da genişləndirib. Əvvəllər alıcılar yalnız poçt vasitəsilə qaytarılma xidmətindən istifadə edirdilərsə, indi məhsulları Azərbaycan üzrə tərəfdaşların 700-dən çox mal təhvili məntəqələrindən birinə qaytarmaq mümkündür - sadəcə evinizə ən yaxın ünvanı seçin.

Ozon şirkəti 2024-cü ilin avqust ayından etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir.

Ozon inkişaf etmiş logistika şəbəkəsinə malik çox kateqoriyalı marketpleysdir. Şirkət Qazaxıstan, Ermənistan, Belarus, Rusiya, Qırğızıstan, Özbəkistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan, eləcə də Çin və Türkiyədə fəaliyyət göstərir. Platformada kitab və geyimdən tutmuş qida və sağlamlıq məhsullarına qədər 20-dən çox kateqoriya üzrə 400 milyondan çox məhsul təklif olunur. Artıq 67 milyon aktiv müştəri Ozon-un inkişaf etmiş logistika infrastrukturu vasitəsilə sifarişlərini qəbul edir. Bu logistika imkanları 750 mindən çox sahibkara məhsullarını Rusiya və MDB ölkələrində satmağa imkan verir.

 

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