 Qubada 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Qubada 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

First News Media13:29 - Bu gün
Qubada 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Qubada 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

1news.az-ın məlumatına görə, Quba Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 40 yaşlı Orxan Sultanlı saxlanılıb.

Ondan 6 kiloqram marixuana və 1 kiloqram tiryək aşkarlanaraq götürülüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

Məhkəmənin qərarı ilə Orxan Sultanlı barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

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