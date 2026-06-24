 Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

First News Media13:06 - Bu gün
Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Azərbaycanda iyunun 25-də havanın yağışlı keçəcəyi, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gündüz dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 19-22° isti, gündüz 27-32° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 55-60 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və axşam yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrıyerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 19-22° isti, gündüz 30-35° isti, dağlarda gecə 9-14° isti, gündüz 18-23°, bəzi yerlərdə 25-27° isti olacaq.

Paylaş:
86

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Cəmiyyət

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Cəmiyyət

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Cəmiyyət

Fərhad Məmmədov: Fransa böyük güc olsa da, Azərbaycana qarşı istədiyi nəticəni əldə edə bilmir 

Cəmiyyət

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bakı–Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

2026-cı ilin əvvəlindən rəsmiləşdirilən nəqliyyat vasitələrinin sayı açıqlandı: ən çox hansı mühərrikli avtomobillər olub? 

Flora Kərimova Mehriban Əliyevaya təşəkkür etdi

Vilyam Hacıyevin oğluna hədiyyə etdiyi “Range Rover” satıldı

Bu xəstəlik daşıyıcıları hərbi xidmətə yararlıdır - RƏSMİ

Son xəbərlər

Mateus Kamilio: “Nazim Sadıxovla döyüşün vaxtından əvvəl başa çatacağını düşünürəm”

Bu gün, 14:27

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bu gün, 13:41

Bakı–Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Bu gün, 13:12

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Bu gün, 13:08

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Bu gün, 13:06

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Bu gün, 12:57

Dövlət məktəblərində direktor vakansiyaları: elektron qeydiyyat tarixləri açıqlandı

Bu gün, 12:40

Fərhad Məmmədov: Fransa böyük güc olsa da, Azərbaycana qarşı istədiyi nəticəni əldə edə bilmir 

Bu gün, 12:20

Deputat: Azərbaycan regionda sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edən əsas aktorlardandır

Bu gün, 12:02

Fariz İsmayılzadə: Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirakı “orta güc” statusunu təsdiqləyir 

Bu gün, 11:53

Xaçmazda evlərdən 50 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 11:35

Bakıda 11-ci “Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu” keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:26

Dövlət başçısı: İƏT-in ardıcıl dəstəyini daim hiss etmişik

Bu gün, 11:20

Rusif Hüseynov: Azərbaycanın “orta güc” narrativi artıq rəsmi səviyyədə formalaşıb

Bu gün, 11:09

Prezident: İslam dəyərlərinin qorunmasına Azərbaycanda həmişə böyük önəm verilib

Bu gün, 11:07

İlham Əliyev İƏT Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:00

Eldar Namazov: Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə malikdir

Bu gün, 10:49

FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 10:43

Fərid Şəfiyev: Azərbaycan “orta güc” kimi mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 10:40

Ağcabədidə 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 10:37
Bütün xəbərlər