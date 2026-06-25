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İdman

Azərbaycan FIFA U-15 dünya kubokunu qəbul edəcək

First News Media09:33 - Bu gün
Azərbaycan FIFA U-15 dünya kubokunu qəbul edəcək

FIFA Şurasının Bürosu Azərbaycanı 2026-cı il FIFA U-15 Dünya Kuboku və Festivalının ev sahibi ölkəsi təyin edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə beynəlxalq federasiyanın rəsmi saytında məlumat verilir.

Bu formatda tarixdə ilk dəfə keçiriləcək turnir 22-31 oktyabr 2026-cı il tarixlərində baş tutacaq. Qərar ötən ilin dekabrında FIFA Şurası tərəfindən gənclər futbolunun inkişafı kursu çərçivəsində qəbul edilib.

Debyut turniri FIFA üzvü olan bütün assosiasiyaların gənclər yığmalarına açıq olacaq. 2027-ci ildə ikinci turnir qız komandaları arasında keçiriləcək. 2028-ci ildən etibarən bütün milli assosiasiyalar eyni vaxtda iki ayrı yarışda — oğlanlar və qızlar arasında iştiraka dəvət olunacaq.

FIFA qeyd edir ki, Azərbaycanın seçimi federasiya administrasiyası tərəfindən aparılan hərtərəfli qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən edilib və ölkədə minlərlə uşaq və müşayiət edən personalı bir yerdə qəbul edə biləcək dünya səviyyəli idman və ümumi infrastrukturun mövcudluğu ilə şərtlənib.

Bundan əlavə, əvvəllər Azərbaycan artıq 2027-ci il FIFA U-20 Dünya Kubokunun ev sahiblərindən biri təyin edilib. Federasiyanın qiymətləndirməsinə görə, ilk U-15 Dünya Kuboku və Festivalının ölkədə keçirilməsi strateji davamlılığı təmin edir.

Turnirin keçirilmə müddəti — 22-31 oktyabr 2026-cı il — FIFA Şurasının Bürosu ev sahibi ölkə və mövcud beynəlxalq yarış təqvimi ilə məsləhətləşmələri nəzərə alaraq təsdiqləyib.

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