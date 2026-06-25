 Aşura günü keçirilən qanvermə aksiyasında 1701 nəfər donor iştirak edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Aşura günü keçirilən qanvermə aksiyasında 1701 nəfər donor iştirak edib

First News Media13:13 - Bu gün
Aşura günü keçirilən qanvermə aksiyasında 1701 nəfər donor iştirak edib

Aşura günü münasibətilə ölkə üzrə təşkil olunan könüllü qanvermə aksiyası davam edir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, aksiya çərçivəsində vətəndaşların fəallığı günün növbəti saatlarında daha da artıb.

Saat 12:00-a olan məlumata görə, qan verən donorların sayı 1701 nəfərə çatıb. Toplanmış qanın ümumi həcmi isə 765,45 litr təşkil edib.

Qeyd edək ki, Aşura günü ilə əlaqədar ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında qanvermə aksiyaları keçirilir.

Paylaş:
97

Aktual

Rəsmi

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Cəmiyyət

33 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev sloveniyalı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olması müəyyən edilib. 

33 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Aşura günü keçirilən qanvermə aksiyasında 1701 nəfər donor iştirak edib

Vicdanlı alıcı statusu hansı hallarda itirilir? – Ali Məhkəmədən izah

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Füzulidə 15 yaşlı yeniyetmə su kanalında boğuldu

Bu xəstəlik daşıyıcıları hərbi xidmətə yararlıdır - RƏSMİ

Mərdəkanda dənizdə boğulan gənclərin son görüntüləri - VİDEO - YENİLƏNİB 2

Son xəbərlər

Azərbaycan gəmilərlə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub

Bu gün, 15:32

Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olması müəyyən edilib. 

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 14:36

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Bu gün, 14:26

Ceyhun Bayramov polşalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazı və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

Bu gün, 14:13

33 dərəcə isti, yağış - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 14:01

Azərbaycan XİN Venesuelaya başsağlığı verib

Bu gün, 13:58

Aşura günü keçirilən qanvermə aksiyasında 1701 nəfər donor iştirak edib

Bu gün, 13:13

Vicdanlı alıcı statusu hansı hallarda itirilir? – Ali Məhkəmədən izah

Bu gün, 13:10

Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin vitse-qubernatoru ilə görüşüb

Bu gün, 12:30

Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:09

Bakı metrosunda qatarların hərəkət qrafiki dəyişdiriləcək

Bu gün, 11:52

İlham Əliyev sloveniyalı həmkarını təbrik edib

Bu gün, 11:50

Lənkəranda icarə avtomobili narkotikin təsiri altında idarə edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:11

Naxçıvanda fiziki qüsurlu yeniyetmə əlil arabasından yıxılaraq ölüb

Bu gün, 10:52

Masallıda çay kənarında çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib

Bu gün, 10:17

Balıqçılıq məhsullarının yeni satış qaydası müəyyənləşir

Bu gün, 10:08

Mərdəkənda 3 gün dənizdə batanlardan daha birinin meyiti aşkarlandı

Bu gün, 10:05

Vaşinqtonda azərbaycanlıların etnik təmizləməyə məruz qalmasına dair beynəlxalq konfrans keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:00

Venesuelada güclü zəlzələlər: 32 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var

Bu gün, 09:44
Bütün xəbərlər