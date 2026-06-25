 Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Qafar Ağayev14:36 - Bu gün
Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Azərbaycan və Rusiyanın Həştərxan vilayəti arasında iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi müzakirə edilib.

1news.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

"Həştərxanın vitse-qubernatoru-hökumət sədri Denis Afanasyev ilə görüşdə regional iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, sənaye, ticarət, nəqliyyat, logistika, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi apardıq. Biznes dairələri arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə işgüzar platformaların fəaliyyətinin gücləndirilməsinin önəmini vurğuladıq", - deyə o qeyd edib.

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