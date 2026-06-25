 “AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə nəticələri açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

“AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə nəticələri açıqlanıb

First News Media15:45 - Bu gün
“AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə nəticələri açıqlanıb

“AzerGold” QSC-nin və onun törəmə şirkətləri - “Daşkəsən Dəmir Filiz” MMC və “AzerBlast” MMC-nin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə hesabatları açıqlanıb.

Beynəlxalq nüfuzlu müstəqil auditor şirkəti - “PricewaterhouseCoopers” (PwC)  tərəfindən aparılan maliyyə yoxlamaları nəticəsində müsbət auditor rəyi verilən maliyyə hesabatlarına əsasən Səhmdar Cəmiyyətin və onun törəmə şirkətlərinin birgə maliyyə nəticələrində pozitiv tendensiyalar qeydə alınıb.

Ötən ili də yüksək gəlir və mənfəətlə başa vuran Cəmiyyət bütün göstəricilər üzrə mövqeyini daha da möhkəmləndirib.

Ümumilikdə, 2024-cü illə müqayisədə satış gəlirləri (182,69 milyon ABŞ dolları) 2025-ci ildə 46% artaraq 266,45 milyon ABŞ dolları səviyyəsinə yüksəlib. Hesabat ilində qızıl satış qiymətinin 37%, ümumi satış həcmi 4% artaraq, 73,3 min unsiya qızıl və 93,2 min unsiya gümüş təşkil edib. Bununla yanaşı, törəmə müəssisə olan “AzerBlast” MMC-nin ötən il üzrə fəaliyyəti də ümumi satış gəlirlərinin formalaşmasına təxminən 3% həcmində töhfə verib. 

2025-cü ildə istehsalat həcmi və satış gəlirlərinin artması nəticəsində “AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin əməliyyat mənfəətinin göstəricisi olan EBITDA (faiz, vergi və amortizasiya hesablanmazdan əvvəlki mənfəət) 58,52% artaraq 142,48 milyon ABŞ dolları səviyyəsində qeydə alınıb. Nəticədə xalis mənfəət 2024-cü il ilə müqayisədə 49,04 milyon ABŞ dolları, yəni 148,5% artaraq 82,06 milyon ABŞ dollarına çatıb.

2025-ci ilin sonuna Səhmdar Cəmiyyəti və onun törəmə şirkətlərinin ümumi aktivlərinin dəyəri 573,63 milyon ABŞ dollarına çatıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 17,5% çoxdur.

Həmçinin “AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ildə xalis dövriyyə kapitalı 86,4% artaraq 196,11 milyon ABŞ dolları, ümumi kapitalı isə 22,3% artaraq 489,05 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

“AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci il üzrə maliyyə göstəriciləri qrupun yüksək maliyyə dayanıqlığının və effektiv maliyyə idarəetməsininin bariz sübutudur. Beynəlxalq təcrübədə dağ-mədən şirkətləri üçün borc/kapital nisbətinin 1,0 səviyyəsində olması qənaətbəxş göstərici hesab edildiyi halda, “AzerGold” QSC üzrə bu göstərici 2025-ci ildə 0,07-dən 0,04-ə enib. Bundan əlavə, hesabat ilinin sonuna şirkətin kredit öhdəlikləri tam şəkildə bağlanıb.

2025-ci il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə nəticələri ilə ətraflı tanış olmaq üçün linkə keçid edə bilərsiniz.

Paylaş:
188

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Cəmiyyət

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Siyasət

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Cəmiyyət

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

İqtisadiyyat

Aksizli məhsulların dövriyyəsinə nəzarət gücləndirilir

Azərbaycanla Qazaxıstan elektron icazə sisteminə tam keçid barədə razılığa gəlib

“AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə nəticələri açıqlanıb

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

"Azeri Light" nefti ucuzlaşıb

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Son xəbərlər

Aksizli məhsulların dövriyyəsinə nəzarət gücləndirilir

Bu gün, 20:48

Azərbaycanla Qazaxıstan elektron icazə sisteminə tam keçid barədə razılığa gəlib

Bu gün, 17:52

XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir

Bu gün, 17:51

Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 17:42

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Bu gün, 17:34

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Bu gün, 17:20

Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:16

TƏBİB media ilə açıq dialoq formatında görüş keçirib - FOTO

Bu gün, 17:09

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:56

Ceyhun Bayramov və Kuleba Azərbaycan–Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyini müzakirə edib

Bu gün, 16:51

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Bu gün, 16:42

İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərini təltif edib

Bu gün, 16:29

Hüseyn Quliyev Azərbaycanın Özbəkistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb

Bu gün, 15:56

“AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:45

İrandan Rusiyaya gül kələmi aparan yük maşınında 90 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:41

Azərbaycan gəmilərlə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub

Bu gün, 15:32

Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olması müəyyən edilib. 

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 14:36

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Bu gün, 14:26

Ceyhun Bayramov polşalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazı və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

Bu gün, 14:13
Bütün xəbərlər