Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında şəhid olmuş Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
1news.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik göstərmiş, hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri ölümündən sonra təltif ediliblər:
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə
Əliyev Asiman Vaqif oğlu – mayor
Əsgərov Samid Gülmalı oğlu – kapitan
Seymur Hüseyn oğlu – baş leytenant
Bəşirov Hakim Nizam oğlu – leytenant
Qorçuyev Anar Nadir oğlu – leytenant
Məcidov Rafiq Rasim oğlu – gizir
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Hüseynov Nazim Yaqub oğlu – mayor
Zeynalov Azad Rafiq oğlu – kapitan
Gülüşov Tərlan Salman oğlu – baş leytenant
Səfərli Cavid Xaliq oğlu – baş leytenant
Vəlizadə İbrahim Səməd oğlu – leytenant
Abbasov İntiqam Yavər oğlu – baş gizir
Məmmədov Kənan Hüseyn oğlu – gizir
Rüstəmov Vüsal Valeh oğlu – gizir
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Abdullayev Rasim Yaqub oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Atakişiyev Rəşad Saləddin oğlu – polkovnik-leytenant
Baxşəliyev Qərib İnqilab oğlu – polkovnik-leytenant
Abdullayev Aqşin İsmayıl oğlu – mayor
Bayramov İqbal Əhmədağa oğlu – mayor
Süleymanov Emin Bəhmən oğlu – mayor
İsgəndərov Arzu Seymur oğlu – kapitan
Kazımov Elvin Ədalət oğlu – kapitan
Məmmədov Anar Kərəm oğlu – tibb xidməti kapitanı
Nəcəfov İlkin Misir oğlu – kapitan
Ağayev Elçin Zakir oğlu – baş leytenant
Allahverdiyev Elşad Zaməddin oğlu – baş leytenant
Bağırov Fuad Allahverdi oğlu – baş leytenant
Bayramov Ramin Hüseynağa oğlu – baş leytenant
Cəfərov Mətləb Məhəmməd oğlu – baş leytenant
Əlibəyli Şəhriyar Ramiz oğlu – baş leytenant
Əzizov Elgün Elman oğlu – baş leytenant
Fərəməzov Nurlan Əhliman oğlu – tibb xidməti baş leytenantı
Gülməmmədov Amin Mayis oğlu – baş leytenant
Hacıyev İsmət Şölət oğlu – baş leytenant
Haşımlı Tural Əbdül oğlu – baş leytenant
Hüseynli Etiram Həsən oğlu – baş leytenant
Hüseynov Kamran Namiz oğlu – baş leytenant
Hüseynov Raqib Adil oğlu – baş leytenant
Xəlilli Namiq Həsən oğlu – baş leytenant
İbayev Elmar Hikmət oğlu – baş leytenant
Quluzadə Əlimərdan Fəttah oğlu – baş leytenant
Qureşli Firuz Əli oğlu – baş leytenant
Məmmədov Toğrul Səyyad oğlu – baş leytenant
Nəzərov Şahlar Yaşar oğlu – baş leytenant
Paşayev Daşdəmir Əlizaman oğlu – baş leytenant
Rəsulzadə Təbriz Əfrayim oğlu – baş leytenant
Ağayev Mirlətif Mirislam oğlu – tibb xidməti leytenantı
Atakişiyev Tərlan Dərgah oğlu – leytenant
Atayev Nicat Habil oğlu – leytenant
Baxşəliyev Natiq Saleh oğlu – leytenant
Bayramlı Elmar İsa oğlu – leytenant
Cavadov Namiq Rəhbər oğlu – leytenant
Əliyev Babək Əsgər oğlu – leytenant
Əliyev İmran Əli oğlu – leytenant
Əliyev Ramil Qurban oğlu – leytenant
Əzizov Teymur Əli oğlu – leytenant
Həsənov Aqil Nofəl oğlu – leytenant
İmaməliyev Sərraf Murtuzəli oğlu – leytenant
İmanzadə Ayaz Daşqın oğlu – leytenant
İzzətli Fərid Aydın oğlu – leytenant
Kərimov Asif Məmməd oğlu – leytenant
Qasımov Hafis Cavanşir oğlu – leytenant
Məmmədov Fərid Vəlhad oğlu – leytenant
Məmmədov Məhəmməd Zakir oğlu – leytenant
Məmmədov Ruslan Ramiz oğlu – leytenant
Nəsibov Nicat Qəşəm oğlu – leytenant
Rəhimov Rəşad İlqar oğlu – leytenant
Yusifov Əli Suləddin oğlu – leytenant
Abbasov Seymur Muşfiq oğlu – kiçik leytenant
Allahverdiyev Namaz Baxış oğlu – kiçik leytenant
Muradov Vüsal Cəsarət oğlu – kiçik leytenant
Nəcəfli Sadiq Nüsrət oğlu – kiçik leytenant
Nəcəfov Yaqub Məhəmməd oğlu – kiçik leytenant
Abdullayev Eldar Firidun oğlu – baş gizir
Ağamirov Şixmir Qabil oğlu – baş gizir
Ağayev Zülfü Ağalı oğlu – baş gizir
Babayev Murad Nadir oğlu – baş gizir
Hacıyev Teymur Zaur oğlu – baş gizir
Hümmətov Zöhrab Məmməd oğlu – baş gizir
İsmayılov Nizaməddin İsmayıl oğlu – baş gizir
İsmayılov Vüsal Nəbi oğlu – baş gizir
Qasımov Rəmal Saleh oğlu – baş gizir
Qəfərov Rəvan Elxan oğlu – baş gizir
Qurbanəliyev Tapdıq Dövlətxan oğlu – baş gizir
Məmmədov Elmir Nadir oğlu – baş gizir
Məmmədov Mahir Ağasəlim oğlu – baş gizir
Mikayılov Nahid Soqat oğlu – baş gizir
Nurmətov Çoban Razaddin oğlu – baş gizir
Ömərov Elvin Xeybər oğlu – baş gizir
Süleymanov İlkin Mahir oğlu – baş gizir
Yusifov Ramil Mürşid oğlu – baş gizir
Abbasov Hüseyn Əlizadə oğlu – gizir
Abdullayev Hasil Miryusif oğlu – gizir
Abdulrəhmanov Şöhrət Böyükbəy oğlu – gizir
Ağayev İlkin Tehran oğlu – gizir
Axundov Mirzə Musa oğlu – miçman
Aslanov Babək Sakit oğlu – gizir
Aslanov Xəyal Qüdrət oğlu – gizir
Azayev Sadiq Xubyar oğlu – gizir
Babayev Elməddin Cəfərqulu oğlu – gizir
Babayev Yaşar Vasif oğlu – gizir
Balayev Orxan Vidadi oğlu – gizir
Bayramov Xəqani Məmməd oğlu – gizir
Bayramov Samir Elxan oğlu – gizir
Cabbarov Vidadi Cəbrayıl oğlu – gizir
Cabbarzadə Məmmədiyə Məhəmməd oğlu – gizir
Cəfərli Xəyal Xəlil oğlu – gizir
Cəmilli Şakir Arif oğlu – gizir
Çobanov Orxan Zahid oğlu – gizir
Dadaşov Elvin İmanqulu oğlu – gizir
Əhmədov Emil Bahadur oğlu – gizir
Əliyev Elçin Rasim oğlu – gizir
Əliyev Xəqani Füzuli oğlu – gizir
Əliyev Səbuhi Teyyub oğlu – gizir
Əliyev Sənan Ceyhun oğlu – gizir
Əliyev Sənan Əlisəfa oğlu – gizir
Əlizadə Tahir Qəribəli oğlu – gizir
Əzimov Cavanşir Calal oğlu – gizir
Əzizov Elvin Əfrail oğlu – gizir
Əzizov Raqib Vidadi oğlu – gizir
Göyüşov Məzahir Niyaz oğlu – gizir
Həmzəyev Novruz Bəkir oğlu – gizir
Həsənli Telman Rafiq oğlu – gizir
Həsənov Elşad Qabil oğlu – gizir
Hüseynov Kərim Tərlan oğlu – gizir
Hüseynov Ramin Qüdrət oğlu – gizir
Xosizadə Müşfiq Zakir oğlu – gizir
İbrahimov Zamanət Gülhəsən oğlu – gizir
İsgəndərov Əsəd Bəybala oğlu – gizir
İskəndərov Elvin Mətləb oğlu – gizir
İsmayılov Ceyhun Abbas oğlu – gizir
Kazımov İlkin Xanməmməd oğlu – gizir
Qasımov Faiq Mayıl oğlu – gizir
Qasımov Hüseyn Kamil oğlu – gizir
Qasımov Qoşqar Atakişi oğlu – gizir
Qəfərov Saməddin Rasim oğlu – gizir
Qəniyev Cahid Şaiq oğlu – gizir
Quliyev Aqşin Mehdi oğlu – gizir
Qurbanov Ramil Sudeyif oğlu – gizir
Məhəmmədli İsmayıl Mahir oğlu – gizir
Məhərrəmov Ariz Fərzulla oğlu – gizir
Məhərrəmov Vasif Üzeyir oğlu – gizir
Məmişli Sahil Ağaverdi oğlu – gizir
Məmmədov İsmət Hikmət oğlu – gizir
Məmmədov Natiq Sahib oğlu – gizir
Məmmədov Pərvin Rza oğlu – gizir
Məmmədov Rəşad Asif oğlu – gizir
Məmmədov Sahil Ədalət oğlu – gizir
Məmmədov Turan Nadir oğlu – gizir
Məmmədov Ürfan Çingiz oğlu – gizir
Məmmədov Vüqar Xaləddin oğlu – gizir
Məmmədzadə Cahan Saleh oğlu – gizir
Mirzəli Rəşad Hafiz oğlu – gizir
Muradov Turan Vaqif oğlu – gizir
Nağıyev Vüsal Əmirastan oğlu – gizir
Nəbiyev Cilingir Azad oğlu – gizir
Nəhmətov Vüsal Üzeyir oğlu – gizir
Nəsibov Elmar Şirzad oğlu – gizir
Niftullayev Elşən Əfqan oğlu – gizir
Orucov Elvin Rövşən oğlu – gizir
Səfərov Nicat Vaqib oğlu – gizir
Səmədli Sənan Fikrət oğlu – gizir
Səmədov Sabuhi İbrahim oğlu – gizir
Soltanov Nadir Nəzir oğlu – gizir
Süleymanov Orxan Oruc oğlu – gizir
Şirinov Elvin Elsevən oğlu – gizir
Verdiyev Natiq Əlimurad oğlu – gizir
Vəlizadə Faiq Bayraməli oğlu – gizir
Yaqublı Fərman Telman oğlu – gizir
Yunusov Alxas Mirxas oğlu – gizir
Zalov Vidadi Nizami oğlu – gizir
Zaməddinov Fərid İmran oğlu – gizir
Əliyev Nohəl Əlqəmə oğlu – kiçik gizir
Mehbalıyev Elşən Təvəkgül oğlu – kiçik gizir
Süleymanov Tamerlan Xankişi oğlu – kiçik gizir
Ağalarov Nahid Musa oğlu – baş çavuş
Hüseyinov Elbrus Nadir oğlu – baş çavuş
İsrafilov Abdurahman İsrafil oğlu – baş çavuş
Səlifov Murad Nəbi oğlu – baş çavuş
Abbasov Ramil Sabir oğlu – çavuş
Adıgözəlov Fərid İlqar oğlu – çavuş
Bağırov Namiq Nurəddin oğlu – çavuş
Bəkirov Bəxtiyar Yavər oğlu – çavuş
Ələsgərov Seymur Əli oğlu – çavuş
Əliyev Əmrah Ürfət oğlu – çavuş
Əliyev Ramin Muxtar oğlu – çavuş
Əliyev Rəfael Oruc oğlu – çavuş
Əliyev Timur Nurəddinoviç – çavuş
Əmrahov Emin Əvəz oğlu – çavuş
Əsədov Saleh Səməd oğlu – çavuş
Fərəcov Zülfüqar Müseyib oğlu – çavuş
Fətəliyev Rahib Pənah oğlu – çavuş
Həsənov Azər Aydın oğlu – çavuş
Həsənov Həsən Rəhim oğlu – çavuş
Həsənov Nahid Hökmüran oğlu – çavuş
Həsənov Orxan Bəkir oğlu – çavuş
Xasayev Elməddin Qoçu oğlu – çavuş
İsayev Toğrul Natiq oğlu – çavuş
İsayev Tural Saləddin oğlu – çavuş
İsgəndərov Əlizamin Həmid oğlu – çavuş
İsgəndərov İlkin Camal oğlu – çavuş
İsgəndərov Niyazi Şahvələd oğlu – çavuş
Qabilov İsmayıl Əli oğlu – çavuş
Qafarov Elnur Mirzəxan oğlu – çavuş
Qasımov Eltun Vüqar oğlu – çavuş
Quliyev Namiq Natiq oğlu – çavuş
Quliyev Rəcəb Elşən oğlu – çavuş
Məmmədov Araz Telman oğlu – çavuş
Mirzəyev Elmin Əvəz oğlu – çavuş
Muradov Ziyad Muradxan oğlu – çavuş
Nağıyev Pərviz Güloğlan oğlu – çavuş
Nəsirov Xəqani Kamran oğlu – çavuş
Pənahov Elməddin Məqsəd oğlu – çavuş
Rzayev Aslan Süleyman oğlu – çavuş
Veyisli Xaliddin Zəkər oğlu – çavuş
Yunusov Amrid Zaur oğlu – çavuş
Abbaslı Elgin Ağayar oğlu – kiçik çavuş
Abbaslı Elnur Yaşar oğlu – kiçik çavuş
Abdullayev Qəzənfər Nəcəf oğlu – kiçik çavuş
Abıyev İlkin İslam oğlu – kiçik çavuş
Ağayev Ağabala İlqar oğlu – kiçik çavuş
Ağayev Daşqın Əliqulu oğlu – kiçik çavuş
Ağayev Tapdıq Çingiz oğlu – kiçik çavuş
Allahverdiyev Seymur Qərib oğlu – kiçik çavuş
Allahverdiyev Vidadi Fazil oğlu – kiçik çavuş
Babayev Allahverdi Ələt oğlu – kiçik çavuş
Babazadə Məhəmməd Cavanşir oğlu – kiçik çavuş
Bağırov Elçin Fəhrad oğlu – kiçik çavuş
Bahadurzadə Vüqar Məmməd oğlu – kiçik çavuş
Balakişiyev Qara Əmirxan oğlu – kiçik çavuş
Bayramov Fərrux Bayram oğlu – kiçik çavuş
Bədirov Murad Qismət oğlu – kiçik çavuş
Cəbrayılov Elçin Surxay oğlu – kiçik çavuş
Cəfərov Vüsal Saxləddin oğlu – kiçik çavuş
Dadaşov Əjdər Pənah oğlu – kiçik çavuş
Əkbərov Rahil Canəhməd oğlu – kiçik çavuş
Ələsgərov Pərviz Lətif oğlu – kiçik çavuş
Ələsgərov Vadim Ağaba oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Elməddin İlqar oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Mərhab Şikar oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Natiq Yusif oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Orxan Məhəmməd oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Şaməddin Qafqaz oğlu – kiçik çavuş
Əliyev Turan Sulduz oğlu – kiçik çavuş
Əsədov Anar Rafiq oğlu – kiçik çavuş
Əskərov Xaqani Səfa oğlu – kiçik çavuş
Fərəcov Fəxrəddin Feyzulla oğlu – kiçik çavuş
Fərzəlizadə Emin Fərman oğlu – kiçik çavuş
Fətiyev Xəqani Hüseynəli oğlu – kiçik çavuş
Hacıyev Qubad Cəmil oğlu – kiçik çavuş
Həsənli Rəşad Yaşar oğlu – kiçik çavuş
Həsənov Hikmət Fikrət oğlu – kiçik çavuş
Həsənov İlqar Nadir oğlu – kiçik çavuş
Hüseynli İbrahim İsa oğlu – kiçik çavuş
Hüseynov Anar Hüseyn oğlu – kiçik çavuş
Hüseynov Azər Mahal oğlu – kiçik çavuş
Hüseynov Mustafa Ələddin oğlu – kiçik çavuş
Hüseynov Rahib İlham oğlu – kiçik çavuş
Hüseynov Ruslan Vəli oğlu – kiçik çavuş
Xəlilli Murad Vəli oğlu – kiçik çavuş
Xəlilov Elnur Ramiz oğlu – kiçik çavuş
Xurşudov Nazir Müxənnət oğlu – kiçik çavuş
İsayev Vüsal Firdovsi oğlu – kiçik çavuş
İsmayılov Amid Eldar oğlu – kiçik çavuş
İsmayılov Orxan Qədim oğlu – kiçik çavuş
İsmayılov Sakit İsmayıl oğlu – kiçik çavuş
İsmayılov Sərdar Sərvər oğlu – kiçik çavuş
Kərimov Elvin Mürşüd oğlu – kiçik çavuş
Kərimov Ülvi Rövşən oğlu – kiçik çavuş
Qarayev Tural Şahin oğlu – kiçik çavuş
Qəhrəmanlı Yaqub Abdulla oğlu – kiçik çavuş
Quliyev Əkbər Güləhməd oğlu – kiçik çavuş
Quliyev Nicat Nüşrəvan oğlu – kiçik çavuş
Mamedov Əmrah Qaraş oğlu – kiçik çavuş
Məmmədov Xəyal Arif oğlu – kiçik çavuş
Məmmədov İbrahim Nadir oğlu – kiçik çavuş
Məmmədov İlham Elxan oğlu – kiçik çavuş
Məmmədov Məhyəddin Yaşar oğlu – kiçik çavuş
Miriyev Sənan Arif oğlu – kiçik çavuş
Mirzəmmədov Sərxan Osman oğlu – kiçik çavuş
Mönsümzadə Orxan Səfiyar oğlu – kiçik çavuş
Murtuzəliyev Xəqani İsa oğlu – kiçik çavuş
Musayev Elşən Hüseyn oğlu – kiçik çavuş
Mustafayev Sərxan İslam oğlu – kiçik çavuş
Mustafayev Siyasət Akif oğlu – kiçik çavuş
Nadirov Samir Əli-Səttar oğlu – kiçik çavuş
Namazov Mahmud Ələsgər oğlu – kiçik çavuş
Namazov Taleh Zülfəli oğlu – kiçik çavuş
Nəhmətov Telman Təyyar oğlu – kiçik çavuş
Nurullayev Anar Siyavuş oğlu – kiçik çavuş
Orucov Xudayət Vilayət oğlu – kiçik çavuş
Paşayev Ramil Şakir oğlu – kiçik çavuş
Piriyev Elşən Şəfalət oğlu – kiçik çavuş
Ramazanov Rail Arif oğlu – kiçik çavuş
Rəhimov Nurlan Əlövsəd oğlu – kiçik çavuş
Rzayev Əli Nəsib oğlu – kiçik çavuş
Rzayev Səməd Fizuli oğlu – kiçik çavuş
Sabirli Əjdər Xanlar oğlu – kiçik çavuş
Salamov Taleh Ədalət oğlu – kiçik çavuş
Süleymanov Arif Ramiz oğlu – kiçik çavuş
Tağıyev Asif Zakir oğlu – kiçik çavuş
Tağıyev Ramid Yaqub oğlu – kiçik çavuş
Umarov Anar Məhəmməd oğlu – kiçik çavuş
Vəlişov Zahir Arif oğlu – kiçik çavuş
Yusibov Kənan Fehruz oğlu – kiçik çavuş
Yusifli Özal İdris oğlu – kiçik çavuş
Yusifov Elburus Şəmsi oğlu – kiçik çavuş
Abbasov Nihad Mövlüd oğlu – baş əsgər
Dəmirov Həsən Turan oğlu – baş əsgər
Şirəliyev İntiqam Bəxtiyar oğlu – baş əsgər
Abakarov Nail Müzəffər oğlu – əsgər
Abasov Ağababa Səfər oğlu – əsgər
Abasov Elvin Səxavət oğlu – əsgər
Abasov Ruslan Hikmət oğlu – əsgər
Abasov Samir Adəm oğlu – əsgər
Abasov Seymur Adil oğlu – əsgər
Abbasquliyev Nadir Elçin oğlu – əsgər
Abbaslı Elgiz Fuad oğlu – əsgər
Abbaslı Hikmət Zahir oğlu – əsgər
Abbasov Aslan Vəliyəddin oğlu – əsgər
Abbasov Bəşir Nizami oğlu – əsgər
Abbasov Fərrux Azər oğlu – əsgər
Abbasov İlham Əli oğlu – əsgər
Abbasov İsa Faiq oğlu – əsgər
Abbasov Möhlət Eldəniz oğlu – əsgər
Abbasov Murad Vasif oğlu – əsgər
Abbasov Müşviq Qabil oğlu – əsgər
Abbasov Nemət Elçin oğlu – əsgər
Abbasov Nurhan Əlastan oğlu – əsgər
Abbasov Samir Azər oğlu – əsgər
Abbasov Səxavət Rizvan oğlu – əsgər
Abbasov Toğrul Bayram oğlu – əsgər
Abbasov Vahid Sahib oğlu – əsgər
Abbasov Zöhrab Natiq oğlu – əsgər
Abbasov Zülfüqar Bayram oğlu – əsgər
Abdalov Nurlan Faiq oğlu – əsgər
Abdullayev Balazadə Rafət oğlu – əsgər
Abdullayev Elgün Əmirxan oğlu – əsgər
Abdullayev Elməddin Telman oğlu – əsgər
Abdullayev Elnur Təvəkkül oğlu – əsgər
Abdullayev Əkram Azad oğlu – əsgər
Abdullayev Həmdulla Aslan oğlu – əsgər
Abdullayev Həsən Qərib oğlu – əsgər
Abdullayev Hikmət Şaiq oğlu – əsgər
Abdullayev Məhəmməd Ramazan oğlu – əsgər
Abdullayev Məhəmməd Vaqif oğlu – əsgər
Abdullayev Mərahim Aslan oğlu – əsgər
Abdullayev Nicat Mirnəbi oğlu – əsgər
Abdullayev Nurlan İnqilab oğlu – əsgər
Abdullayev Rəşid Abdulla oğlu – əsgər
Abdullayev Samir İlham oğlu – əsgər
Abdullayev Səməd Sədiyar oğlu – əsgər
Abdullayev Taleh Məhərrəm oğlu – əsgər
Abdullayev Taleh Temraz oğlu – əsgər
Abdullayev Vaqif Rəşid oğlu – əsgər
Abdullayev Vüsal Şakir oğlu – əsgər
Abdullazadə Qasım Əli oğlu – əsgər
Abdullazadə Teymur Faiq oğlu – əsgər
Abdulov İdrət İbi oğlu – əsgər
Abışev Telman Nadir oğlu – əsgər
Abışov Elnur Şaiq oğlu – əsgər
Abışov Əmrah Səyyab oğlu – əsgər
Abışov Fərid Əlfayım oğlu – əsgər
Abışov Tacəddin Elşən oğlu – əsgər
Abışov Ülvi Bayram oğlu – əsgər
Abiyev Vasif Vaqif oğlu – əsgər
Adgözəlov Ceyhun Çoban oğlu – əsgər
Adgözəlov Faiq Mehti oğlu – əsgər
Adıgözəlov Cavid Gülhəsən oğlu – əsgər
Adıgözəlov Cəmil Əli oğlu – əsgər
Adilov Şirəli İlham oğlu – əsgər
Adişov Qüdrət Rahim oğlu – əsgər
Ağabalayev Sadiq Nadir oğlu – əsgər
Ağabəyov Oktay Baxşəli oğlu – əsgər
Ağacəfərli Ağamid Şirzaid oğlu – əsgər
Ağahüseynli Səyyad Əliyar oğlu – əsgər
Ağakərimov Elvin Eldəniz oğlu – əsgər
Ağakişiyev İlkin Elxan oğlu – əsgər
Ağakişiyev Nurlan Etibar oğlu – əsgər
Ağaquliyev Tofiq Rafiq oğlu – əsgər
Ağalarlı Toğrul Daşqın oğlu – əsgər
Ağalı Zaur Kamil oğlu – əsgər
Ağaliyev Müzəffər Vahid oğlu – əsgər
Ağamalıyev Ağamməd Elgiz oğlu – əsgər
Ağaməmmədov Xəyal Salam oğlu – əsgər
Ağasiyev Elşən Ağabala oğlu – əsgər
Ağayev Ağa Əli oğlu – əsgər
Ağayev Ağamali Şamil oğlu – əsgər
Ağayev Cavanşir Niyaməddin oğlu – əsgər
Ağayev Cavidan Mirzağa oğlu – əsgər
Ağayev Ceyhun Cəmil oğlu – əsgər
Ağayev Elçin Mərifət oğlu – əsgər
Ağayev Elmir Rasim oğlu – əsgər
Ağayev Elvin Valeh oğlu – əsgər
Ağayev Əhəd Bilal oğlu – əsgər
Ağayev Əmirağa Mahir oğlu – əsgər
Ağayev Xəlil Pənah oğlu – əsgər
Ağayev İldrım Qafqaz oğlu – əsgər
Ağayev İntiqam Hüseyn oğlu – əsgər
Ağayev Naim Süleyman oğlu – əsgər
Ağayev Ramiq Təhsin oğlu – əsgər
Ağayev Ramil Ağarəhim oğlu – əsgər
Ağayev Şahin Azər oğlu – əsgər
Ağayev Ülvi Valeh oğlu – əsgər
Ağayev Vahid Məcnun oğlu – əsgər
Ağayev Zabil Azər oğlu – əsgər
Ağayev Zamin Zülfiqar oğlu – əsgər
Ağazadə Murad İkram oğlu – əsgər
Ağazadə Sənan Nizami oğlu – əsgər
Axundov Əfqan Hüseyn oğlu – əsgər
Akifzadə Elmir Gündüz oğlu – əsgər
Alxaslı Rəvan Cəmil oğlu – əsgər
Alışov Samir Cəlil oğlu – əsgər
Alışov Ülvi İlham oğlu – əsgər
Alıyev Qələndər Nofəl oğlu – əsgər
Alızadə Seymur Mirzə oğlu – əsgər
Allahverdiyev Elnur Kamil oğlu – əsgər
Allahverdiyev İsgəndər Nəsir oğlu – əsgər
Allahverdiyev Kənan Mərdan oğlu – əsgər
Allahverdiyev Rövşən Fərrux oğlu – əsgər
Allahverdiyev Samir Elçin oğlu – əsgər
Allahverdiyev Süleyman Etibar oğlu – əsgər
Allahverdiyev Vilayət Valeh oğlu – əsgər
Allahverdiyev Vüsal Tahir oğlu – əsgər
Allahverdizadə Elnur Əli oğlu – əsgər
Allahverənov Məhəmməd Zöhrab oğlu – əsgər
Allahverənov Telman Fazil oğlu – əsgər
Alməmmədov Təbriz Letman oğlu – əsgər
Amanaliyev Tərlan Rövşən oğlu – əsgər
Amanov Əhməd Tahir oğlu – əsgər
Arazov Elçin Eldar oğlu – əsgər
Arazov İkraməddin Qüdrət oğlu – əsgər
Arazov Səyyar Güloğlan oğlu – əsgər
Aslanlı Orxan Şahmar oğlu – əsgər
Aslanov Atəş Yusif oğlu – əsgər
Aslanov Bəxtiyar İlqar oğlu – əsgər
Aslanov Rəşad Taryel oğlu – əsgər
Aslanov Röyal Elzar oğlu – əsgər
Aslanov Taleh Elman oğlu – əsgər
Atakişiyev Kamil Araz oğlu – əsgər
Atakişiyev Ramiz Rafiq oğlu – əsgər
Atakişiyev Toğrul Ramil oğlu – əsgər
Ataşov Asif Kərim oğlu – əsgər
Atayev Taryel Fəxrəddin oğlu – əsgər
Avdiyev Orxan Habil oğlu – əsgər
Aydəmirov Beyrək Etibar oğlu– əsgər
Aydəmirov Nizami Elçin oğlu – əsgər
Ayvazov Həsən Cəlil oğlu – əsgər
Azadlı Eltac Sədrəddin oğlu – əsgər
Azadlı Zabil Tələt oğlu – əsgər
Azayev Ülvi Maqsud oğlu – əsgər
Babayev Alməmməd Qərib oğlu – əsgər
Babayev Cavad Gülverdi oğlu – əsgər
Babayev Çingiz Sulduz oğlu – əsgər
Babayev Elman Telman oğlu – əsgər
Babayev Elvin Əkbər oğlu – əsgər
Babayev Fariz Zakir oğlu – əsgər
Babayev İqbal Zəki oğlu – əsgər
Babayev Kamal Eynulla oğlu – əsgər
Babayev Muxtar Rəhim oğlu – əsgər
Babayev Mustafa Elman oğlu – əsgər
Babayev Pərvin Hüseyn oğlu– əsgər
Babayev Rauf Fəxrəddin oğlu – əsgər
Babayev Rəşad İlham oğlu – əsgər
Babayev Sahil Coşqun oğlu – əsgər
Babayev Samsun Şəmsəddin oğlu – əsgər
Babayev Taleh Xanmurad oğlu – əsgər
Babazadə Babazeynal Maqsud oğlu – əsgər
Babazadə Mirşəmsi Elşad oğlu – əsgər
Bağırlı Hikmət Qəhrəman oğlu – əsgər
Bağırov Aqil Fazil oğlu – əsgər
Bağırov Elçin Yunus oğlu – əsgər
Bağırov Elnur Sahib oğlu – əsgər
Bağırov Əli Eltay oğlu – əsgər
Bağırov Məmmədağa Həsənağa oğlu – əsgər
Bağırov Süleyman Kamil oğlu – əsgər
Bağırzadə Mahsun Zahir oğlu – əsgər
Bahadurov Anar Süleyman oğlu – əsgər
Baxışov Cahangir Əmrah oğlu – əsgər
Baxışov İlqar Adışirin oğlu – əsgər
Baxışov Sadiq Bəkir oğlu – əsgər
Baxşalıyev Nicat Ziyafət oğlu – əsgər
Baxşəliyev Araz Yavər oğlu – əsgər
Baxşəliyev İnam Rasim oğlu – əsgər
Baxşiyev Eldar Sultan oğlu – əsgər
Baxşiyev Vahid Məclum oğlu – əsgər
Balabəyov Pərviz Tofiq oğlu – əsgər
Balabəyov Ramil Ruslan oğlu – əsgər
Balacayev Qərib Nəsib oğlu – əsgər
Baladov Ruslan Allahyar oğlu – əsgər
Balağayev Seyfəddin Vahid oğlu – əsgər
Balakişiyev Xəyal Müseyib oğlu – əsgər
Balakişiyev Zamin Dadaş oğlu – əsgər
Bayraxtarov Batdal Mikail oğlu – əsgər
Bayramov Aydın Mətləb oğlu – əsgər
Bayramov Cavid Azər oğlu – əsgər
Bayramov Cəlal Yaqub oğlu – əsgər
Bayramov Coşğun Ənvər oğlu – əsgər
Bayramov Elcan Qoşqar oğlu – əsgər
Bayramov Elvin Elçin oğlu – əsgər
Bayramov Elvin İslam oğlu – əsgər
Bayramov Əli Nadir oğlu – əsgər
Bayramov Əmrah Hüseyn oğlu – əsgər
Bayramov Həsən Ağaisa oğlu – əsgər
Bayramov Həsən Bəhrəm oğlu – əsgər
Bayramov İlkin Bayram oğlu – əsgər
Bayramov Orxan Surxay oğlu – əsgər
Bayramov Osman Zeyqəm oğlu – əsgər
Bayramov Rəhman Dilcan oğlu – əsgər
Bayramov Ruslan Telman oğlu – əsgər
Bayramov Səlimxan Vüqar oğlu – əsgər
Behbudlu Behbud Rübail oğlu – əsgər
Bədəlov Elməddin Dəyanət oğlu – əsgər
Bədəlov Səhman Bəhmən oğlu – əsgər
Bədirov Nəcməddin Nurəddin oğlu – əsgər
Bəhmənli Manaf Bəhmən oğlu – əsgər
Bəxtiyarov Orxan Sərvər oğlu – əsgər
Bəkirli Azad Rasim oğlu – əsgər
Bəkirov Təbriz Etibar oğlu – əsgər
Bəkirov Yasər Əfqan oğlu – əsgər
Bəktiyev Müşfiq Abbas oğlu – əsgər
Bəndəliyev Əliəkbər Qulu oğlu – əsgər
Bəşirov Akif Vahid oğlu – əsgər
Bəşirov Əyyub Ramis oğlu – əsgər
Bəşirov Rəhman Eyvaz oğlu – əsgər
Bəşirzadə Hüseyn Xanhüseyn oğlu – əsgər
Bəyişli Elgün Teyuf oğlu – əsgər
Bəylərov Elnur Ehdibar oğlu – əsgər
Bəylərov Seymur Səlyəddin oğlu – əsgər
Bəyverdiyev Rafik Nurməhəmməd oğlu – əsgər
Bilalov Abdulcəmil Xaqani oğlu – əsgər
Burcəliyev İlqar Vüqar oğlu – əsgər
Bünyadlı Rəvan Asif oğlu – əsgər
Cabbarov Akif Elxan oğlu – əsgər
Cabbarov Əli Baba oğlu – əsgər
Cabbarov Oruc Akif oğlu – əsgər
Cabbarov Səlim Qılman oğlu – əsgər
Cabbarov Şahgündüz Habil oğlu – əsgər
Cabbarov Şöhrət Əli oğlu – əsgər
Calalzadə Calal Qaryağdı oğlu – əsgər
Camalzadə Famil Hicran oğlu – əsgər
Cavadov Canlar Aqil oğlu – əsgər
Cavadov Mahmud Heydər oğlu – əsgər
Cavadov Ramin Emin oğlu – əsgər
Cavadov Rəşad Fərzəli oğlu – əsgər
Cavadzadə Anar Tahir oğlu – əsgər
Cavadzadə Şaiq Faiq oğlu – əsgər
Cəbiyev Qardaşağa Nizami oğlu – əsgər
Cəbizadə Əbil Qadir oğlu – əsgər
Cəbrayılov Xəyal Rafiq oğlu – əsgər
Cəfər Osman Elsevər oğlu – əsgər
Cəfərli Asim Çingiz oğlu – əsgər
Cəfərli Elşən Rəfail oğlu – əsgər
Cəfərli Əli İsa oğlu – əsgər
Cəfərli Röyal İkrəm oğlu – əsgər
Cəfərli Ruslan Nəcəf oğlu – əsgər
Cəfərli Şahin Şamil oğlu – əsgər
Cəfərov Ayxan Cəmaləddin oğlu – əsgər
Cəfərov Babək Məxsus oğlu – əsgər
Cəfərov Balaş Namiq oğlu – əsgər
Cəfərov Cavid Fərhad oğlu – əsgər
Cəfərov Cəlil Sulduz oğlu – əsgər
Cəfərov Elmar İlham oğlu – əsgər
Cəfərov Elnur Cəmiyyət oğlu – əsgər
Cəfərov Əli Bəyulla oğlu – əsgər
Cəfərov Fərid İsmixan oğlu – əsgər
Cəfərov Mirmuraz Mirbaba oğlu – əsgər
Cəfərov Mübariz Qulu oğlu – əsgər
Cəfərov Rahid Namik oğlu – əsgər
Cəfərov Röyal Vaqif oğlu – əsgər
Cəfərov Ruslan Mövlan oğlu – əsgər
Cəfərov Surxay Cümşüd oğlu – əsgər
Cəfərov Sübhan Mehman oğlu – əsgər
Cəfərov Şəmsi Mahir oğlu – əsgər
Cəfərov Tehran Nadir oğlu – əsgər
Cəfərov Təbriz İlqar oğlu – əsgər
Cəfərov Vüsal Şəfi oğlu – əsgər
Cəfərov Yusif Mübariz oğlu – əsgər
Cəfərov Zakir Nazim oğlu – əsgər
Cəfərzadə Eşqin Hamlet oğlu – əsgər
Cəlilov Elcan Famil oğlu – əsgər
Cəlilov Həsən Məhərrəm oğlu – əsgər
Cəlilov Sahil Oktay oğlu – əsgər
Cəlilov Şöhrət Cəfər oğlu – əsgər
Cəlilov Tural Callad oğlu – əsgər
Cumayev Orxan Fətəli oğlu – əsgər
Cumuzadə Təbriz İldırım oğlu – əsgər
Cuvarov Tural Zahid oğlu – əsgər
Cümşüdov Orxan Sabutay oğlu – əsgər
Dadaşlı Orxan Elxan oğlu – əsgər
Dadaşov Əzizağa Ramis oğlu – əsgər
Dadaşov Seyfəddin Məhyyəddin oğlu – əsgər
Dadaşov Zaur Zümrüd oğlu – əsgər
Dadaşzadə Kənan Elman oğlu – əsgər
Daşdəmirov Elmar Seymur oğlu – əsgər
Daşdəmirov Taleh Fərhad oğlu – əsgər
Dəmirçiyev Tural Rəfail oğlu – əsgər
Dəmirli Elşən Gündüz oğlu – əsgər
Dəmirov Ədalət Nüsrət oğlu – əsgər
Dənziyev Orxan Mübariz oğlu – əsgər
Dostuyev Elçin Murad oğlu – əsgər
Dursunov Zeynali Əlləz oğlu – əsgər
Dünyamalıyev Elşən Mübariz oğlu – əsgər
Eissavi Muhamməd Mazen oğlu – əsgər
Eldarzadə Azər İsmixan oğlu – əsgər
Eminli Rüstəm Mais oğlu – əsgər
Eminov Nurlan Pərviz oğlu – əsgər
Eminov Tacir İntiqam oğlu – əsgər
Eylasov Cəfər Yavər oğlu – əsgər
Eynullayev Rövşən Elşən oğlu – əsgər
Eyvazlı Məzdək Əli oğlu – əsgər
Eyvazlı Rüfət Arzu oğlu – əsgər
Eyvazov Əbülhəsən Balaş oğlu – əsgər
Eyvazov Əli Sehran oğlu – əsgər
Eyyubov Sərvan Yusif oğlu – əsgər
Ədilov Səid Həsən oğlu – əsgər
Əfəndiyev Nurlan Mürvət oğlu – əsgər
Əhədov Mehrac İntiqam oğlu – əsgər
Əhədzadə Elsevər Ağacan oğlu – əsgər
Əhədzadə İmaməli Şəvəqqət oğlu – əsgər
Əhmədəliyev Kərim Rövşən oğlu – əsgər
Əhmədli Aydın Mustafa oğlu – əsgər
Əhmədli Elşən Elbrus oğlu – əsgər
Əhmədli Əhməd Anar oğlu – əsgər
Əhmədli Nurlan Rəhim oğlu – əsgər
Əhmədov Abdulla Əhməd oğlu – əsgər
Əhmədov Asif Vasif oğlu – əsgər
Əhmədov Ayaz Elson oğlu – əsgər
Əhmədov Bəhruz Səttar oğlu – əsgər
Əhmədov Cavanşir Elxan oğlu – əsgər
Əhmədov Elmar Elşən oğlu – əsgər
Əhmədov Elnur Ehtibar oğlu – əsgər
Əhmədov Xəyal Hüseyn oğlu – əsgər
Əhmədov Kənan Ləzgi oğlu – əsgər
Əhmədov Qalib Rəşid oğlu – əsgər
Əhmədov Mənsur Mamed oğlu – əsgər
Əhmədov Mikayıl Hümbət oğlu – əsgər
Əhmədov Nicat Həsən oğlu – əsgər
Əhmədov Nihad Fuad oğlu – əsgər
Əhmədov Rəşad Ələkbər oğlu – əsgər
Əhmədov Rəvan Yafət oğlu – əsgər
Əhmədov Sabir Səfər oğlu – əsgər
Əhmədov Səbuhi Ziyafət oğlu – əsgər
Əhmədov Sənan Qalasən oğlu – əsgər
Əhmədov Səyadulla Rasim oğlu – əsgər
Əhmədov Tacir Mehdi oğlu – əsgər
Əhmədov Zamiq Çingiz oğlu – əsgər
Əhmədzadə Mürşüd Müdahil oğlu – əsgər
Əhmədzadə Rüfət Əbülfət oğlu – əsgər
Əjdərli Şamxal Marif oğlu – əsgər
Əkbərli Rufan Elzabit oğlu – əsgər
Əkbərov Həsən Raqub oğlu – əsgər
Əkbərov Mətləb Zülfiqar oğlu – əsgər
Əkpərov Cabar Əşrəf oğlu – əsgər
Ələkbərli Ələkbər Ramiz oğlu – əsgər
Ələkbərli Kənan Müşfiq oğlu – əsgər
Ələkbərli Samir Şamil oğlu – əsgər
Ələkbərov Əli Ələkbər oğlu – əsgər
Ələkbərov Muraz Məzahir oğlu – əsgər
Ələkbərov Rəşad İlqar oğlu – əsgər
Ələsgərov Ələkbər İsgəndər oğlu – əsgər
Ələsgərov Həsrət Vahid oğlu – əsgər
Ələsgərov Niyaməddin Süleyman oğlu – əsgər
Ələsgərov Yusif Yaşar oğlu – əsgər
Əlili Orxan Elşad oğlu – əsgər
Əlimərdanov Elvin İlham oğlu – əsgər
Əlimuradov Cumart Şixrəhim oğlu – əsgər
Əliyev Abbas Salam oğlu – əsgər
Əliyev Aqil Faiq oğlu – əsgər
Əliyev Amid İlhamoviç – əsgər
Əliyev Anar Talıb oğlu – əsgər
Əliyev Araz Aydın oğlu – əsgər
Əliyev Asim Asəf oğlu – əsgər
Əliyev Asim Nuru oğlu – əsgər
Əliyev Aslan Elman oğlu – əsgər
Əliyev Aydın Nəriman oğlu – əsgər
Əliyev Azər Dilafət oğlu – əsgər
Əliyev Azər Elnur oğlu – əsgər
Əliyev Bəhruz Elman oğlu – əsgər
Əliyev Bəybala Fazil oğlu – matros
Əliyev Camal Xaliq oğlu – əsgər
Əliyev Camal Mehman oğlu – əsgər
Əliyev Cavid Şaban oğlu – əsgər
Əliyev Cəlil Qüdrət oğlu – əsgər
Əliyev Denis Aleksandroviç – əsgər
Əliyev Elçin Ələkbər oğlu – əsgər
Əliyev Elçin Ramil oğlu – əsgər
Əliyev Elçin Sarvan oğlu – əsgər
Əliyev Eldar Süleyman oğlu – əsgər
Əliyev Elqaş Barat oğlu – əsgər
Əliyev Elmir Süleyman oğlu – əsgər
Əliyev Elsevər Hikmət oğlu – əsgər
Əliyev Elsevər Saqib oğlu – əsgər
Əliyev Elşad Mehman oğlu – əsgər
Əliyev Elşən Novruz oğlu – əsgər
Əliyev Elvin Bəhruz oğlu – əsgər
Əliyev Elvin Famil oğlu – əsgər
Əliyev Emil Əziz oğlu – əsgər
Əliyev Əli Ələsgər oğlu – əsgər
Əliyev Fərhad İlham oğlu – əsgər
Əliyev Fərid Hamlet oğlu – əsgər
Əliyev Gündüz Etibar oğlu – əsgər
Əliyev Həmzə Tərlan oğlu – əsgər
Əliyev Həndi Elbrus oğlu – əsgər
Əliyev Hüseyn Sahib oğlu – əsgər
Əliyev İbrahim Nəcəfqulu oğlu – əsgər
Əliyev İlkin Bəxtiyar oğlu – əsgər
Əliyev İmam Səfər oğlu – əsgər
Əliyev Kamran Rasim oğlu – əsgər
Əliyev Kərim Qeyrətxan oğlu – əsgər
Əliyev Qara Kamal oğlu – əsgər
Əliyev Qubat Hüsür oğlu – əsgər
Əliyev Mahir Əjdər oğlu – əsgər
Əliyev Məhəmməd Yaqub oğlu – əsgər
Əliyev Orxan Ədalət oğlu – əsgər
Əliyev Pərvin Vüqar oğlu – əsgər
Əliyev Ramid Kamal oğlu – əsgər
Əliyev Ramil Vüqarəddin oğlu – əsgər
Əliyev Rauf İlyas oğlu – əsgər
Əliyev Rauf Səxavət oğlu – əsgər
Əliyev Ruslan Aslan oğlu – əsgər
Əliyev Saleh Namiq oğlu – əsgər
Əliyev Sehriman Rəhman oğlu – əsgər
Əliyev Səmid Xoşbəxt oğlu – əsgər
Əliyev Sərxan İslam oğlu – əsgər
Əliyev Şöhrət Cambulat oğlu – əsgər
Əliyev Tahir Mahir oğlu – əsgər
Əliyev Tamerlan İqrar oğlu – əsgər
Əliyev Teymur İman oğlu – əsgər
Əliyev Təbriz Tofiq oğlu – əsgər
Əliyev Tural Arif oğlu – əsgər
Əliyev Vahib Ramiz oğlu – əsgər
Əliyev Yunis Zaur oğlu – əsgər
Əliyev Yusif Asif oğlu – əsgər
Əliyev Zaur Eldar oğlu – əsgər
Əlizadə Elmin Samir oğlu – əsgər
Əlizadə Elşən Faiq oğlu – əsgər
Əlizadə Eltac İsmayıl oğlu – əsgər
Əlizadə Xəyal Nəsrəddin oğlu – əsgər
Əlizadə İslam Dursun oğlu – əsgər
Əlizadə Mirzəhəsən Şahin oğlu – əsgər
Əlizadə Nicat Qorxmaz oğlu – əsgər
Əlizadə Nofəl Qənbər oğlu – əsgər
Əlizadə Ruslan Arif oğlu – əsgər
Əlizadə Şamxal Əvəz oğlu – əsgər
Əlizadə Taleh Zaur oğlu – əsgər
Əlizadə Toğrul Rafiq oğlu – əsgər
Əlizadə Yüksəl İlqar oğlu – əsgər
Əmiraslanov Amin Vaqif oğlu – əsgər
Əmiraslanov Elgün Sərvan oğlu – əsgər
Əmiraslanov Ümman Namiq oğlu – əsgər
Əmirli Əmirşah Səttar oğlu – əsgər
Əmirov Adəm Elçin oğlu – əsgər
Əmrahov Rasim İmran oğlu – əsgər
Əmrahov Saməddin Şamil oğlu – əsgər
Əmrahov Vüqar Mübariz oğlu – əsgər
Ənnağıyev Babək Oktay oğlu – əsgər
Ərəbov Orxan Ramiz oğlu – əsgər
Əsdiyev Heybullah Məzahir oğlu – əsgər
Əsədli Cahid Zahit oğlu – əsgər
Əsədov Baxış Sahib oğlu – əsgər
Əsədov Əli Akif oğlu – əsgər
Əsədov Əli Bayram oğlu – əsgər
Əsədov Murad Rüstəm oğlu – əsgər
Əsədov Tural Sərvan oğlu – əsgər
Əsədzadə Zaur Teyyub oğlu – əsgər
Əsgərov Fərid Ərəstun oğlu – əsgər
Əsgərov Hüseyin Ramiz oğlu – əsgər
Əsgərov İlkin Rauf oğlu – əsgər
Əsgərov Kamran Bayram oğlu – əsgər
Əsgərov Rüfət Qabil oğlu – əsgər
Əsgərov Sadiq Elbəyi oğlu – əsgər
Əsgərov Təbriz Çapay oğlu – əsgər
Əsgərov Vüqar Rza oğlu – əsgər
Əsgərzadə Xəyal İsrafil oğlu – əsgər
Əşrəfov Məhəmməd Yusif oğlu – əsgər
Əzimov Saatmirzə Feyruz oğlu – əsgər
Əzizli Elnur Şahin oğlu – əsgər
Əzizli Sabir Hikmət oğlu – əsgər
Əzizli Tacəddin Şahəddin oğlu – əsgər
Əzizov Ayşad Qaryağdı oğlu – əsgər
Əzizov Əziz Məmmədvəli oğlu – əsgər
Əzizov İbrahim Şaməddin oğlu – əsgər
Əzizov Qüdrət Bəhruz oğlu – əsgər
Əzizov Mail Mahir oğlu – əsgər
Əzizov Sübhan Məmməd oğlu – əsgər
Əzizov Şəmistan İlyas oğlu – əsgər
Feyzizadə Toğrul İlqar oğlu – əsgər
Feyzullayev Aydın Zakir oğlu – əsgər
Fərəcov Əflatun Mircangir oğlu – əsgər
Fərəcov Fərid Yaşar oğlu – əsgər
Fərəcullayev Elşad İsa oğlu – əsgər
Fərhadlı Fərhad Vüqar oğlu – əsgər
Fərhadov Cəlaləddin Elxan oğlu – əsgər
Fərzəliyev Samir Vaqif oğlu – əsgər
Fərziyev Balaş İltizam oğlu – əsgər
Fətaliyev Şahin Şamxal oğlu – əsgər
Fətəliyev Səmural Ayaz oğlu – əsgər
Gözəlov Murad Zabil oğlu – əsgər
Gözəlov Ziya Zahid oğlu – əsgər
Gözəlzadə Ceyhun Nazim oğlu – əsgər
Gülalıyev Əlnur Seymur oğlu – əsgər
Gülmalıyev Pərviz Zaur oğlu – əsgər
Gülməliyev Ağamirzə Ağabəy oğlu – əsgər
Gülüşov Rəmal Şahin oğlu – əsgər
Hacıəhmədli Hacıəhməd Həsən oğlu – əsgər
Hacı-İsmayılov Rahib Məmmədemin oğlu – əsgər
Hacıyev Aydəmir Sənan oğlu – əsgər
Hacıyev Davud Novruz oğlu – əsgər
Hacıyev Fərid Təşkilat oğlu – əsgər
Hacıyev Hacı Rafiq oğlu – əsgər
Hacıyev İsrayıl Səməd oğlu – əsgər
Hacıyev Qurban Əsəbəli oğlu – əsgər
Hacıyev Murad Eynulla oğlu – əsgər
Hacıyev Nazim Feyruz oğlu – əsgər
Hacıyev Nicat Cahangir oğlu – əsgər
Hacıyev Rüstəm Firqani oğlu – əsgər
Hacıyev Sayad Azad oğlu – əsgər
Hacıyev Sərxan Eldar oğlu – əsgər
Hacıyev Şəhriyar Şahlar oğlu – əsgər
Hacıyev Toğrul Rüfət oğlu – əsgər
Hacıyev Toğrul Siyavşah oğlu – əsgər
Hacıyev Ülvi Şirin oğlu – əsgər
Hacıyev Zamiq Eldar oğlu – əsgər
Hacıyusifov Əhməd Teymur oğlu – əsgər
Hacızadə Ceyhun İfrayıl oğlu – əsgər
Hadıyev Vüsal Balarəzi oğlu – əsgər
Hadiyev Raqim Teymur oğlu – əsgər
Haxverdiyev Novruz Əli oğlu – əsgər
Hassan Xalid Mahmud oğlu – əsgər
Heybətov Ağa Əmi Elçin oğlu – əsgər
Heydarov Əli Vaqif oğlu – əsgər
Heydərov Adəm İkram oğlu – əsgər
Heydərov Ehtiram Şahin oğlu – əsgər
Heydərov Qismət İsmayıl oğlu – əsgər
Heydərov Rafiq Rahim oğlu – əsgər
Həbibi Şəhriyar Vidadi oğlu – əsgər
Həmidli Cavanşir Namik oğlu – əsgər
Həmidov Elşən Məzahir oğlu – əsgər
Həmidov Pərvin Azər oğlu – əsgər
Həmidov Rəhim Ehdiram oğlu – əsgər
Həmidov Rəşid Pərviz oğlu – əsgər
Həmidov Vasif Natiq oğlu – əsgər
Həmidzadə Hüseyn Akif oğlu – əsgər
Həmzəyev Arif Muradcan oğlu – əsgər
Həmzəyev Əfqan Bəhman oğlu – əsgər
Həmzəyev Turac Suliddin oğlu – əsgər
Həsənli Alı Nofəl oğlu – əsgər
Həsənli Amid İsaq oğlu – əsgər
Həsənli Elçin Qəşəm oğlu – əsgər
Həsənli Elçin Vaqif oğlu – əsgər
Həsənli Zərimxan Rafiq oğlu – əsgər
Həsənov Afik Namik oğlu – əsgər
Həsənov Aydın Elşən oğlu – əsgər
Həsənov Babək Saleh oğlu – əsgər
Həsənov Bəşir Xəqani oğlu – əsgər
Həsənov Cavid Mikail oğlu – əsgər
Həsənov Elgün Əli oğlu – əsgər
Həsənov Elman Mehman oğlu – əsgər
Həsənov Elnur Elman oğlu – əsgər
Həsənov Elvin Əlizadə oğlu – əsgər
Həsənov Elvin Hökuməli oğlu – əsgər
Həsənov Emil Eldəniz oğlu – əsgər
Həsənov Etibar Ələddin oğlu – əsgər
Həsənov Ərəstun Əfşan oğlu – əsgər
Həsənov Əzim Fikrət oğlu – əsgər
Həsənov Hafiz Saleh oğlu – əsgər
Həsənov Həsən Səfər oğlu – əsgər
Həsənov Hüseyn Vahib oğlu – əsgər
Həsənov Xətai Xaliq oğlu – əsgər
Həsənov Xəyal Zeynəddin oğlu – əsgər
Həsənov Kənan Elşad oğlu – əsgər
Həsənov Qüdrət Səfər oğlu – əsgər
Həsənov Maarif Rahim oğlu – əsgər
Həsənov Məqsəd Mahir oğlu – əsgər
Həsənov Namiq Rasim oğlu – əsgər
Həsənov Nemət Süleyman oğlu – əsgər
Həsənov Neymət Emin oğlu – əsgər
Həsənov Novruz Cumalı oğlu – əsgər
Həsənov Pərviz Yolçu oğlu – əsgər
Həsənov Röyal Arzu oğlu – əsgər
Həsənov Sahib Azər oğlu – əsgər
Həsənov Səfər Elmar oğlu – əsgər
Həsənov Səxavət Alim oğlu – əsgər
Həsənov Sərxan Habil oğlu – əsgər
Həsənov Sübhan Rauf oğlu – əsgər
Həsənov Tacir Elşən oğlu – əsgər
Həsənov Təbriz Rəşid oğlu – əsgər
Həsənov Tural Rauf oğlu – əsgər
Həsənov Ülvi Natiq oğlu – əsgər
Həsənov Vurğun Ağası oğlu – əsgər
Həsənov Vüsal Ariz oğlu – əsgər
Həsənov Vüsal Bayram oğlu – əsgər
Həsənzadə Əbülhəsən Mirzə oğlu – əsgər
Həsənzadə Məhəmmədəli Hörmət oğlu – əsgər
Həsrətov Elməddin Sərdar oğlu – əsgər
Həziyev Hafiz Varoğlu oğlu – əsgər
Hümbətov Emil Tərlan oğlu – əsgər
Hümbətov Nurəddin İlqar oğlu – əsgər
Hümbətov Səfayət Ələddin oğlu – əsgər
Hümbətzadə Şahmuraz Əyyub oğlu – əsgər
Hüseyinov Bəhruz Yavər oğlu – əsgər
Hüseyinov Eşqin Cəsarət oğlu – əsgər
Hüseyinov Ələm Sərvər oğlu – əsgər
Hüseyinov Əsgər Vaqif oğlu – əsgər
Hüseynli Ağa Aydın oğlu – əsgər
Hüseynli Anar Saday oğlu – əsgər
Hüseynli Elxan İsrayıl oğlu – əsgər
Hüseynli Ədalət Səadət oğlu – əsgər
Hüseynli Əkbər Azər oğlu – əsgər
Hüseynli Fariz Dadaş oğlu – əsgər
Hüseynli Səbuhi Babək oğlu – əsgər
Hüseynli Şamil Novruz oğlu – əsgər
Hüseynov Adil Namiq oğlu – əsgər
Hüseynov Aqil Habil oğlu – əsgər
Hüseynov Anar Rəhim oğlu – əsgər
Hüseynov Cavad Cavid oğlu – əsgər
Hüseynov Cavid Habil oğlu – əsgər
Hüseynov Cavid Natiq oğlu – əsgər
Hüseynov Ceyhun Möhübbət oğlu – əsgər
Hüseynov Eldəniz Tahir oğlu – əsgər
Hüseynov Elnur Əhliman oğlu – əsgər
Hüseynov Emin Zakir oğlu – əsgər
Hüseynov Eşqin Cəmil oğlu – əsgər
Hüseynov Əfsun Mətləb oğlu – əsgər
Hüseynov Əkbər Bahadur oğlu – əsgər
Hüseynov Fərid Ehtibar oğlu – əsgər
Hüseynov Fərid Yaşar oğlu – əsgər
Hüseynov Həci Kərim oğlu – əsgər
Hüseynov Xaliq Kamil oğlu – əsgər
Hüseynov Xəyyam Hüseyn oğlu – əsgər
Hüseynov İlham Umud oğlu – əsgər
Hüseynov İlqar Yaşar oğlu – əsgər
Hüseynov İsabala Ceyhun oğlu – əsgər
Hüseynov İsmayıl Şahvələd oğlu – əsgər
Hüseynov Kamran Bəhman oğlu – əsgər
Hüseynov Məhəmməd Qiyas oğlu – əsgər
Hüseynov Mirəli Arif oğlu – əsgər
Hüseynov Mirzə Xəlifə oğlu – əsgər
Hüseynov Nəcəf İlqar oğlu – əsgər
Hüseynov Nicat Ziyafət oğlu – əsgər
Hüseynov Rəcəb Nazim oğlu – əsgər
Hüseynov Röyan Sübhan oğlu – əsgər
Hüseynov Sabir Elşən oğlu – əsgər
Hüseynov Sahil Habil oğlu – əsgər
Hüseynov Sənan Vidadi oğlu – əsgər
Hüseynov Vaqif Asəf oğlu – əsgər
Hüseynov Vüsal Hüseyn oğlu – əsgər
Hüseynov Zaur Eldar oğlu – əsgər
Hüseynzadə Elgiz İbrahim oğlu – əsgər
Hüseynzadə Fərid Eldəniz oğlu – əsgər
Hüseynzadə Murad Mahmud oğlu – əsgər
Hüseynzadə Səməd Sətdar oğlu – əsgər
Xancanov Təbriz Məhəmmədəli oğlu – əsgər
Xanışov Əlikram Qabil oğlu – əsgər
Xankişiyev Nicat Aşur oğlu – əsgər
Xeyirbəyov Malik Samik oğlu – əsgər
Xələfli Mahir Muxtar oğlu – əsgər
Xələfov Cəmil Fikrət oğlu – əsgər
Xəlili Samir Əhməd oğlu – əsgər
Xəlilli Nicat Əli oğlu – əsgər
Xəlilov Ayaz Qnyaz oğlu – əsgər
Xəlilov Ceyhun Azər oğlu – əsgər
Xəlilov Ələddin Əlizaman oğlu – əsgər
Xəlilov Fəryad Fəxri oğlu – əsgər
Xəlilov Gülşad Elşad oğlu – əsgər
Xəlilov Hüseyn Rasim oğlu – əsgər
Xəlilov Murad Qalib oğlu – əsgər
Xəlilov Ruhin Müzəffər oğlu – əsgər
Xəlilzadə Əmrah İnqilab oğlu – əsgər
Xəncəlov Ümüd Radif oğlu – əsgər
Xıdırov Ərəstun Arif oğlu – əsgər
Xudaverdiyev Mahmud Əhməd oğlu – əsgər
İbadlı Araz Babəli oğlu – əsgər
İbadov Faiq İsmixan oğlu – əsgər
İbadov Rauf Məhərrəm oğlu – əsgər
İbadov Vüqar Sadıq oğlu – əsgər
İbadzadə Zabil Fikrət oğlu – əsgər
İbişov Nicat Vasif oğlu – əsgər
İbişov Vüsal Əli oğlu – əsgər
İbrahimxəlilov Söyxan Eldəniz oğlu – əsgər
İbrahimli Kənan Azad oğlu – əsgər
İbrahimli Qəşəm Süleyman oğlu – əsgər
İbrahimli Məhəmmədəli Mütəllim oğlu – əsgər
İbrahimli Məhərrəm Şərif oğlu – əsgər
İbrahimov Alim Səhrab oğlu – əsgər
İbrahimov Bəhram Sakit oğlu – əsgər
İbrahimov Elçin Rövşən oğlu – əsgər
İbrahimov Elmar Nəriman oğlu – əsgər
İbrahimov Elsevər Etibar oğlu – əsgər
İbrahimov Elşən Cahangir oğlu – əsgər
İbrahimov Hikmət Zaur oğlu – əsgər
İbrahimov İbrahim Abdulla oğlu – əsgər
İbrahimov İbrahim Etibar oğlu – əsgər
İbrahimov İlqar Elçin oğlu – əsgər
İbrahimov Müşfiq Nəbi oğlu – əsgər
İbrahimov Rafael Emin oğlu – əsgər
İbrahimov Röyal Qulam oğlu – əsgər
İbrahimov Təbriz İsmayıl oğlu – əsgər
İbrahimov Tofik Polad oğlu – əsgər
İbrahimzadə Sehun Rafiq oğlu – əsgər
İbrəhimov Elmir Akif oğlu – əsgər
İdrisov Xəyal İbrahim oğlu – əsgər
İdrisov Ruslan Qabil oğlu – əsgər
İlyasov Bəhrəm Nizam oğlu – əsgər
İlyasov Şükür Qənbər oğlu – əsgər
İmaməliyev Elvin Elsevər oğlu – əsgər
İmamov Rəhim Rauf oğlu – əsgər
İmamverdiyev Nicat Məhərrəm oğlu – əsgər
İmanquliyev Ruslan Natiq oğlu – əsgər
İmanov Ənvər Emil oğlu – əsgər
İmanov Məmmədağa İqab oğlu – əsgər
İsaxlı Anar Rəsul oğlu – əsgər
İsayev Ceyhun Rüstəm oğlu – əsgər
İsazadə Səfa Əmirxan oğlu – əsgər
İsgəndərov Mikayıl Vəkil oğlu – əsgər
İsgəndərov Səməndər Vahid oğlu – əsgər
İsgəndərov Şahmurad Natiq oğlu – əsgər
İsgəndərov Vüsal Asdan oğlu – əsgər
İsizadə Elvin Azim oğlu – əsgər
İskəndərli Kamran Yaşar oğlu – əsgər
İskəndərov Əhmədağa Novruz oğlu – əsgər
İslamov Cəlal Ağahüseyn oğlu – əsgər
İslamov Daşqın Alik oğlu – əsgər
İsmayıllı Məhəmmədəli Elxan oğlu – əsgər
İsmayıllı Şamil Kamil oğlu – əsgər
İsmayılov Cavad Asif oğlu – əsgər
İsmayılov Ceyhun İqbal oğlu – əsgər
İsmayılov Elnur Arif oğlu – əsgər
İsmayılov Elşən İsə oğlu – əsgər
İsmayılov Elvin Arif oğlu – əsgər
İsmayılov Emin Tahir oğlu – əsgər
İsmayılov İlqar Mehdi oğlu – əsgər
İsmayılov Kənan Mənsur oğlu – əsgər
İsmayılov Mirrəhim Mirmehdi oğlu – əsgər
İsmayılov Raqil Rafiq oğlu – əsgər
İsmayılov Rəcəb Nəcəf oğlu – əsgər
İsmayılov Rəhman Mehti oğlu – əsgər
İsmayılov Rövşən Məmmədağa oğlu – əsgər
İsmayılov Ruslan Eyvaz oğlu – əsgər
İsmayılov Rüstəm Üzeyir oğlu – əsgər
İsmayılov Sabir Ədalət oğlu – əsgər
İsmayılov Səxavət Sabir oğlu – əsgər
İsmayılov Tural Nurəddin oğlu – əsgər
İsmayılov Veyis Əflətun oğlu – əsgər
İsmayılov Vüqar Eldar oğlu – əsgər
İsmayılov Vüqar Məhəmməd oğlu – əsgər
İsmayılzadə Məhəmməd Fizuli oğlu – əsgər
İsmayılzadə Müşfiq Xanlar oğlu – əsgər
İsmayılzadə Sevindik Ramil oğlu – əsgər
İsmayılzadə Uğur Hidayət oğlu – əsgər
İsmayılzadə Vaqif Vüqar oğlu – əsgər
İsmayılzadə Vüsal Əlibəndə oğlu – əsgər
İsmiyev Emil Elman oğlu – əsgər
İsrafilzadə Elçin Bəxtiyar oğlu – əsgər
İsrəfilov Anar İsrəfil oğlu – əsgər
İsrəfilov Vidadi Vaqif oğlu – əsgər
İşiyev Rəfail Əhmədağa oğlu – əsgər
İzzətzadə Elgün Bəhram oğlu – əsgər
Kamranlı Xalid Kazım oğlu – əsgər
Kazımov Emin Fərman oğlu – əsgər
Kazımov İlqar Nazim oğlu – əsgər
Kazımov Rantiq Fizuli oğlu – əsgər
Kazımov Rəşad Nüsrət oğlu – əsgər
Keçiliyev Turqut Aydın oğlu – əsgər
Kəlbəliyev Mirkazım Firuz oğlu – əsgər
Kəlbiyev Murad Məməziyad oğlu – əsgər
Kərəmov Zaməddin Bahadur oğlu – əsgər
Kərimli Azad Elşad oğlu – əsgər
Kərimli Qalası Müslüm oğlu – əsgər
Kərimli Nihat Teymur oğlu – əsgər
Kərimli Orxan Akif oğlu – əsgər
Kərimli Ramin Əli oğlu – əsgər
Kərimov Ayaz Azər oğlu – əsgər
Kərimov Cavid Mərdan oğlu – əsgər
Kərimov Elmir Rəhim oğlu – əsgər
Kərimov Elşən Rövşən oğlu – əsgər
Kərimov Eltun Zaur oğlu – əsgər
Kərimov Emil İlqar oğlu – əsgər
Kərimov Əhməd Vaqif oğlu – əsgər
Kərimov Haxverdi Sadıq oğlu – əsgər
Kərimov İsmayıl Abbas oğlu – əsgər
Kərimov Kamil Ələddin oğlu – əsgər
Kərimov Mustafa Mayis oğlu – əsgər
Kərimov Sübhan Murtuz oğlu – əsgər
Kərimzadə Mirxəyal Valeh oğlu – əsgər
Kürəbəyov Mayıl Kamran oğlu – əsgər
Qaçayev İntizam Əkbər oğlu – əsgər
Qaçayev Röyal Fərman oğlu – əsgər
Qafarov Zərbəli Vidadi oğlu – əsgər
Qaracayev Nurlan Ömər oğlu – əsgər
Qarayev Anar Çingiz oğlu – əsgər
Qarayev Məhəmməd Mahir oğlu – əsgər
Qarayev Namiq Qarakişi oğlu – əsgər
Qardaşxanov Qismət Qərib oğlu – əsgər
Qasımlı Mir Həmid Nazim oğlu – əsgər
Qasımov Azər Yaqub oğlu – əsgər
Qasımov Cəbrayıl Baloğlan oğlu – əsgər
Qasımov Elman Yunis oğlu – əsgər
Qasımov Elvar Eldar oğlu – əsgər
Qasımov Əli İbrahim oğlu – əsgər
Qasımov Gülverdi Abil oğlu – əsgər
Qasımov Həsən Şöhrət oğlu – əsgər
Qasımov Kamil Nüsrət oğlu – əsgər
Qasımov Qismət Yolçu oğlu – əsgər
Qasımov Mustafa Dadaş oğlu – əsgər
Qasımov Nicat Elşan oğlu – əsgər
Qasımov Nurlan Vadər oğlu – əsgər
Qasımov Oruc Afiq oğlu – əsgər
Qasımov Təbriz Ramiz oğlu – əsgər
Qasımov Tural Yelmar oğlu – əsgər
Qasımzadə Hüseyn Həsənxan oğlu – əsgər
Qasımzadə Tahir Sərdar oğlu – əsgər
Qasımzadə Ümüd İlqar oğlu – əsgər
Qazımətov Rəsul Kamaləddin oğlu – əsgər
Qeybiyev Arif İsmayıl oğlu – əsgər
Qədimov Ayxan Fikrət oğlu – əsgər
Qədimov Zülfü Rəhim oğlu – əsgər
Qədirbəyli İnqilab Tofiq oğlu – əsgər
Qədirli Elnur Rəcəb oğlu – əsgər
Qədirli İsmayıl Elçin oğlu – əsgər
Qədirov Emin Asif oğlu – əsgər
Qədirov Müqəddəs Nail oğlu – əsgər
Qədirzadə Aqşin Elman oğlu – əsgər
Qəfərli Samir Möhlət oğlu – əsgər
Qəhrəmanov Orxan Səlvər oğlu – əsgər
Qənbərli Mehdi Sübhi oğlu – əsgər
Qənbərli Taleh Abil oğlu – əsgər
Qənbərov Bilal Xanlar oğlu – əsgər
Qənbərov Elmir Rayil oğlu – əsgər
Qənbərov Elnur Novruz oğlu – əsgər
Qənbərov Mədət Əzim oğlu – əsgər
Qənbərzadə Heydər Ağahüseyn oğlu – əsgər
Qəribov Asif Səxavət oğlu – əsgər
Qəribov Pəhli Xaləddin oğlu – əsgər
Qəribzadə Fəxri Elmir oğlu – əsgər
Qəribzadə Hüseyn Qədir oğlu – əsgər
Qəzənfərli Qurban Qiniyaz oğlu – əsgər
Qocayev Asif Yolçu oğlu – əsgər
Qocayev Günəş Əfqan oğlu – əsgər
Qocayev Niftalı Zakir oğlu – əsgər
Qocayev Seymur Mahir oğlu – əsgər
Qubatov Tural Firəddin oğlu – əsgər
Qulamlı Afiq Fərhad oğlu – əsgər
Quliyev Alim Fuad oğlu – əsgər
Quliyev Bəhruz Firuz oğlu – əsgər
Quliyev Elçin Etibar oğlu – əsgər
Quliyev Elçin Rövşən oğlu – əsgər
Quliyev Elgün Fuad oğlu – əsgər
Quliyev Elnur Sərdar oğlu – əsgər
Quliyev Eltac Azər oğlu – əsgər
Quliyev Elvin Amil oğlu – əsgər
Quliyev Fəhmin Yunis oğlu – əsgər
Quliyev Həsən Adışirin oğlu – əsgər
Quliyev Həsən Yalçın oğlu – əsgər
Quliyev İlkin Rəfail oğlu – əsgər
Quliyev İman Kürdoğlu oğlu – əsgər
Quliyev Kamran Dadaş oğlu – əsgər
Quliyev Kənan Vaqif oğlu – əsgər
Quliyev Məhəbbət Arzu oğlu – əsgər
Quliyev Murad Şahin oğlu – əsgər
Quliyev Natiq Ramiz oğlu – əsgər
Quliyev Rəvan Mərdan oğlu – əsgər
Quliyev Ruslan Şaxsəddin oğlu – əsgər
Quliyev Samir Məhərrəm oğlu – əsgər
Quliyev Sehrulla Xeyrulla oğlu – əsgər
Quliyev Şirxan İsmixan oğlu – əsgər
Quliyev Təbriz İlqar oğlu – əsgər
Quliyev Turab Əlisafa oğlu – əsgər
Quliyev Tural Mustafa oğlu – əsgər
Quluyev Nofəl İlham oğlu – əsgər
Quluyev Ramil Elşən oğlu – əsgər
Quluzadə Elmin Şəmsi oğlu – əsgər
Quluzadə Qurbanəli Elşad oğlu – əsgər
Quluzadə Məhəmməd Cəlal oğlu – əsgər
Quluzadə Vəfadar Fəqan oğlu – əsgər
Qumaşov Anar Saleh oğlu – əsgər
Qurbanlı Elvin Mehman oğlu – əsgər
Qurbanov Busat Əfsər oğlu – əsgər
Qurbanov Cahangir Məmməd oğlu – əsgər
Qurbanov Davud Tariyel oğlu – əsgər
Qurbanov Elçin Məcid oğlu – əsgər
Qurbanov Elvin Elmar oğlu – əsgər
Qurbanov Emil Rafael oğlu – əsgər
Qurbanov Fariz Məhəmməd oğlu – əsgər
Qurbanov İsmayıl Yaşar oğlu – əsgər
Qurbanov İsmət Firuz oğlu – əsgər
Qurbanov Qamət Şəmşir oğlu – əsgər
Qurbanov Mayıl Mayis oğlu – əsgər
Qurbanov Murad Asif oğlu – əsgər
Qurbanzadə Ayxan Fariz oğlu – əsgər
Qurbanzadə Mövlud Söhbət oğlu – əsgər
Qurdayev Ömər Şəhmir oğlu – əsgər
Lələyev İbrahim Həzrətqulu oğlu – əsgər
Lətifli Orxan Xancan oğlu – əsgər
Lətifov Rəvan Ömür oğlu – əsgər
Lillahov Fərid Loğman oğlu – əsgər
Mahmudov Elçin Cəmil oğlu – əsgər
Mahmudov Elşad Suliddin oğlu – əsgər
Mahmudov Etibar Aleksandr oğlu – əsgər
Mahmudov İbrahim Ağagül oğlu – əsgər
Mahmudov Murad Mahir oğlu – əsgər
Mahmudov Natiq Ramazan oğlu – əsgər
Mahmudov Tamerlan Fuad oğlu – əsgər
Mahmudov Vüsal Xəyyam oğlu – əsgər
Maxsudov Bəxtiyar Mansur oğlu – əsgər
Mailov Rafael İlqar oğlu – əsgər
Malikov Nurlan Dünyamalı oğlu – əsgər
Mamedov Elmar Elçin oğlu – əsgər
Manafov Osman Natiq oğlu – əsgər
Manafov Zahir Zakir oğlu – əsgər
Mayıllı Mahmud Əflatun oğlu – əsgər
Mayılov Bəxtiyar İxtiyar oğlu – əsgər
Mayılov Murad Gülümxan oğlu – əsgər
Mayılov Rüfət Bəhram oğlu – əsgər
Mecidov Müşfiq Bayram oğlu – əsgər
Mehdili Niftalı Qnyaz oğlu – əsgər
Mehdiyev Anar İlham oğlu – əsgər
Mehdiyev Asim Yaqub oğlu – əsgər
Mehdiyev Nüsrət Telman oğlu – əsgər
Mehdiyev Rəşad Rəhman oğlu – əsgər
Mehdiyev Rövşən Mehdi oğlu – əsgər
Mehdiyev Seymur Hüseyn oğlu – əsgər
Mehdiyev Yasən Alim oğlu – əsgər
Mehdiyev Zöhrab İlham oğlu – əsgər
Mehtiyev Elgiz Şahin oğlu – əsgər
Mehtiyev Sətdar Raqif oğlu – əsgər
Mehtiyev Taleh Musa oğlu – əsgər
Məcidov Səbuhi Ağalətif oğlu – əsgər
Mədədov Asif Nəsir oğlu – əsgər
Mədətov Rövşən Vüqar oğlu – əsgər
Mədətov Zaur Kamal oğlu – əsgər
Mədinov Rəşid Nəzər oğlu – əsgər
Məhəmmədəlizadə Məhəmmədəli Asif oğlu – əsgər
Məhəmmədov Alim Qəmərşo oğlu – əsgər
Məhəmmədov Musa Bəhrəm oğlu – əsgər
Məhərli Muraz Baxşalı oğlu – əsgər
Məhərrəmli Fuad Fizuli oğlu – əsgər
Məhərrəmli Fuad Habil oğlu – əsgər
Məhərrəmov Əli Kamil oğlu – əsgər
Məhərrəmov Fərid Asif oğlu – əsgər
Məhərrəmov İsa Məhərrəm oğlu – əsgər
Məhərrəmov Niyaməddin Əmiraslan oğlu – əsgər
Məhərrəmov Niyaməddin İsrayıl oğlu – əsgər
Məhərrəmov Orxan Binət oğlu – əsgər
Məhərrəmov Şamo Mətləb oğlu – əsgər
Məhərzadə Taleh Oqtay oğlu – əsgər
Məlikməmmədov Elvin Elçin oğlu – əsgər
Məlikov Əhməd Məmməd oğlu – əsgər
Məlikov Rauf Mahir oğlu – əsgər
Məlikov Rəvan Əliabbas oğlu – əsgər
Məmişov Qədir Zülfəli oğlu – əsgər
Məmişov Nurlan İlqar oğlu – əsgər
Məmişov Tural Tələt oğlu – əsgər
Məmiyev Elmir Zamin oğlu – əsgər
Məmmədbəyli Natiq Vahid oğlu – əsgər
Məmmədəliyev Saday Rza oğlu – əsgər
Məmmədli Cavid Natiq oğlu – əsgər
Məmmədli Cavidan Valeh oğlu – əsgər
Məmmədli Elməddin Anar oğlu – əsgər
Məmmədli Elməddin Ələddin oğlu – əsgər
Məmmədli Fazil Razim oğlu – əsgər
Məmmədli Həsən Qəhrəman oğlu – əsgər
Məmmədli İsa Sarı oğlu – əsgər
Məmmədli Kənan Vəfadar oğlu – əsgər
Məmmədli Məhəmməd Murad oğlu – əsgər
Məmmədli Şahı Elman oğlu – əsgər
Məmmədli Tural Aqil oğlu – əsgər
Məmmədov Abit Asif oğlu – əsgər
Məmmədov Anar Qəhrəman oğlu – əsgər
Məmmədov Araz Adil oğlu – əsgər
Məmmədov Araz Qəhrəman oğlu – əsgər
Məmmədov Asəf Mehman oğlu – əsgər
Məmmədov Azad Tahir oğlu – əsgər
Məmmədov Bayram Elnur oğlu – əsgər
Məmmədov Bəhruz Tahir oğlu – əsgər
Məmmədov Bəxtiyar Bayramşah oğlu – əsgər
Məmmədov Cəlil Qəhrəman oğlu – əsgər
Məmmədov Coşqun Elnur oğlu – əsgər
Məmmədov Dostəli Seymur oğlu – əsgər
Məmmədov Ehtiram Mehman oğlu – əsgər
Məmmədov Elxan Bədəl oğlu – əsgər
Məmmədov Elkiyar Abdulla oğlu – əsgər
Məmmədov Elman Bəhmən oğlu – əsgər
Məmmədov Elmar Saleh oğlu – əsgər
Məmmədov Elməddin Mikayıl oğlu – əsgər
Məmmədov Elmir Arzu oğlu – əsgər
Məmmədov Elnur Xurşud oğlu – əsgər
Məmmədov Elnur İsrəfil oğlu – əsgər
Məmmədov Elşən Dağıstan oğlu – əsgər
Məmmədov Elton Ramil oğlu – əsgər
Məmmədov Elvin Dayandur oğlu – əsgər
Məmmədov Elvin Mahmud oğlu – əsgər
Məmmədov Elvin Mübariz oğlu – əsgər
Məmmədov Emin Fazil oğlu – əsgər
Məmmədov Etibar Səday oğlu – əsgər
Məmmədov Əliağa Eldəniz oğlu – əsgər
Məmmədov Əlihüseyn Elşad oğlu – əsgər
Məmmədov Əsgər Zaur oğlu – əsgər
Məmmədov Əvəz Elnur oğlu – əsgər
Məmmədov Fəxri Habil oğlu – əsgər
Məmmədov Fəqan Vahid oğlu – əsgər
Məmmədov Fərid Eyvaz oğlu – əsgər
Məmmədov Hikmət Lətif oğlu – əsgər
Məmmədov Xəqani Füzuli oğlu – əsgər
Məmmədov İbrahim Azər oğlu – əsgər
Məmmədov İkram Ehtiram oğlu – əsgər
Məmmədov İlham Rauf oğlu – əsgər
Məmmədov İlkin Cəmil oğlu – əsgər
Məmmədov İlkin Fərhad oğlu – əsgər
Məmmədov İsa Nazim oğlu – əsgər
Məmmədov İsmayıl Fazil oğlu – əsgər
Məmmədov İsmayıl Vahid oğlu – əsgər
Məmmədov Kamal Şamil oğlu – əsgər
Məmmədov Kamil Mübariz oğlu – əsgər
Məmmədov Kəmaləddin İsrail oğlu – əsgər
Məmmədov Kənan Bəhruz oğlu – əsgər
Məmmədov Kənan Tofik oğlu – əsgər
Məmmədov Qəhraman Qürbət oğlu – əsgər
Məmmədov Lətif Faiq oğlu – əsgər
Məmmədov Maqsud Vüqar oğlu – əsgər
Məmmədov Mehti Elçin oğlu – əsgər
Məmmədov Məcid Rafiq oğlu – əsgər
Məmmədov Məhəmməd Abbas oğlu – əsgər
Məmmədov Murad Elşən oğlu – əsgər
Məmmədov Murad Əzizulla oğlu – əsgər
Məmmədov Murad İlham oğlu – əsgər
Məmmədov Mürşüd Zülfüqar oğlu – əsgər
Məmmədov Nahid Vahid oğlu – əsgər
Məmmədov Natiq İltifat oğlu – əsgər
Məmmədov Nemət Faxrəddin oğlu – əsgər
Məmmədov Nicat Şamxal oğlu – əsgər
Məmmədov Novruz İnqilab oğlu – əsgər
Məmmədov Oqtay Namiq oğlu – əsgər
Məmmədov Pənah İslam oğlu – əsgər
Məmmədov Pərvin Natiq oğlu – əsgər
Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – əsgər
Məmmədov Ramal Məhəmməd oğlu – əsgər
Məmmədov Ramin Aydın oğlu – əsgər
Məmmədov Rəhman Natiq oğlu – əsgər
Məmmədov Rəşad Fərəməz oğlu – əsgər
Məmmədov Rəşid Rəşad oğlu – əsgər
Məmmədov Rəvan İntiqam oğlu – əsgər
Məmmədov Rövşən Müşfiq oğlu – əsgər
Məmmədov Röyad Famil oğlu – əsgər
Məmmədov Röyal Misil oğlu – əsgər
Məmmədov Rza Əskər oğlu – əsgər
Məmmədov Sadiq Mübariz oğlu – əsgər
Məmmədov Samir Ramiz oğlu – əsgər
Məmmədov Səbuhi Şakir oğlu – əsgər
Məmmədov Səbuhi Zahid oğlu – əsgər
Məmmədov Səxavət Adıgözəl oğlu – əsgər
Məmmədov Səxavət Vahab oğlu – əsgər
Məmmədov Sənan Tehran oğlu – əsgər
Məmmədov Sərxan Sahil oğlu – əsgər
Məmmədov Sinan Məhəmməd oğlu – əsgər
Məmmədov Şahmar Ağasəf oğlu – əsgər
Məmmədov Şaiq Şükür oğlu – əsgər
Məmmədov Taleh Arif oğlu – əsgər
Məmmədov Tərlan Müşviq oğlu – əsgər
Məmmədov Tural Elxan oğlu – əsgər
Məmmədov Tural Taryel oğlu – əsgər
Məmmədov Turxan Rizvan oğlu – əsgər
Məmmədov Türkman Yolçu oğlu – əsgər
Məmmədov Ülvü Vüqar oğlu – əsgər
Məmmədov Ümid Bəkir oğlu – əsgər
Məmmədov Vidadi Etibar oğlu – əsgər
Məmmədov Vüqar Elxan oğlu – əsgər
Məmmədov Vüqar İlqar oğlu – əsgər
Məmmədov Vüsal Avtandil oğlu – əsgər
Məmmədov Vüsal Elşən oğlu – əsgər
Məmmədov Yasin İman oğlu – əsgər
Məmmədov Zəbiyulla Şahin oğlu – əsgər
Məmmədsalahov Kazım Sahib oğlu – əsgər
Məmmədyarov Mürvət Güloğlan oğlu – əsgər
Məmmədzadə Anar Nazim oğlu – əsgər
Məmmədzadə Kamran Fizuli oğlu – əsgər
Məmmədzadə Qüdrət Tofiq oğlu – əsgər
Məmmədzadə Toğrul Pərviz oğlu – əsgər
Mənəfli Əli Əflan oğlu – əsgər
Mənsimli İntiqam Rövşən oğlu – əsgər
Mərdanov Vaqif Ədalət oğlu – əsgər
Məsimov Əkbər Yunus oğlu – əsgər
Məsimov Rauf Qafar oğlu – əsgər
Mikayıllı Elgün Aqil oğlu – əsgər
Mikayılov Cəbrayıl Valeh oğlu – əsgər
Mikayılov Elvin Nizami oğlu – əsgər
Mikayılzadə Rəşad İlham oğlu – əsgər
Mirzaliyev Kamal Əjdər oğlu – əsgər
Mirzəyev Araz Namiq oğlu – əsgər
Mirzəyev Ceyhun Zirəddin oğlu – əsgər
Mirzəyev Elçin Maqsud oğlu – əsgər
Mirzəyev Eltun Vüqar oğlu – əsgər
Mirzəyev Elyar Cəlal oğlu – əsgər
Mirzəyev Hüseyn Elsevər oğlu – əsgər
Mirzəyev İbad Mansur oğlu – əsgər
Mirzəyev Kamran Araz oğlu – əsgər
Mirzəyev Məsud Fazil oğlu – əsgər
Mirzəyev Nuran Akif oğlu – əsgər
Mirzəyev Orxan Əli oğlu – əsgər
Mirzəyev Rasim Fətta oğlu – əsgər
Mirzəyev Şamil Afiq oğlu – əsgər
Mirzəyev Şirzad Mirzə oğlu – əsgər
Mirzəyev Ülvi Üzeyir oğlu – əsgər
Misirli Fərid Eldəniz oğlu – əsgər
Mollaçiyev Əhməd Rəcəb oğlu – əsgər
Mollayev İslam Şəmsəddin oğlu – əsgər
Mövlanov Vüqar Tumarxan oğlu – əsgər
Mövsümov Fərid Zakir oğlu – əsgər
Mövsümov Səyyad Mübariz oğlu – əsgər
Muxtarov Taleh Həşim oğlu – əsgər
Muradlı Tacir Hasil oğlu – əsgər
Muradov Elgün Etibar oğlu – əsgər
Muradov Elxan Murad oğlu – əsgər
Muradov Emin İbrahimağa oğlu – əsgər
Muradov Hüseyn Fərhad oğlu – əsgər
Muradov Kənan Cavid oğlu – əsgər
Muradov Nadir Əhməd oğlu – əsgər
Muradov Vüsal Əlifağa oğlu – əsgər
Murtuzayev Toğrul Tahir oğlu – əsgər
Murtuzov Mehdi Muxtar oğlu – əsgər
Murtuzov Məhəmməd Ramazan oğlu – əsgər
Musaoğlu Ataməli Seyidməmməd oğlu – əsgər
Musayev Ayxan Mehman oğlu – əsgər
Musayev Bayram Mehman oğlu – əsgər
Musayev Murad Polad oğlu – əsgər
Musayev Niyaməddin Zirəddin oğlu – əsgər
Musayev Ramiz Kamil oğlu – əsgər
Musayev Rüfət Ülfət oğlu – əsgər
Musayev Vüsal Zakir oğlu – əsgər
Musazadə Azər Çingiz oğlu – əsgər
Mustafayev Elməddin Məhəmməd oğlu – əsgər
Mustafayev Elnur Nəcəf oğlu – əsgər
Mustafayev Elvin Fuad oğlu – əsgər
Mustafayev Elvin Qiyas oğlu – əsgər
Mustafayev Əlizamin Baxış oğlu – əsgər
Mustafayev İsmayıl Elmar oğlu – əsgər
Mustafayev Merik Musa oğlu – əsgər
Mustafayev Nurlan Ağa oğlu – əsgər
Mustafayev Ömər Əbdül oğlu – əsgər
Mustafayev Rasim Ərziman oğlu – əsgər
Mustafayev Rüfət Zöhrab oğlu – əsgər
Mustafayev Samir Azər oğlu – əsgər
Mustafazadə Ceyhun Şükür oğlu – əsgər
Mustafazadə Taleh Qənimət oğlu – əsgər
Mürsəliyev Anar Səfər oğlu – əsgər
Mürsəlzadə Elməddin Cəsur oğlu – əsgər
Müseyibli Ülvi Şakir oğlu – əsgər
Mütəllimzadə Ağacavad Ələsgər oğlu – əsgər
Müzəffərli Kənan Azər oğlu – əsgər
Nadirli Kənan İlqar oğlu – əsgər
Nadirli Nadir Arzu oğlu – əsgər
Nadirov Rəşad Nadim oğlu – əsgər
Nadirov Siyasət Kamil oğlu – əsgər
Nağıyev Baloğlan Müdəhətoviç – əsgər
Nağıyev Əli Mehman oğlu – əsgər
Nağıyev Fərid Poladxan oğlu – əsgər
Nağıyev Nicat Azad oğlu – əsgər
Nağıyev Nicat İbrahim oğlu – əsgər
Nağıyev Şahlar Nüsrət oğlu – əsgər
Nağıyev Toğrul Həsənbala oğlu – əsgər
Namazov Xəyal Xudaverdi oğlu – əsgər
Namazov İsmət Nüsrət oğlu – əsgər
Namazov Təbriz Ələmdar oğlu – əsgər
Nəbiyev Nicat Ramil oğlu – əsgər
Nəbiyev Ruslan Muhuma oğlu – əsgər
Nəbiyev Yusif Elton oğlu – əsgər
Nəcəfli Oruc Rövşən oğlu – əsgər
Nəcəfov Bəhruz Əli oğlu – əsgər
Nəcəfov Elmin Saleh oğlu – əsgər
Nəcəfov Etibar Mehman oğlu – əsgər
Nəcəfov Əli Seyran oğlu – əsgər
Nəcəfov Fərid Fərman oğlu – əsgər
Nəcəfov Şamil Rəfi oğlu – əsgər
Nəcəfov Yusif Nadir oğlu – əsgər
Nərimanov İdris Nazim oğlu – əsgər
Nərimanzadə Ruslan İlqar oğlu – əsgər
Nəsibov Asəf Səfəralı oğlu – əsgər
Nəsibov Xaqani Aydın oğlu – əsgər
Nəsibov Nicat Nəriman oğlu – əsgər
Nəsibov Nicat Səməd oğlu – əsgər
Nəsirov Elçin Ramiz oğlu – əsgər
Nəsirov Elmir Zülfü oğlu – əsgər
Nəsirov Qara Eldəniz oğlu – əsgər
Nəsirov Nahid Əlizamin oğlu – əsgər
Nəsrullayev Rəşid Qəzənfər oğlu – əsgər
Nəzərli Vasif Zahid oğlu – əsgər
Nəzərov Ayaz Azər oğlu – əsgər
Nəzərov Elməddin İsmayıl oğlu – əsgər
Nəzərov Emin Zahir oğlu – əsgər
Niftalızadə Niyamin Xalıq oğlu – əsgər
Novruzəlizadə Orxan Elxan oğlu – əsgər
Novruzlu Pərviz Qorxmaz oğlu – əsgər
Novruzov Aqşin Şahin oğlu – əsgər
Novruzov Allahverdi Bəhram oğlu – əsgər
Novruzov Elçin Qismət oğlu – əsgər
Novruzov Elvin Ziyafət oğlu – əsgər
Novruzov Pərviz Natiq oğlu – əsgər
Novruzov Şəhnin Şahlar oğlu – əsgər
Nuhiyev Musa Nüsrət oğlu – əsgər
Nurəhmədov Ramin Marif oğlu – əsgər
Nurəliyev Elşən Rövşən oğlu – əsgər
Nuriyev Əfqan Rövşən oğlu – əsgər
Nuriyev Hikmət Mübariz oğlu – əsgər
Nuriyev Nofəl Xaliq oğlu – əsgər
Nuriyev Saleh Səxavət oğlu – əsgər
Nuriyev Vüqar Hafis oğlu – əsgər
Nurizadə Qalib Habil oğlu – əsgər
Nurməmmədov Nurlan Niyazi oğlu – əsgər
Nurməmmədov Ziya Zabil oğlu – əsgər
Nurullayev Elnur Fərhad oğlu – əsgər
Nuruzadə Elşən Əlisa oğlu – əsgər
Nuruzadə Nurlan Tofiq oğlu – əsgər
Nüsrətli Ceyhun Aqil oğlu – əsgər
Orucov Bayram Çərkəz oğlu – əsgər
Orucov Coşqun Oruc oğlu – əsgər
Orucov Kinyaz Zirəddin oğlu – əsgər
Orucov Şakir Bakir oğlu – əsgər
Orucov Ürfan Firdovsi oğlu – əsgər
Orucov Vüsal Xeyirbala oğlu – əsgər
Orucov Yunis Şaiq oğlu – əsgər
Osmanlı Teymur Saday oğlu – əsgər
Osmanov Ərzuman Kamran oğlu – əsgər
Osmanov Əyyub Azər oğlu – əsgər
Osmanov Məhəmməd Seymur oğlu – əsgər
Osmanov Nizami Elşad oğlu – əsgər
Osmanov Orxan Mənsur oğlu – əsgər
Ömərov Qoşqar Səxavət oğlu – əsgər
Paşayev Abdulla Sultan oğlu – əsgər
Paşayev Cavid Vəlican oğlu – əsgər
Paşayev Elgün İlham oğlu – əsgər
Paşayev Əvəz Telman oğlu – əsgər
Paşayev Firdovsi Afiq oğlu – əsgər
Paşayev Məhəbbət Vaqif oğlu – əsgər
Paşazadə Cavid Telman oğlu – əsgər
Pənahov Bəhrəm Xıdır oğlu – əsgər
Pənahov Roman Sərkər oğlu – əsgər
Pənahov Ülvi Nizami oğlu – əsgər
Putiyev Əhməd Şamil oğlu – əsgər
Rajapov Əmrah – əsgər
Ramazanlı İlqar Etibar oğlu – əsgər
Ramazanov Elxan Ramazan oğlu – əsgər
Ramazanov Rövşən Qardaşxan oğlu – əsgər
Ramazanov Vüsal Vahid oğlu – əsgər
Rəfibəyli Əbdülrza Şamməd oğlu – əsgər
Rəfiyev Seyfəl Musa oğlu – əsgər
Rəhimli Bəxtiyar Nəsimi oğlu – əsgər
Rəhimli Elcan Ədalət oğlu – əsgər
Rəhimli Xəyal Rahil oğlu – əsgər
Rəhimli Murad İlqar oğlu – əsgər
Rəhimli Orxan Rəşid oğlu – əsgər
Rəhimli Ömər Rəşad oğlu – əsgər
Rəhimli Tural Gəray oğlu – əsgər
Rəhimov Asif Həsrət oğlu – əsgər
Rəhimov Elnur Məmmədkərim oğlu – əsgər
Rəhimov Ruslan Tanrıvedi oğlu – əsgər
Rəhimov Sadiq Nadir oğlu – əsgər
Rəsulov Ağacan Əfsər oğlu – əsgər
Rəsulov Elxan Ayaz oğlu – əsgər
Rəsulov Xəzər Mail oğlu – əsgər
Rəsulov Nərman Fəzaim oğlu – əsgər
Rəsulov Sahil Sərvan oğlu – əsgər
Rəsulov Teymur Yavus oğlu – əsgər
Rəşidov Natiq Məmmədrza oğlu – əsgər
Rüstəmli Əmrah Natiq oğlu – əsgər
Rüstəmli Kənan Yalçın oğlu – əsgər
Rüstəmov Amil Bədrəddin oğlu – əsgər
Rüstəmov Arif Seymur oğlu – əsgər
Rüstəmov Basid İdris oğlu – əsgər
Rüstəmov Elnur İsmayıl oğlu – əsgər
Rüstəmov Emin Səid oğlu – əsgər
Rüstəmov Ələs Vidadi oğlu – əsgər
Rüstəmov Rövşən Orxan oğlu – əsgər
Rüstəmov Vüqar Kamil oğlu – əsgər
Rüstəmzadə Emin Firqət oğlu – əsgər
Rzayev Adil Akif oğlu – əsgər
Rzayev Amin Qurban oğlu – əsgər
Rzayev Bilal Novruz oğlu – əsgər
Rzayev Elxan Ariz oğlu – əsgər
Rzayev Əlirza Mehman oğlu – əsgər
Rzayev Hacırza Fikrət oğlu – əsgər
Rzayev Hüseyn Aslan oğlu – əsgər
Rzayev Kənan Əbdürrəhman oğlu – əsgər
Rzayev Qəhrəman Bəhmən oğlu – əsgər
Rzayev Məhəmmədnadir İlqar oğlu – əsgər
Rzayev Mirsafa Mircəlil oğlu – əsgər
Rzayev Nurlan Yusif oğlu – əsgər
Rzayev Vüsal Tofiq oğlu – əsgər
Rzazadə Mirməhəmmədəli Tərlan oğlu – əsgər
Rzazadə Murad Ağaməmməd oğlu – əsgər
Sadıxov Rahid Vahid oğlu – əsgər
Sadıqov Elgün Heydər oğlu – əsgər
Sadıqov Elnur Kərim oğlu – əsgər
Sadıqov Rəsul Həşim oğlu – əsgər
Sadıqov Rüfət Vaqif oğlu – əsgər
Sadıqov Surac Ədalət oğlu – əsgər
Sadıqov Vüqar İlqar oğlu – əsgər
Sadıqov Vüsal İsmayıl oğlu – əsgər
Salahov Kamil Mətləb oğlu – əsgər
Salahov Sərxan Həsənqulu oğlu – əsgər
Salamov Qorxmaz Bayram oğlu – əsgər
Salamov Vüsal Yəhya oğlu – əsgər
Salayev Amid Yadulla oğlu – əsgər
Salayev Elşən Fuad oğlu – əsgər
Salehov Orxan Fikrət oğlu – əsgər
Salıyev Əfsan İlkin oğlu – əsgər
Salmanov Aslan İsrafil oğlu – əsgər
Salmanov Azər Vəfadar oğlu – əsgər
Salmanov İsmayıl Rəhman oğlu – əsgər
Salmanov Paşa Həkim oğlu – əsgər
Salmanov Razik Telman oğlu – əsgər
Salmanzadə Pərvin Təbriz oğlu – əsgər
Salyayev Aqil Anar oğlu – əsgər
Sarıyev Tural İsmayıl oğlu – əsgər
Sarıyev Vüqar Fikrət oğlu – əsgər
Sarkayev Nəcməddin Əli oğlu – əsgər
Seyfullayev Sənan Mətləb oğlu – əsgər
Seyfullazadə Kamran Cəlal oğlu – əsgər
Seyidov Əli Rahin oğlu – əsgər
Seyidov Şahmar Fikrət oğlu – əsgər
Səfərçinov Xeyirbəy Cəlil oğlu – əsgər
Səfərəli Xəqani İlqar oğlu – əsgər
Səfərəliyev Rəşad Fərman oğlu – əsgər
Səfərli Amil Nizami oğlu – əsgər
Səfərli Əmrah Çingiz oğlu – əsgər
Səfərov Ceyhun Akif oğlu – əsgər
Səfərov Cəsarət Xaliq oğlu – əsgər
Səfərov Coşqun Əhməd oğlu – əsgər
Səfərov Əfəndi Cahangir oğlu – əsgər
Səfərov Əfqan Nadir oğlu – əsgər
Səfərov İntiqam Əlihüseyn oğlu – əsgər
Səfərov Mais Şakir oğlu – əsgər
Səfərov Məmmədağa Balakişi oğlu – əsgər
Səfərov Saleh İrzəxan oğlu – əsgər
Səfərov Tamerlan Cavad oğlu – əsgər
Səidov Ələddin Azər oğlu – əsgər
Səlimov Sənan Nasif oğlu – əsgər
Səlimzadə Ramil Raqif oğlu – əsgər
Səmədli Vüqar Vaqif oğlu – əsgər
Səmədov Elgün İlham oğlu – əsgər
Səmədov Kamran Ceyhun oğlu – əsgər
Səmədov Məhəmməd Niman oğlu – əsgər
Səmədov Məhərrəm Elxan oğlu – əsgər
Səmədov Sadiq İbrahim oğlu – əsgər
Səmədov Samir Mətləb oğlu – əsgər
Səmidov İkram Şirvan oğlu – əsgər
Səttarov Emin Ramin oğlu – əsgər
Solnsev Dmitriy Aleksandroviç – əsgər
Soltanlı Şahmar Qinyaz oğlu – əsgər
Soltanov Gəray Xəlil oğlu – əsgər
Soltanov Oruc Fərhad oğlu – əsgər
Sultanov Hüseyn Fərhad oğlu – əsgər
Sultanov Nurlan Yaşar oğlu – əsgər
Sultanov Səlim Sultan oğlu – əsgər
Sultanov Zaminəli Nazim oğlu – əsgər
Sultanzadə Niyaməddin Hüsaməddin oğlu – əsgər
Surxayev Yunis Rafik oğlu – əsgər
Süleymanlı Rəsul Kamil oğlu – əsgər
Süleymanov Asim Məhərrəm oğlu – əsgər
Süleymanov Azər Haqverdi oğlu – əsgər
Süleymanov Elçin Tehran oğlu – əsgər
Süleymanov Əyyub Rasim oğlu – əsgər
Süleymanov Fizuli Bahadur oğlu – əsgər
Süleymanov Həsən İsmayıl oğlu – əsgər
Süleymanov İsmayıl Kamal oğlu – əsgər
Süleymanov Mirsüleyman Aydın oğlu – əsgər
Süleymanov Samir Çingiz oğlu – əsgər
Süleymanov Səbuhi Ələkbər oğlu – əsgər
Şabanov Fuad Rasim oğlu – əsgər
Şabanov Kamran Elşən oğlu – əsgər
Şabanov Rüfət Rauf oğlu – əsgər
Şahbazlı Əlikram Novruz oğlu – əsgər
Şahbazov Aqif Hasif oğlu – əsgər
Şahbazov Sarvan Əliməhəmməd oğlu – əsgər
Şahbazov Şahbaz Mirzə oğlu – əsgər
Şahhüseynli Zeynal Füzuli oğlu – əsgər
Şahmalıyev Əzim Namiq oğlu – əsgər
Şahmarlı Elvin Malik oğlu – əsgər
Şahmarlı Vüsal Mərdan oğlu – əsgər
Şahverdiyev Böyükağa Savalan oğlu – əsgər
Şahvələdov İlyas Etibar oğlu – əsgər
Şamilov Fərid Mirzə oğlu – əsgər
Şeydayev Rəfail İldam oğlu – əsgər
Şərifov Turan Vidadi oğlu – əsgər
Şıxəliyev Nurəddin Əfrəddin oğlu – əsgər
Şıxəlizadə Emil Şahin oğlu – əsgər
Şıxıyev Orxan Raqif oğlu – əsgər
Şıxıyev Şahəli Əflatun oğlu – əsgər
Şıxızadə Tural Ətraf oğlu – əsgər
Şıxməmmədov Hikmət Azər oğlu – əsgər
Şıxməmmədov Natiq Zakir oğlu – əsgər
Şindiyev Elməddin Həmid oğlu – əsgər
Şirəlizadə Süleyman İlham oğlu – əsgər
Şirinli Nurlan Qədir oğlu – əsgər
Şirinov Ehtibar Fazil oğlu – əsgər
Şirinov Eldar Bağır oğlu – əsgər
Şirinov Kamil Altay oğlu – əsgər
Şirinov Orxan Elxan oğlu – əsgər
Şirinov Tale Qadir oğlu – əsgər
Şirinov Vüsal Novruz oğlu – əsgər
Şirinzadə Elnur Xalıqverdi oğlu – əsgər
Şirvani Həsənağa Bəhruz oğlu – əsgər
Şirvanov Davud Xeyrulla oğlu – əsgər
Şükürani Şükran Rüfət oğlu – əsgər
Şükürov Azər Cahid oğlu – əsgər
Şükürov Vüsal Zahir oğlu – əsgər
Tağıyev Allahverdi Əkbər oğlu – əsgər
Tağıyev Anar Zakir oğlu – əsgər
Tağıyev Elnur Aydın oğlu – əsgər
Tağıyev Elzamin Eyvaz oğlu – əsgər
Tağıyev Əkbər Məhəmməd oğlu – əsgər
Tağıyev Əli Aydın oğlu – əsgər
Tağıyev Əli Rahil oğlu – əsgər
Tağıyev Hüseyn Oqtay oğlu – əsgər
Tağıyev İmdad Rövşən oğlu – əsgər
Tağıyev Kamran Fikrət oğlu – əsgər
Tağıyev Nurağa Davud oğlu – əsgər
Tağıyev Pərviz Hafiz oğlu – əsgər
Tağıyev Röyal Tağı oğlu – əsgər
Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlu – əsgər
Tağızadə Bəhruz Azər oğlu – əsgər
Tağızadə Dünyamin Ramin oğlu – əsgər
Tahirli Şahin Afat oğlu – əsgər
Tahirov Rəşid Loğman oğlu – əsgər
Talıbov Elməddin Məmməd oğlu – əsgər
Talıbov Məhəmməd Aydın oğlu – əsgər
Talıbov Şirnalı Aqil oğlu – əsgər
Talıbov Tahir İdris oğlu – əsgər
Tapdıqov Azad Azər oğlu – əsgər
Tarverdiyev Qurbət Rasim oğlu – əsgər
Teymurlu Orxan Şaiq oğlu – əsgər
Teymurov Fərid Fizuli oğlu – əsgər
Teymurov Mansur Elnur oğlu – əsgər
Teymurov Şaiq Vidadi oğlu – əsgər
Teymurov Vüsal Zakir oğlu – əsgər
Teymurzadə Nahid Üzeyir oğlu – əsgər
Təhməzov Cavid Əvəz oğlu – əsgər
Təhməzov Rəşad Qərib oğlu – əsgər
Təhməzov Rövşən Zahid oğlu – əsgər
Təhməzov Şəmsəddin Sərvər oğlu – əsgər
Turabov Rüstəm Fərman oğlu – əsgər
Ulubəyov Nurəhməd Hacıbəy oğlu – əsgər
Vahabov Yadigar Mahir oğlu – əsgər
Verdiyev Bəhman Dilqəm oğlu – əsgər
Verdiyev Elburus İlyas oğlu – əsgər
Verdiyev İsax Ədalətoviç – əsgər
Veyisov Kərəm Səttər oğlu – əsgər
Vəlixanov Rövşən Aydın oğlu – əsgər
Vəlişov Elməddin Fuad oğlu – əsgər
Vəliyev Anar Həmzə oğlu – əsgər
Vəliyev Ayxan Kamil oğlu – əsgər
Vəliyev Azər Vəli oğlu – əsgər
Vəliyev Balaqardaş Fərhad oğlu – əsgər
Vəliyev Əli Kamran oğlu – əsgər
Vəliyev Hidi Bəxtiyar oğlu – əsgər
Vəliyev İlkin Səfail oğlu – əsgər
Vəliyev Qoşqar Nuruş oğlu – əsgər
Vəliyev Məhəmməd Nail oğlu – əsgər
Vəliyev Murad Süleyman oğlu – əsgər
Vəliyev Nurlan Habil oğlu – əsgər
Vəliyev Oruc Ramiz oğlu – əsgər
Vəliyev Tural İlham oğlu – əsgər
Vəliyev Vüqar Emin oğlu – əsgər
Vəlizadə Kamran Əkpər oğlu – əsgər
Yaqubov Hümbət Mərhəmət oğlu – əsgər
Yaqubov Yaqub İlham oğlu – əsgər
Yaqubzadə Yaqub Eldəniz oğlu – əsgər
Yariyev Elsevər Qalib oğlu – əsgər
Yoldaşov Alim Mirzə oğlu – əsgər
Yunisli Elşən Fazil oğlu – əsgər
Yunisli Ruslan Elçin oğlu – əsgər
Yunisov Ramil Qardaşxan oğlu – əsgər
Yunusov Elgün Yedulla oğlu – əsgər
Yunusov Murad Bayram oğlu – əsgər
Yusibli Böyükağa Elbrus oğlu – əsgər
Yusifli Məhəmməd Rəhman oğlu – əsgər
Yusifov Ağaəli Vaqif oğlu – əsgər
Yusifov Anar Sərxan oğlu – əsgər
Yusifov Hüseyn İsaq oğlu – əsgər
Yusifov Kərim Həsrət oğlu – əsgər
Yusifov Münasib Mübariz oğlu – əsgər
Yusifov Taleh Gündüz oğlu – əsgər
Yusifov Taleh Valeh oğlu – əsgər
Yusif-zadə Ramil Adəm oğlu – əsgər
Yusubov Sabir Firdovsi oğlu – əsgər
Yüzbaşiyev Cavid Cavanşir oğlu – əsgər
Zahirov Nazim Həmzə oğlu – əsgər
Zalov Elçin İslam oğlu – əsgər
Zamanov Taleh Valeh oğlu – əsgər
Zamanov Vüqar İsmayıl oğlu – əsgər
Zeynallı Əsəd Ərziman oğlu – əsgər
Zeynallı Fikrət Akif oğlu – əsgər
Zeynallı Rəşad Qiyas oğlu – əsgər
Zeynalov Arzu Rövşən oğlu – əsgər
Zeynalov Elşən Zaman oğlu – əsgər
Zeynalov Əlsafa Elşad oğlu – əsgər
Zeynalov Nurlan Vasib oğlu – əsgər
Zeynalov Ramin Yasən oğlu – əsgər
Zeynalov Teymur Tağı oğlu – əsgər
Zeynalov Turqut Fikrət oğlu – əsgər
Zəkiyev Rameş Gülverdi oğlu – əsgər
Zərbəliyev Aşurəli Səfərəli oğlu – əsgər
Ziyadov Fəqan Ziyad oğlu – əsgər
Zülfüqarov Məlik Kamran oğlu – əsgər
Əliyev Rövşən İbrahim oğlu
İbadov Rafiq Baloğlan oğlu.