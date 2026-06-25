 XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir

Qafar Ağayev17:51 - Bu gün
XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir

25 iyunda Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono ilə görüşüb.

XİN-dən 1news.az-a verilən xəbərə görə, görüş zamanı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı (Aİ) arasında münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional gündəlikdə duran məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

Tərəflər mövcud siyasi dialoqun, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və intensiv təmasların Azərbaycan-Aİ münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verdiyini vurğulayıblar. Bu çərçivədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın cari ildə Azərbaycana həyata keçirdiyi səfərin qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşdirilməsi və əməkdaşlıq gündəliyinin irəli aparılması baxımından əhəmiyyəti qeyd olunub.

Azərbaycan və Aİ arasında siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat-kommunikasiya və digər sahələr üzrə əməkdaşlığın cari vəziyyəti, habelə əldə edilmiş razılıqlar nəzərdən keçirilib.

Nazir müavini Elnur Məmmədov Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi və sülh gündəliyi üzrə son inkişaflar barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməsinin, öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsinin və qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub.

Tərəflər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın, o cümlədən Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə dialoq və məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

Görüş zamanı həmçinin regional və beynəlxalq gündəlikdə yer alan digər aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Paylaş:
159

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Cəmiyyət

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Siyasət

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Cəmiyyət

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Siyasət

XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Ceyhun Bayramov və Kuleba Azərbaycan–Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyini müzakirə edib

Ceyhun Bayramov polşalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazı və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-Türkmənistan əməkdaşlığı yeni  iqtisadi və siyasi dividendlər gətirəcək”

Ceyhun Bayramovla Bəxtiyor Səidov Bakı və Daşkəndin strateji tərəfdaşlığını müzakirə ediblər

İlham Əliyev məktəbəqədər təhsillə bağlı Fərman imzalayıb

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycana səfərə gəlib

Son xəbərlər

Aksizli məhsulların dövriyyəsinə nəzarət gücləndirilir

Bu gün, 20:48

Azərbaycanla Qazaxıstan elektron icazə sisteminə tam keçid barədə razılığa gəlib

Bu gün, 17:52

XİN: Ermənistanla sülh prosesinin yekunlaşdırılması üçün mövcud imkanlardan istifadə edilməlidir

Bu gün, 17:51

Xidməti parklanma məntəqələrinin yaradılmasına başlanılıb - FOTO

Bu gün, 17:42

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Bu gün, 17:34

Hikmət Hacıyev Makronun müşaviri ilə Azərbaycan–Fransa münasibətlərini müzakirə edib

Bu gün, 17:20

Həftəsonu hava yağıntılı olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:16

TƏBİB media ilə açıq dialoq formatında görüş keçirib - FOTO

Bu gün, 17:09

Azərbaycan Prezidenti şəhid hərbçiləri təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:56

Ceyhun Bayramov və Kuleba Azərbaycan–Ukrayna əməkdaşlığının cari gündəliyini müzakirə edib

Bu gün, 16:51

Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu regionun ən güclü ordularından biridir

Bu gün, 16:42

İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbçilərini təltif edib

Bu gün, 16:29

Hüseyn Quliyev Azərbaycanın Özbəkistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb

Bu gün, 15:56

“AzerGold” QSC və onun törəmə şirkətlərinin 2025-ci ilin yekunlarına dair maliyyə nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 15:45

İrandan Rusiyaya gül kələmi aparan yük maşınında 90 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:41

Azərbaycan gəmilərlə bağlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub

Bu gün, 15:32

Hüquqsuz avtomobil idarə edən şəxsin narkotik aludəçisi olması müəyyən edilib. 

Bu gün, 14:59

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

Bu gün, 14:36

Prezident hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi təsdiqləyib

Bu gün, 14:26

Ceyhun Bayramov polşalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazı və Ukraynaya dəstəyi müzakirə edib

Bu gün, 14:13
Bütün xəbərlər