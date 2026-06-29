 FHN: Ötən həftə 576 yanğına çıxış olub, 7 nəfərin meyiti aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

FHN: Ötən həftə 576 yanğına çıxış olub, 7 nəfərin meyiti aşkarlanıb

First News Media10:30 - Bu gün
FHN: Ötən həftə 576 yanğına çıxış olub, 7 nəfərin meyiti aşkarlanıb

Ötən həftə 576 yanğına çıxış olub.

Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 576 yanğına çıxış, 46 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.

Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 15-i azyaşlı olmaqla 69 nəfər xilas edilib, 7 nəfərin meyiti təhvil verilib.

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