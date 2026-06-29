 Narkotik təsiri altında sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Narkotik təsiri altında sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib

First News Media11:32 - Bu gün
Narkotik təsiri altında sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib

Narkotik təsiri altında sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Kürdəmir rayon sakini Samid Səmədov Kənar Dairəvi yolda idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə manevr etmə qaydalarını pozduğu üçün Ekoloji nəzarət bölüyünün əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Süni gərginlik yaratmaqla sənədlərini təqdim etməkdən yayınmağa çalışan S.Səmədovun sürücülük hüququnun olmaması müəyyən edilib.

Araşdırma zamanı hərəkətləri şübhə doğuran S.Səmədov tibbi müayinəyə cəlb edilib və onun narkotik maddə qəbul etməsi üzə çıxıb. Barəsində müvafiq protokollar tərtib edilərək məhkəməyə göndərilən Səmədov 17 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.

Paylaş:
127

Aktual

Rəsmi

Prezident Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubiley tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Azərbaycan iyunun son gününə qeyri-sabit hava ilə daxil olacaq

İqtisadiyyat

Azərbaycanda elektron ticarətdə “ƏDV geri al” mexanizmi tətbiq oluna bilər

İqtisadiyyat

AZQR vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərin sayı 40 milyona yaxınlaşıb

Cəmiyyət

Silk Way West Airlines və CargoAi Air Cargo China 2026 sərgisində rəqəmsal tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: güclü yağış, dolu və sel gözlənilir

Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Cibutinin Müstəqillik Gününü təbrik edib

Sabah Bakıda leysan gözlənilir

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Son xəbərlər

Silk Way West Airlines və CargoAi Air Cargo China 2026 sərgisində rəqəmsal tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

Bu gün, 16:44

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: güclü yağış, dolu və sel gözlənilir

Bu gün, 16:39

Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

Bu gün, 16:34

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Bu gün, 16:26

Almaniyada silahlı hücum: Ölənlər var

Bu gün, 16:16

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

Bu gün, 16:07

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 15:54

Sumqayıt və Abşeronda qurbağaların kütləvi yayılması müşahidə olunur - VİDEO

Bu gün, 15:51

Sürücü hazırlığına investisiya niyə vacibdir? - FOTO

Bu gün, 15:25

Şəmkirdə yeniyetmənin meyiti tapılıb

Bu gün, 15:12

Metronun Bənövşəyi xətti üzrə yay qrafikinə keçilir

Bu gün, 15:08

Bu şirkət 5500 işçisini işdən çıxarır

Bu gün, 15:07

Azərbaycanla Ekvador arasında viza tələbi ləğv edilib

Bu gün, 14:54

Ağcabədidə faciə: 24 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vurdu

Bu gün, 14:50

Sükan arxasında telefondan istifadə edənlərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:50

Geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var

Bu gün, 14:37

Pirşağıda qadın dənizdə boğularaq öldü

Bu gün, 13:54

Rusiyanın zərbələri Ukraynanın 8 vilayətini işıqsız qoyub

Bu gün, 13:37

Pərviz Şahbazova ağır itki

Bu gün, 13:22

DÇ-də atışma - Ölən və yaralanan var

Bu gün, 13:11
Bütün xəbərlər