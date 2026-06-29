 AMB-dən yeni strateji hədəf: Maliyyə sektorunda rəqəmsallaşma və süni intellekt | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

AMB-dən yeni strateji hədəf: Maliyyə sektorunda rəqəmsallaşma və süni intellekt

Qafar Ağayev11:34 - Bu gün
AMB-dən yeni strateji hədəf: Maliyyə sektorunda rəqəmsallaşma və süni intellekt

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) hazırladığı 2027–2030-cu illəri əhatə edəcək Maliyyə Sektorunun İnkişaf Strategiyasında rəqəmsallaşma və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi əsas prioritet istiqamətlərdən biri olacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin Maliyyə Texnologiyaları və İnnovasiyalar Departamentinin direktoru Fidan Tofidi "Azərbaycanın Rəqəmsal Maliyyə Gündəliyi" mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, Mərkəzi Bank hazırda 2024–2026-cı illəri əhatə edən Maliyyə Sektorunun İnkişaf Strategiyasının son ilini icra edir və paralel olaraq növbəti dördillik strateji dövrün hazırlanması istiqamətində iş aparır.

"Rəqəmsallaşma növbəti strateji dövrün ən vacib istiqamətlərindən biri olacaq. Bununla yanaşı, süni intellektin tətbiqi də əsas prioritetlər sırasındadır. Çünki qlobal tendensiyalar artıq bu texnologiyaların geniş tətbiqinə doğru sürətlə inkişaf edir", – deyə o vurğulayıb.

F.Tofidi bildirib ki, əsas məqsədlərdən biri maliyyə institutlarının rəqəmsallaşma səviyyəsini yüksəltmək və onların fəaliyyətində süni intellekt texnologiyalarının tətbiqini genişləndirməkdir.

O əlavə edib ki, yeni strateji dövrdə hazırda icra olunan layihələrin davam etdirilməsi və genişləndirilməsi, həmçinin rəqəmsal yetkinlik indekslərinin hazırlanması nəzərdə tutulur. Layihə hazırda təsdiq və hazırlıq mərhələsindədir, ilkin nəticələr əldə olunub və gələcəkdə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək.

Paylaş:
157

Aktual

Rəsmi

Prezident Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubiley tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Azərbaycan iyunun son gününə qeyri-sabit hava ilə daxil olacaq

İqtisadiyyat

Azərbaycanda elektron ticarətdə “ƏDV geri al” mexanizmi tətbiq oluna bilər

İqtisadiyyat

AZQR vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərin sayı 40 milyona yaxınlaşıb

İqtisadiyyat

Azərbaycanda elektron ticarətdə “ƏDV geri al” mexanizmi tətbiq oluna bilər

AZQR vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərin sayı 40 milyona yaxınlaşıb

AMB-dən yeni strateji hədəf: Maliyyə sektorunda rəqəmsallaşma və süni intellekt

29 iyunun valyuta məzənnələri açıqlandı

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

AZAL-ın kommersiya direktoru: İlk Airbus A321neo təyyarəsinin qəbulu aviaşirkətin tarixində yeni səhifə açır

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Azərbaycan və Həştərxan iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə edib

"Azeri Light" nefti ucuzlaşıb

Son xəbərlər

Tramp: Neftin qiyməti aşağı düşür

Bu gün, 16:47

Silk Way West Airlines və CargoAi Air Cargo China 2026 sərgisində rəqəmsal tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

Bu gün, 16:44

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: güclü yağış, dolu və sel gözlənilir

Bu gün, 16:39

Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

Bu gün, 16:34

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Bu gün, 16:26

Almaniyada silahlı hücum: Ölənlər var

Bu gün, 16:16

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

Bu gün, 16:07

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 15:54

Sumqayıt və Abşeronda qurbağaların kütləvi yayılması müşahidə olunur - VİDEO

Bu gün, 15:51

Sürücü hazırlığına investisiya niyə vacibdir? - FOTO

Bu gün, 15:25

Şəmkirdə yeniyetmənin meyiti tapılıb

Bu gün, 15:12

Metronun Bənövşəyi xətti üzrə yay qrafikinə keçilir

Bu gün, 15:08

Bu şirkət 5500 işçisini işdən çıxarır

Bu gün, 15:07

Azərbaycanla Ekvador arasında viza tələbi ləğv edilib

Bu gün, 14:54

Ağcabədidə faciə: 24 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vurdu

Bu gün, 14:50

Sükan arxasında telefondan istifadə edənlərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:50

Geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var

Bu gün, 14:37

Pirşağıda qadın dənizdə boğularaq öldü

Bu gün, 13:54

Rusiyanın zərbələri Ukraynanın 8 vilayətini işıqsız qoyub

Bu gün, 13:37

Pərviz Şahbazova ağır itki

Bu gün, 13:22
Bütün xəbərlər