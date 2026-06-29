Avarçəkənimiz qızıl medal qazandı - Fotolar
Litvada akademik avarçəkmə üzrə 64-cü dəfə təşkil edilən ənənəvi “Amber Oars” beynəlxalq turnirində Nurlan Paşayev uğurlu çıxışı ilə yadda qalıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, birnəfərlik qayıqda yüngülçəkili idmançıların yarışında mübarizə aparan idmançımız bütün rəqiblərini qabaqlayaraq çempionluq sevinci yaşayıb.
Beləliklə, Azərbaycan yığmasının turnirdə qazandığı ilk medal qızıl əyarlı olub.
Qeyd edək ki, “Amber Oars” beynəlxalq turniri akademik avarçəkmə üzrə ənənəvi və nüfuzlu beynəlxalq yarışlardan hesab olunur.
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