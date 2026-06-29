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Cəmiyyət

Geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var

First News Media14:37 - Bu gün
Geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var

Elm və Təhsil Nazirliyi N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası kosmik hava durumu və proqnozunu açıqlayıb.

Rəsədxanadan 1news.az-a bildirilib ki, Günəş fəallığı zəif olub və C sinif alışmalar qeydə alınıb. Günəşin səthində 6 ləkə qrupunda 112 ləkə və cənub qütbü yaxınlığında tac dəliyi müşahidə olunur.

Günəş küləyinin maksimal sürəti saniyədə 729 kilometrədək artıb.

İyulun 5-dək C sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 99 faiz, M (R1-R2) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 50 faiz, X (R3) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı isə 10 faizdir.

Enerjisi 2 MeV-dən çox olan elektron selinin yüksək səviyyələrdə, 10 MeV-dən çox enerji yüklü proton selinin isə fon səviyyəsində olacağı gözlənilir.

Günəşi iyunun 26-da tərk etmiş tac kütlə atılmalarının təsirilə iyunun 29-30-da zəif (G1) geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var. Bu təsirə bağlı olaraq iyulun 1-də geomaqnit sahəsi aktiv və qeyri-sabit səviyyələr arasında dəyişə bilər.

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