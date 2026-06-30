 Nazir: Rus bölməsində təhsilin daha üstün olması ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Nazir: Rus bölməsində təhsilin daha üstün olması ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir

First News Media13:48 - Bu gün
Nazir: Rus bölməsində təhsilin daha üstün olması ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir

Rus bölməsində təhsilin daha üstün olması ilə bağlı fikirlər mifdir.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev IX ADA Beynəlxalq Təhsil Konfransında çıxışı zamanı deyib.

Nazir bildirib ki, dövlət heç bir vətəndaşa övladını hansı dildə və ya hansı sektorda təhsilə yönləndirməli olduğunu diktə edə bilməz.

Nazir vurğulayıb ki, rus bölməsində təhsilin daha üstün olması ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir, bu, sadəcə bir mifdir.

Paylaş:
81

Aktual

Cəmiyyət

Nazir: 20 min tam ştat müəllim vəzifəsi yaradılacaq

Cəmiyyət

Sabah bəzi ərazilərdə leysan və dolu gözlənilir - PROQNOZ

Cəmiyyət

Yeni binadan ev və ya obyekt alanların diqqətinə! – Ali Məhkəmədən yeni qərar

Cəmiyyət

Deputatlar məzuniyyətə çıxır - Tarix açıqlandı

Cəmiyyət

Göyçayda avtomobil su kanalına düşdü: FHN axtarışlara başladı- VİDEO

Ağcabədidə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı

Azərbaycan Türkmənistan və Suriyaya armud tədarük etməyə başlayıb

Bu hallarda saytlara giriş məhdudlaşdırılacaq

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Cəbrayıl, Xocalı və Ağdərəyə növbəti köç karvanları çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Göyçayda avtomobil su kanalına düşdü: FHN axtarışlara başladı- VİDEO

Bu gün, 14:54

Ağcabədidə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı

Bu gün, 14:29

Azərbaycan Türkmənistan və Suriyaya armud tədarük etməyə başlayıb

Bu gün, 14:06

Bu hallarda saytlara giriş məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 13:57

Nazir: Rus bölməsində təhsilin daha üstün olması ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir

Bu gün, 13:48

Paşinyan Xameneinin vida mərasimində iştirak edəcək

Bu gün, 13:43

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 13:28

İnternet informasiya ehtiyatının fəaliyyətinin müvəqqəti məhdudlaşdırılacağı yeni hallar müəyyənləşir

Bu gün, 13:24

Bu şəxslərə 3 il hər ay müavinət ödəniləcək

Bu gün, 13:20

Sabah bəzi ərazilərdə leysan və dolu gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:54

Ağdamda bədbəxt hadisə ölümə səbəb oldu

Bu gün, 12:43

Yeni binadan ev və ya obyekt alanların diqqətinə! – Ali Məhkəmədən yeni qərar

Bu gün, 12:40

Nazir: Bəzi siniflərdə 50-70 % şagird minimal standarlara cavab vermir

Bu gün, 12:24

Bakıda azyaşlı uşaq binadan yıxılıb

Bu gün, 12:23

Piyada keçidinə yaxınlaşarkən bunları edin – NİİM-dən sürücülərə çağırış - VİDEO

Bu gün, 12:14

Paytaxtın bu küçəsində asfaltlanma işləri aparılacaq

Bu gün, 12:08

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:53

Deputatlar məzuniyyətə çıxır - Tarix açıqlandı

Bu gün, 11:37

Emin Əmrullayev: Həftəyə 5–6 saat işləyən müəllimin nə şagirdə, nə də özünə xeyri var

Bu gün, 11:33

Yayın ən sevilən istiqamətlərini AZAL ilə kəşf edin: Bu il tətil üçün hara getməli?

Bu gün, 11:23
Bütün xəbərlər