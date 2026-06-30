 Ağcabədidə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Ağcabədidə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı

First News Media14:29 - Bu gün
Ağcabədidə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alındı

Ağcabədi Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Mahir Məhərrəmov saxlanılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

Ondan 2 kiloqram heroin və 4 kiloqramdan artıq həşiş aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri satış məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə M.Məhərrəmov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

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