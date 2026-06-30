 AYİB-in istiqrazları üzrə növbəti kupon ödənişi həyata keçiriləcək | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

AYİB-in istiqrazları üzrə növbəti kupon ödənişi həyata keçiriləcək

16:11 - Bu gün
AYİB-in istiqrazları üzrə növbəti kupon ödənişi həyata keçiriləcək

Sabah Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) buraxdığı, dəyişən faizli və AZİR (Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi) göstəricisinə indeksləşdirilmiş istiqrazlar üzrə növbəti kupon ödənişi həyata keçiriləcək.

Bu barədə 1news.az-a Milli Depozit Mərkəzinin (MDM) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, kupon ödənişinin məbləği hər bir istiqraz üzrə 1 643,06 (bir min altı yüz qırx üç manat 06 qəpik) manat təşkil edir.

Qeyd edək ki, dövlət qeydiyyat nömrəsi AZ2001028169 olan, nominal dəyəri 100 000 manat təşkil edən istiqrazların yerləşdirilməsi 2025-ci ilin 1 oktyabrında uğurla başa çatdırılıb.

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