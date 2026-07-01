 Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

First News Media12:33 - Bu gün
Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 19-21° isti, gündüz 27-32° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65 %, gündüz 45-50 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 17-21° isti, gündüz 30-35° isti, dağlarda gecə 9-14° isti, gündüz 17-22°, bəzi yerlərdə 24-28° isti olacaq.

Paylaş:
107

Aktual

Siyasət

Prezident İlham Əliyev Kanada Günü münasibətilə Luiza Arburu təbrik edib

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Yeni istiqamət, yeni imkanlar: Azərbaycan Hava Yolları Brüsselə birbaşa uçuşlara başlayır

Cəmiyyət

Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Cəmiyyət

Azərbaycan Hava Yolları Atırau və Aktöbə şəhərlərinə müntəzəm reyslərə başlayır

DİM-dən imtahan verəcək abituriyentlərə XƏBƏRDARLIQ

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

1news.az-ın əməkdaşı "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin qalibi oldu

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Cibutinin Müstəqillik Gününü təbrik edib

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirak ediblər - FOTO

FHN küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Son xəbərlər

Azərbaycan Hava Yolları Atırau və Aktöbə şəhərlərinə müntəzəm reyslərə başlayır

Bu gün, 15:25

DİM-dən imtahan verəcək abituriyentlərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:15

Leyla Əliyeva “Onlardan biri: Emil” adlı anım tədbirində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 15:11

1news.az-ın əməkdaşı "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin qalibi oldu

Bu gün, 14:53

"Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 14:41

"İdrak" liseyində şagird müəllimi ona irad bildirdiyi üçün güllələyibmiş

Bu gün, 14:35

Nurlana Əliyeva vəfat edib

Bu gün, 14:31

Yeni istiqamət, yeni imkanlar: Azərbaycan Hava Yolları Brüsselə birbaşa uçuşlara başlayır

Bu gün, 14:14

1news.az müsabiqədə qalib oldu

Bu gün, 14:08

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yarməmməd Nuriyev Xaçmazda dəfn olunub

Bu gün, 13:50

Çap mediası subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 13:34

Ceyhun Salmanov və digərləri azadlığa buraxıldı

Bu gün, 13:26

Prokuror Ceyhun Salmanova 4 il iş istədi

Bu gün, 13:05

FHN Gəncədə təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:53

Bakıda temperatur 32 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

DİN: Əməliyyatlar zamanı külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 12:28

Elgiz Əkbərin anası vəfat etdi

Bu gün, 12:09

Bəzi bölgələrdə intensiv yağıntı qeydə alınıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:51

Lerikdə 5 ton narkotik bitki məhv edilib

Bu gün, 11:41

İlham Əliyev Somali Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər