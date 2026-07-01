"Qarabağ" Ukrayna klubuna böyük hesabla məğlub oldu
"Qarabağ” Avstriyadakı təlim-məşq toplanışı çərçivəsində növbəti yoxlama görüşünə çıxıb.
1news.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Ukrayna təmsilçisi "Xarkov"la üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin 6:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. "Köhlən atlar"ın qollarını Jali Muaddib və Kadi Borges (p) vurublar.
Qeyd edək ki, "Qarabağ” Avstriyadakı təlim-məşq toplanışı çərçivəsində keçirdiyi ilk yoxlama oyununda Avstriyanın "Tirol” komandasını 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
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