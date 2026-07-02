 Paytaxtda hansı yollarda tıxac var? - NİİM açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Paytaxtda hansı yollarda tıxac var? - NİİM açıqladı

Qafar Ağayev08:57 - Bu gün
Paytaxtda hansı yollarda tıxac var? - NİİM açıqladı

Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

3. Binəqədi şosesi, “Azadlıq prospekti” metro stansiyası istiqamətində;

4. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

5. Tbilisi prospekti, “20 Yanvar” metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

7. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

8. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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