 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:40 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9359 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,1820 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9359

100 Rusiya rublu

2,1820

1 Avstraliya dolları

1,1721

1 Belarus rublu

0,6095

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1095

1 Çexiya kronu

0,0799

1 Çin yuanı

0,2505

1 Danimarka kronu

0,2590

1 Gürcü larisi

0,6440

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2592

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1750

1 İsveçrə frankı

2,1023

1 İsrail şekeli

0,5684

1 Kanada dolları

1,1960

1 Küveyt dinarı

5,4808

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3548

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5443

1 Moldova leyi

0,0963

1 Norveç kronu

0,1716

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6109

1 Polşa zlotası

0,4511

1 Rumıniya leyi

0,3704

1 Serbiya dinarı

0,0165

1 Sinqapur dolları

1,3128

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3048

Türk lirəsi

0,0364

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0467

Yeni Zelandiya dolları

0,9653

Qızıl

6902,5270

Gümüş

102,1053

Platin

2744,8880

Palladium

2089,9460

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