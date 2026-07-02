AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9359 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,1820 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9359
|
100 Rusiya rublu
|
2,1820
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1721
|
1 Belarus rublu
|
0,6095
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1095
|
1 Çexiya kronu
|
0,0799
|
1 Çin yuanı
|
0,2505
|
1 Danimarka kronu
|
0,2590
|
1 Gürcü larisi
|
0,6440
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2592
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1750
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1023
|
1 İsrail şekeli
|
0,5684
|
1 Kanada dolları
|
1,1960
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4808
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3548
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5443
|
1 Moldova leyi
|
0,0963
|
1 Norveç kronu
|
0,1716
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6109
|
1 Polşa zlotası
|
0,4511
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3704
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3128
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3048
|
Türk lirəsi
|
0,0364
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0467
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9653
|
Qızıl
|
6902,5270
|
Gümüş
|
102,1053
|
Platin
|
2744,8880
|
Palladium
|
2089,9460